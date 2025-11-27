Tecno

Black Friday 2025 en Colombia: fecha confirmada y todo lo que debes saber

Este evento, conocido por sus ofertas y descuentos en diversos productos, se realizará el viernes 28 de noviembre

El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos de compras más destacados del año y tendrá lugar el 28 de noviembre de 2025 en Colombia y en diversos países.

Durante esta jornada, numerosas tiendas y marcas ofrecen descuentos especiales y promociones exclusivas, tanto en plataformas en línea como en establecimientos físicos.

Esta iniciativa atrae a millones de consumidores que buscan aprovechar precios reducidos para adquirir productos de tecnología, moda, electrodomésticos, entre otros sectores. El Black Friday representa, además, una oportunidad estratégica para las empresas, que pueden incrementar sus ventas y captar nuevos clientes en un solo día.

Cuándo es Black Friday en Colombia

Black Friday en Colombia se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre. Muchas tiendas extienden ofertas a todo el fin de semana e incluso hasta el Cyber Monday, que es el lunes 1 de diciembre de 2025.

Cuántas veces al año hay Black Friday en Colombia

En Colombia, se celebran dos ediciones de Black Friday cada año, según informa Lenovo.

El Black Friday de mitad de año se llevó a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2025.

Por su parte, el Black Friday de fin de año tendrá lugar el 28 de noviembre de 2025, momento ideal para quienes desean anticipar las compras de regalos navideños o acceder a descuentos significativos en productos de calidad.

Ambas fechas permiten a los consumidores disfrutar de ofertas exclusivas y a las marcas potenciar sus ventas.

Cuál es la diferencia entre estos dos Black Friday

La principal diferencia entre los dos Black Friday que se celebran en Colombia radica en la fecha y el contexto de cada evento:

  • Black Friday de mitad de año: Se realiza entre finales de mayo y principios de junio. Su objetivo principal es incentivar el consumo antes de la temporada de vacaciones de mitad de año.
  • Black Friday de fin de año: Tiene lugar en noviembre, alineado con la tradición internacional. Esta edición está orientada a quienes desean adelantar las compras navideñas o aprovechar descuentos para adquirir regalos y productos para la temporada de fin de año.
Consejos para aprovechar el Black Friday 2025 en Colombia

Sigue estas recomendaciones para aprovechar al máximo las ofertas del Black Friday en Colombia durante 2025:

  • Planifica con anticipación: Investiga los productos que necesitas y compara precios antes de que comience el evento.
  • Establece un presupuesto: Define cuánto deseas gastar para evitar compras impulsivas.
  • Aprovecha cuotas sin interés: Si cuentas con esta opción, representa una alternativa conveniente para financiar tus compras.
  • Consulta reseñas de usuarios: Revisar las experiencias de otros consumidores puede facilitar una elección acertada.
  • Verifica políticas de devoluciones: Lee cuidadosamente las condiciones relacionadas con devoluciones y garantía.
  • Monitorea las ofertas de forma constante: Algunos descuentos son por tiempo limitado, así que actúa con rapidez para no perder oportunidades.
  • Elige métodos de pago seguros: Utiliza únicamente plataformas de pago confiables para garantizar la seguridad de tus transacciones.

Cuál es el origen del Black Friday

El Black Friday tiene su origen en Estados Unidos y está vinculado al día posterior a la celebración de Acción de Gracias, que se realiza el cuarto jueves de noviembre.

El término surgió en la ciudad de Filadelfia en la década de 1960, cuando policías de tránsito comenzaron a referirse así al incremento inusual de personas y vehículos en las calles debido a la gran afluencia de compradores y turistas.

Con el tiempo, el concepto se extendió a nivel nacional y se asoció con el inicio de la temporada de compras navideñas, momento en el cual comercios ofrecen descuentos y promociones especiales para estimular el consumo.

Además, la expresión “Black Friday” alude a la oportunidad que tenían los comercios de pasar de números rojos (pérdidas) a números negros (ganancias) en sus libros contables.

De esta manera, se consolidó como una de las jornadas comerciales más importantes del año y, posteriormente, se adoptó en otros países, incluyendo Colombia.

