Google lanza la mejor opción para tener un viaje bueno, bonito y barato: Ofertas de vuelo y gratis

La función ha comenzado a implementarse en más de 200 países, entre ellos México, Brasil, Colombia y Argentina

Ofertas de vuelos utiliza tecnología
Ofertas de vuelos utiliza tecnología de IA para transformar la experiencia de búsqueda aérea.

Google ha expandido de forma global su función Ofertas de vuelos, diseñada para facilitar la búsqueda de boletos aéreos económicos mediante inteligencia artificial avanzada. Inicialmente lanzada en Estados Unidos, Canadá y la India en agosto de 2025, la herramienta ha comenzado a implementarse en más de 200 países, entre ellos México, Brasil, Colombia y Argentina, así como en más de 60 idiomas, incluyendo español latinoamericano, portugués brasileño y francés canadiense.

Esta nueva función marca un hito para los viajeros flexibles de distintas latitudes del mundo que buscan maximizar su presupuesto y personalizar sus experiencias de vuelo.

Google Vuelos integra IA para encontrar los mejores precios de pasajes

Ofertas de vuelos utiliza tecnología de IA para transformar la experiencia de búsqueda aérea, permitiendo a los usuarios expresar sus necesidades de viaje de manera conversacional.

Ofertas de vuelos marca un
Ofertas de vuelos marca un hito para los viajeros flexibles que buscan maximizar su presupuesto.

En lugar de probar manualmente fechas y destinos o aplicar múltiples filtros en Google Vuelos, ahora basta con describir las preferencias en lenguaje natural. Por ejemplo, se puede buscar un “viaje de una semana a una ciudad con buena gastronomía en invierno, solo con vuelos directos” o pedir “viaje de esquí de 10 días a un resort de primera con nieve fresca”.

Es preciso señalar que el sistema selecciona los mejores resultados ajustados a estas especificaciones, incluso sugiriendo destinos que el viajero podría no haber considerado.

La diferencia medular de esta función radica en su capacidad para interpretar matices de cada búsqueda mediante IA, identificando opciones alineadas a los deseos del usuario. Posteriormente, Ofertas de vuelos recurre a la base de datos en tiempo real de Google Vuelos para mostrar las ofertas más importantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y portales de reserva, agilizando la toma de decisiones y ahorrando tiempo.

En lugar de probar manualmente
En lugar de probar manualmente fechas y destinos o aplicar múltiples filtros en Google Vuelos, ahora basta con describir las preferencias en lenguaje natural.

Prueba beta y retroalimentación en América Latina

Según Google, la nueva herramienta se lanza en fase beta para recibir comentarios de los usuarios y perfeccionar la experiencia de planificación aérea con asistencia de IA. El objetivo es explorar, junto a los viajeros latinoamericanos y de todo el mundo, cómo la inteligencia artificial puede mejorar los métodos tradicionales de organización de viajes y ayudar a encontrar oportunidades de ahorro más personalizadas, eliminando la necesidad de búsquedas repetitivas y filtros complejos.

Con Ofertas de vuelos, Google apuesta por consolidar su posición como líder en la integración de inteligencia artificial a servicios prácticos y globales, facilitando una nueva era de viajes personalizados, económicos y fáciles de planificar para todos sus usuarios.

Qué es Google Vuelos y cómo funciona para buscar y comparar opciones de viaje

Google Vuelos es un servicio en línea de Google diseñado para facilitar la búsqueda, comparación y reserva de vuelos a nivel mundial. La plataforma, accesible desde cualquier navegador o dispositivo móvil, permite a los usuarios encontrar opciones de viaje entre miles de aerolíneas y agencias, mostrando tarifas actualizadas y rutas recomendadas.

Google Vuelos es una plataforma
Google Vuelos es una plataforma en línea que permite buscar, comparar y planificar vuelos entre diferentes aerolíneas y agencias de viaje.

El funcionamiento de Google Vuelos es sencillo: el usuario ingresa información básica como los aeropuertos de salida y destino, las fechas previstas para el viaje y el número de pasajeros. La herramienta procesa esos datos y despliega una lista de vuelos disponibles, organizados según criterios como precio, duración y horarios. Las herramientas de filtrado ayudan a acotar la búsqueda por escalas, aerolíneas, horarios de salida o llegada y opciones de equipaje.

Una característica distintiva del servicio es la posibilidad de visualizar precios en un calendario flexible o gráfico, lo que permite elegir las fechas más económicas para volar. Google Vuelos también alerta sobre variaciones de tarifas y ofrece sugerencias para ahorrar dinero, como modificar aeropuertos cercanos o ajustar rutas.

Aunque la reserva final se realiza en la web de la aerolínea o la agencia seleccionada, Google Vuelos optimiza el proceso de planificación y comparación para facilitar decisiones informadas en la organización de viajes.

