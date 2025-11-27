WhatsApp: personaliza temas y fondos de tus chats con esta función de IA gratis

La función de IA en WhatsApp permite generar imágenes únicas a partir de descripciones textuales simples. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

WhatsApp cuenta con opciones de inteligencia artificial para interactuar con un chatbot, crear imágenes y, también, para generar fondos o temas para los chats en los que interactuamos a diario con amigos y familiares.

Esta es una herramienta sencilla que los usuarios tienen gratis a su disposición dentro de la aplicación, por lo que es posible personalizar las conversaciones con un toque creativo y único.

Cómo es la función de crear fondos y temas para los chats de WhatsApp

La nueva herramienta de WhatsApp permite que cualquier usuario, desde un chat individual hasta todos los de la aplicación, pueda definir fondos y temas creados específicamente a partir de indicaciones textuales simples.

Utilizando el modelo Meta AI, desarrollado por la empresa matriz de WhatsApp, las personas describen verbalmente qué imagen desean y la IA interpreta estas instrucciones para producir múltiples opciones visuales. Por ejemplo, basta con escribir “playa al atardecer” o “montañas con nieve y cielo estrellado” para que la función genere imágenes relacionadas con esas ideas, listas para aplicar en los chats seleccionados.

Meta AI y el modelo Llama 3 impulsan la personalización visual en WhatsApp sin necesidad de conocimientos técnicos. (Imagen ilustrativa)

El proceso no se limita únicamente a usuarios expertos en tecnología. Con una interfaz intuitiva, WhatsApp abre el acceso a la personalización avanzada a cualquier público, sin necesidad de conocimientos previos de edición gráfica ni descargas adicionales. Todo sucede dentro de la misma aplicación de mensajería, ya sea en dispositivos iOS o Android.

Esta herramienta utiliza el modelo Llama 3, una tecnología desarrollada por Meta. Este sistema convierte las descripciones escritas en representaciones visuales originales y variadas, libres de derechos de autor y adaptadas a la preferencia individual.

Este motor ya impulsa otras funciones en distintas plataformas de la compañía, como la generación de stickers en WhatsApp o la creación de imágenes IA en Facebook e Instagram.

Cómo crear y aplicar fondos y temas en WhatsApp usando IA: guía paso a paso

El acceso a la función de personalización impulsada por IA se encuentra en el menú de ajustes de chat, presentando dos rutas claras según el objetivo: personalizar todos los chats o solo uno específico.

Los usuarios pueden personalizar todos los chats o solo uno específico con fondos y temas generados por inteligencia artificial.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para modificar el fondo o tema de toda la aplicación (iOS y Android):

Ingresar a “Ajustes” y seleccionar la opción “Chats”. Elegir “Tema predeterminado del chat” para cambiar tanto el fondo como los colores generales. Allí, hacer clic en “Crear con IA”. Escribir una descripción de la imagen deseada en el campo correspondiente, o bien elegir entre propuestas sugeridas por la aplicación. Si la imagen generada no convence, puede actualizar el set de opciones o modificar los términos de la petición para obtener nuevas variantes. La IA se encarga de interpretar cada cambio y producir nuevas alternativas visuales. Una vez satisfecho con el resultado, pulsar “OK” y luego “Establecer tema” o “Establecer fondo”, según la preferencia.

Para modificar fondo o tema en un chat individual:

Abrir la conversación a personalizar y tocar el nombre del chat. Acceder a “Tema del chat” para modificar tanto el fondo como los colores, o bien solo el fondo desde la misma sección. Seleccionar “Crear con IA” y escribir la descripción textual o explorar sugerencias automáticas. De ser necesario, utilizar la función para hacer ajustes o pedir variaciones hasta alcanzar el resultado deseado. Pulsar “OK” y luego “Establecer” para confirmar el cambio. El tema o fondo resultante quedará aplicado únicamente en ese chat.

WhatsApp facilita la edición y actualización de fondos y temas mediante instrucciones textuales y sugerencias automáticas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un punto relevante es que no se necesita instalar aplicaciones adicionales, ya que la tecnología funciona íntegramente dentro de WhatsApp gracias al servicio integrado de Meta.

La aplicación da la alternativa de eliminar o cambiar esos fondos por otras alternativas, ya sean imágenes generadas por IA o contenidos que el usuario tenga almacenados previamente en el teléfono.