Amazon Echo recibe actualización: transforma tu hogar en un cine con sonido envolvente

Los dispositivos de Amazon ahora contarán con tecnología surround para una experiencia de 360 grados

Amazon lanza Alexa Home Theater
Amazon lanza Alexa Home Theater para altavoces Echo, mejorando la experiencia de audio doméstico con sonido envolvente. (AMAZON)
Amazon anunció la llegada progresiva de una actualización para algunos de sus altavoces Echo, que transforma radicalmente su experiencia de audio doméstica, al mejorar el rendimiento de audio de los dispositivos compatibles.

El sistema que llega a los dispositivos es Alexa Home Theater y cuenta con un proceso de configuración, que cualquiera de los usuarios puede activar en los altavoces que son compatibles.

Cuál es la mejora de audio que llega a los Amazon Echo

Desde este mes de noviembre, la tecnología Alexa Home Theater permite a los altavoces seleccionados lograr un sonido inmersivo y envolvente, alterando la experiencia tradicional al ver películas, series o escuchar música.

A través de esta actualización, Amazon propone que sus altavoces se conviertan en el núcleo de un sistema home theater doméstico. Este cambio presenta como gran atractivo la posibilidad de disfrutar una calidad premium sin invertir en caros equipos de sonido especializados.

Solo los modelos Echo Dot
Solo los modelos Echo Dot Max y Echo Studio 2025 son compatibles con la nueva función de sonido espacial de Alexa Home Theater. (Amazon)

Aunque algunos sistemas y barras de sonido externos de gama alta mantendrán ciertas ventajas técnicas, la incorporación de esta tecnología amplía notablemente las capacidades de los nuevos dispositivos Echo.

Según destacan desde Amazon, la actualización no solo mejora el audio, sino también la facilidad de uso: ahora los altavoces compatibles pueden establecerse fácilmente en cualquier sitio de la habitación, integrándose tanto en la decoración como en la configuración del hogar.

Cuáles son los modelos compatibles y las limitaciones de la actualización

No todos los usuarios de Echo pueden acceder a estas funcionalidades avanzadas. Actualmente, la actualización Alexa Home Theater está disponible exclusivamente para los modelos Echo Dot Max y Echo Studio versión 2025, los cuales representan, según la compañía, la gama más puntera de su catálogo.

El soporte se limita a estos dispositivos por sus capacidades tecnológicas y su integración con algoritmos de inteligencia artificial de última generación.

Alexa Home Theater permite emparejar
Alexa Home Theater permite emparejar hasta cinco altavoces y un subwoofer, creando una arquitectura multisala para sonido inmersivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros modelos, incluidos los Echo previos a 2025 o el clásico Echo Studio, no cuentan con recursos suficientes para gestionar las nuevas funciones de sonido espacial y conectividad avanzada.

Qué funciones da Alexa Home Theater

El núcleo de esta actualización reside en la posibilidad de emparejar hasta cinco altavoces Echo Dot Max o Echo Studio (2025) y un subwoofer, multiplicando así la potencia y la envolvencia del audio. Mientras que antes solo se podía conectar un máximo de dos altavoces y un subwoofer al televisor, ahora el sistema permite una arquitectura multisala que garantiza un sonido mucho más inmersivo.

El sistema se apoya en la tecnología de conciencia espacial, que permite a los altavoces detectar su posición exacta en la habitación y el entorno acústico. Gracias a la plataforma de sensores Omnisense, los dispositivos recalibran el sonido de forma automática, adaptándolo en tiempo real a lo que se reproduce y al entorno físico del usuario.

Esto resulta en un sonido que se ajusta de forma continua y optimizada, ofreciendo una experiencia envolvente sin importar la posición de cada altavoz.

El sistema Alexa Home Theater
El sistema Alexa Home Theater ajusta automáticamente el audio según el contenido, la ubicación y el espacio de la habitación. (Amazon)

Entre los principales beneficios que aporta la actualización se encuentran:

  • Sonido envolvente de alta calidad.
  • Tecnología surround para una experiencia de 360 grados.
  • Ajuste automático del audio dependiendo del espacio, el contenido y la ubicación dentro de la habitación.
  • Capacidades avanzadas de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento.

Cómo configurar las mejoras de audio en los Amazon Echo

Otra de las novedades clave de Alexa Home Theater radica en la simplificación del proceso de configuración. Amazon resalta que los usuarios solo deben preocuparse por colocar los altavoces donde resulten estéticos o funcionales en el ambiente, siempre dentro de la misma habitación donde se encuentra la televisión y conectados a la misma red WiFi.

Para instalar la función Alexa Home Theater con un Fire TV Stick 4K Max o Fire TV Stick 4K, el procedimiento sugerido por Amazon consiste en:

  1. Conectar los altavoces Echo Dot Max y/o Echo Studio (2025) al subwoofer.
  2. Ubicar los dispositivos en el espacio deseado del salón o el entorno doméstico.
  3. Acceder a la aplicación de Alexa y seguir los pasos para la configuración de Home Theater.
  4. Permitir que Alexa detecte los dispositivos y complete la instalación de manera automática.

Tras completar ese proceso, todo queda bajo control de Alexa, quien se encarga de calibrar el sistema. Como señala Amazon en su comunicado: “Después de poner los altavoces donde quieras, nosotros nos ocupamos del resto. Ese es el poder de Alexa Home Theater”.

El usuario final obtiene así un sistema de cine en casa listo para funcionar, adaptado a cualquier espacio y sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

