WhatsApp prepara una nueva función que hace que los estados se parezcan aún más a las historias de Instagram: esta es

Esta función de stickers de emojis ya está disponible para las historias de Instagram (Meta)

WhatsApp está probando una función que permite agregar stickers de emojis a los estados, similar a las historias de Instagram. Así, quienes vean el estado podrán solamente pulsando sobre el emoji que el creador haya escogido.

Aunque el sticker de reacción muestra primero el emoji de cara sonriente con ojos de corazón, los usuarios pueden personalizarlo libremente. Antes de subir su estado, pueden elegir entre todos los emojis disponibles y seleccionar el que mejor exprese el sentimiento, el tema o la intención de su foto o video.

Para qué sirve este nuevo sticker en los estados de WhatsApp

Esta función se encuentra en período de prueba. (WaBetaInfo)

El nuevo sticker de emojis en los estados de WhatsApp está diseñado para mejorar la interacción y la expresión en la plataforma, tomando como inspiración las populares historias de otras redes sociales como Instagram.

Hasta ahora, los estados de WhatsApp permitían a los usuarios compartir fotos, videos y textos de forma temporal; sin embargo, la capacidad de mostrar emociones o reacciones estaba limitada a respuestas escritas o emojis en mensajes individuales.

Con esta actualización, los usuarios pueden agregar stickers de emojis personalizables directamente sobre sus publicaciones en los estados, facilitando que quienes los visualizan reaccionen de manera instantánea y visual.

Al crear un estado, la interfaz propone el emoji de cara sonriente con ojos de corazón como predeterminado, pero da acceso a toda la gama de emojis, permitiendo seleccionar el que mejor represente el ánimo, el contexto o la intención de la publicación.

Los usuarios pueden interactuar de nuevas formas con esta función. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Este nuevo sticker cumple varias funciones importantes. En primer lugar, potencia la creatividad y la personalización; los usuarios pueden adaptar cada estado a sus emociones o al mensaje que desean transmitir, enriqueciendo la experiencia visual.

En segundo lugar, fomenta la interacción entre los contactos, ya que quienes ven el estado pueden responder de manera más ágil y directa, usando emojis como forma universal de expresión. Esto reduce barreras de comunicación y genera un intercambio más dinámico y espontáneo.

Otra ventaja importante es que ayuda a captar la atención de quienes revisan los estados. Los stickers animados o llamativos invitan a participar o reaccionar, aumentando la visibilidad de las publicaciones.

También permite construir una comunicación más cercana entre amigos, familiares o colegas, ya que entender estados de ánimo o intenciones resulta mucho más sencillo a través de símbolos visuales.

WhatsApp ha añadido funciones similares de Instagram. (WhatsApp)

Qué otras nuevas funciones hay en los estados de WhatsApp

Otras nuevas funciones que hay en los estados de WhatsApp son.

Me gusta y menciones privadas.

WhatsApp ofrece la opción de dar me gusta a los estados de forma privada y de mencionar a contactos de manera individual. Las reacciones con me gusta únicamente pueden ser vistas por quien publicó el estado, mientras que, al mencionar a alguien en privado, solo la persona mencionada recibe una notificación.

Agregar canciones.

Al crear un estado, aparecerá un ícono de nota musical en la parte superior de la pantalla. Al seleccionarlo, podrás entrar a una biblioteca con una variedad de canciones, incluidas las más populares del momento, y elegir la que prefieras.

Esta nueva función es muy similar a una que se encuentra en Instagram con el mismo nombre. (WhatsApp)

Sticker Tu turno.

El sticker Tu turno en WhatsApp permite iniciar cadenas de estados interactivos, donde tus contactos pueden responder a una pregunta o tema que compartas.

Para usar esta función, solo debes ir a la sección de estados, elegir una foto o video, pulsar el ícono de stickers y seleccionar Tu turno para escribir la consigna.

Así, tus amigos podrán participar creando sus propios estados relacionados, lo que genera una dinámica colaborativa y entretenida dentro de la aplicación.

Hacer collages.

Ahora WhatsApp permite que los usuarios creen directamente en la pestaña de edición de los estados collages de hasta seis fotos.