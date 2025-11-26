Descubre el lugar donde nunca debes colocar el router de WiFi en Navidad: el internet funcionará lento todo el día

El módem es el encargado de distribuir la señal a todos los espacios de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña impulsa la demanda de conectividad en los hogares, donde múltiples dispositivos compiten por la estabilidad y velocidad. Pese a que se incorporan accesorios inteligentes o se instalan decoraciones, muchas familias pasan por alto un aspecto decisivo: la ubicación del router de WiFi impacta directamente en el rendimiento de la red.

Colocar el módem en el lugar inadecuado durante estas fiestas puede traducirse en una señal irregular, caídas inesperadas o navegación deficiente justo en momentos de alta actividad.

Los errores cotidianos del internet se pueden intensificar en diciembre, cuando electrodomésticos, materiales y dispositivos navideños elevan el riesgo de interferencia. La conexión lenta o la pérdida del internet tienen un origen físico en muchas ocasiones, con causas que se repiten.

Por qué es importante saber elegir el lugar adecuado para el router

Una mala elección del punto de instalación limita el alcance y reduce la velocidad de conexión en el hogar.

La calidad de la conexión WiFi doméstica depende en gran medida de la elección del lugar donde se instala el módem. La señal tiene un patrón de emisión esférico o semicircular, lo que implica que si se coloca el router en una esquina o en un extremo de la vivienda, surgen áreas con conectividad deficiente.

Por esta razón, según High Speed Internet, instalar el router en el centro del hogar optimiza la distribución de la señal y facilita una conectividad uniforme en todas las habitaciones.

Qué errores se cometen al ubicar el router en Navidad

Colocar el router en el suelo, en un rincón o detrás de muebles voluminosos es el error más habitual y el más perjudicial. Además, es común ubicarlo cerca del pesebre, del árbol de Navidad o de decoraciones eléctricas, lo que reduce aún más su eficiencia.

Ubicar el router en el centro de la vivienda y a una altura adecuada potencia la cobertura y evita pérdidas de señal en días festivos.

High Speed Internet subraya que el sitio menos indicado para el router es una esquina apartada, oculta tras objetos o sobre el suelo, donde la señal pierde fuerza y dirección. La posición incorrecta no solo afecta la cobertura horizontal, sino la vertical, sobre todo en casas con más de un nivel.

En ambientes distribuidos en dos o más pisos, el router debe instalarse a una altura adecuada, como cerca del techo en el primer piso o próximo al suelo en el segundo, para facilitar que la señal alcance habitaciones superiores e inferiores.

Cuáles materiales domésticos afectan la señal de la red WiFi

No todos los materiales permiten el paso de la señal inalámbrica con la misma eficiencia. El metal, el mármol, el agua y los azulejos dificultan el flujo de datos, mientras que las paredes convencionales dejan pasar la señal de modo relativo.

La pérdida de señal se puede dar en casas con múltiples habitaciones.

La fuente experta destaca que varios muros entre el router y los dispositivos electrónicos pueden debilitar la conexión. Por esta razón, ubicar el módem a lado de objetos sólidos de estos materiales o detrás de decoraciones navideñas metálicas limita la cobertura y agrava los problemas de lentitud.

Esto cobra mayor importancia en Navidad, donde los obstáculos abundan, con muebles reubicados, árboles de Navidad y adornos brillantes que, en algunos casos, incorporan materiales reflectantes. Todo ello incrementa el riesgo de crear zonas muertas o internet intermitente en espacios clave del hogar.

Qué electrodomésticos generan interferencia en la red de internet

El horno microondas y otros aparatos próximos al router pueden provocar cortes y reducir la calidad del servicio.

Ciertos aparatos domésticos alteran la frecuencia de la señal inalámbrica. La mayoría de expertos sugieren que los hornos microondas pueden ocasionar interrupciones si el router se encuentra muy cerca.

Otros electrodomésticos, como refrigeradores o Smart TV, interfieren, sobre todo si comparten enchufes o se ubican al lado del módem.

Para minimizar estos problemas, la pauta es mantener el router alejado de fuentes de interferencia y evitar ubicarlo junto a paredes compartidas con cocinas o baños, donde suele haber concentración de electrodomésticos y cañerías que afectan la propagación de la señal.