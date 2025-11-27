Si eres usuario de Android ahora puedes utilizar estos “AirTag”

El servicio de AirTag, exclusivo de Apple ahora tendrá una variante por otros fabricantes para dispositivos Android - crédito Fotomontaje Infobae (Google / Localizadores Motorola y Samsung)

La expansión de los rastreadores inteligentes marcó un cambio relevante para la gestión de objetos personales, y los dispositivos de localización tipo AirTag ya cuentan con alternativas específicas para usuarios de Android.

Diversas compañías han desarrollado modelos adaptados al sistema operativo de Google, lo que facilita a los usuarios de esta plataforma acceder a funciones avanzadas para localizar pertenencias usando su propio teléfono.

Qué son y cómo funcionan los AirTag para Android

Las etiquetas de localización son dispositivos pequeños que, al instalarse en llaves, carteras, mochilas u otros efectos personales, permiten visualizar su posición en un mapa. El funcionamiento se basa principalmente en la conectividad Bluetooth.

Estos dispositivos permiten ubicar fácilmente algunos objetos, aunque solo pueden funcionar con el sistema iOS - (Apple)

Cuando la etiqueta está cerca del teléfono vinculado, se muestra su ubicación directa; si el objeto se encuentra lejos, la tecnología aprovecha la presencia de otros móviles en la red que pueden colaborar pasando información de la posición del rastreador.

Estos dispositivos no cuentan con GPS autónomo; dependen de la red de móviles Android para actualizar los datos de ubicación.

Google implementó la compatibilidad de rastreadores con su aplicación “Localizador” (Find My Device). Esta app viene preinstalada en muchos teléfonos Android y permite efectuar el seguimiento de etiquetas y otros dispositivos vinculados a la cuenta del usuario.

Hasta el momento, la visualización de las etiquetas solo es posible desde el móvil, ya que la versión web de la aplicación aún no incorpora esta función.

Cuáles opciones de AirTag hay para Android

El Moto Tag es una de las opciones de Android para tener un localizador tipo iOS - crédito Motorola

Entre las alternativas de rastreadores compatibles con Android, destaca el Motorola Moto Tag, que se integra con la red “Find My Device” de Google. Este modelo permite localizar objetos y cuenta con conectividad Bluetooth y tecnología UWB (banda ultraancha), que sirve para mejorar la precisión cuando se busca la etiqueta en las proximidades del teléfono móvil.

Además, ofrece protección frente al seguimiento no deseado y es resistente al agua. Motorola indica que la autonomía ronda un año con una batería reemplazable CR2032, aportando durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Chipolo Tag constituye otra alternativa relevante. Esta etiqueta se distingue por su doble compatibilidad, ya que no solo puede asociarse a dispositivos Android mediante la red de Google, también puede configurarse en el entorno Apple a través de la red Find My.

Localizador Chipolo, una alternativa más para el sistema Android - crédito Amazon

Esta característica facilita la gestión de objetos desde teléfonos que utilicen ambos sistemas operativos y se comercializa en diferentes colores. La duración de la batería se sitúa entre uno y tres años, dependiendo del uso.

La propuesta de Samsung se concreta en la Galaxy Smart Tag 2, una etiqueta de localización diseñada para integrarse en la plataforma propia de la empresa, “SmartThings Find”.

Se trata de un dispositivo orientado a la localización a través de Bluetooth y UWB con certificación IP67 que garantiza protección contra agua y polvo. De acuerdo con lo publicado, la batería tiene una vida útil de hasta 1,5 años, y la Smart Tag 2 funciona exclusivamente con móviles de la familia Galaxy, lo que limita su alcance.

SmartTag2 de diferentes colores. Esta opción tiene una limitación y es que solo se puede utilizar en dispositivos nativos de la compañía - Samsung

En el segmento de rastreadores genéricos, el MiLi Bluetooth Tracker satisface la necesidad de soluciones económicas y es compatible con la red de Google. Este tipo de etiquetas suele estar disponible en paquetes, lo que multiplica la cantidad de objetos que se pueden rastrear simultáneamente.

Su autonomía la brinda una pila CR2032 y la marca apunta a la facilidad de uso, que permite colocar la etiqueta en diferentes pertenencias según necesidades individuales.

Ventajas, usos permitidos y limitaciones

La funcionalidad principal de estos rastreadores es la gestión de objetos personales para evitar pérdidas o extravíos. El usuario puede fijar la etiqueta en cualquier artículo compatible, como una mochila, cartera o llavero.

En caso de extravío, la aplicación señala la ubicación y puede activar una alerta sonora. Las etiquetas no están diseñadas para rastrear personas o mascotas, ni para cumplir fines de vigilancia. Además, el alcance y la fiabilidad dependen de la densidad de usuarios Android en la zona, ya que la señal se apoya en la red colectiva de dispositivos cercanos.

La autonomía media de estos rastreadores oscila de uno a tres años, según modelo y frecuencia de uso. Cuando es necesario reemplazar la batería, basta con desmontar el dispositivo y colocar una pila nueva.

Las etiquetas tipo AirTag para Android ofrecen una alternativa funcional para quienes requieren mecanismos de localización rápida en su vida diaria y profesional, particularmente en viajes y desplazamientos.