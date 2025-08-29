Tecno

Experto en tecnología explica cómo configurar tu PC con WiFi para acelerar tu conexión a internet

Una función llamada “agresividad de itinerancia” permite que la computadora se conecte más rápido a la señal más estable disponible

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Configuración WiFi en la computadora
Configuración WiFi en la computadora puede mejorar tu velocidad de internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir que la conexión WiFi va lenta sin una causa evidente es una de las quejas más comunes entre los usuarios de internet. Aunque la mayoría suele atribuirlo al plan contratado o al rendimiento del router, existe una función poco conocida en Windows que puede marcar la diferencia. Se trata de la “agresividad de itinerancia”, un ajuste que permite al ordenador buscar de forma más activa el mejor punto de acceso disponible.

Javier Ponce, creador de contenido y especialista en tecnología, explica que esta configuración ayuda especialmente en hogares o entornos con varios routers, repetidores o extensores de señal.

En esos casos, muchas veces la computadora permanece conectada a una red débil incluso cuando hay otra más fuerte disponible. Con la itinerancia configurada en su nivel máximo, el sistema “salta” más rápido hacia la opción más estable, mejorando la experiencia de navegación, videollamadas o transmisión de contenidos.

Conoce cómo puedes mejorar la
Conoce cómo puedes mejorar la velocidad de tu internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste se encuentra oculto entre las propiedades avanzadas del adaptador de red WiFi en Windows. Para acceder, basta con presionar Windows + R, escribir devmgmt.msc y abrir el administrador de dispositivos. Allí, dentro de las propiedades del adaptador inalámbrico, aparece la opción “Agresividad de la itinerancia”, que puede configurarse en niveles del 1 al 5 o 6, siendo el más alto el recomendado para optimizar la conexión.

Cómo funciona el cambio

Este procedimiento no requiere conocimientos técnicos avanzados ni representa un riesgo para el equipo. Lo que hace es aumentar la frecuencia con la que el sistema operativo evalúa la calidad de las redes disponibles, forzando al dispositivo a desconectarse de una señal débil y reconectarse rápidamente a otra más fuerte.

El proceso puede generar una breve interrupción de la conexión al aplicar el ajuste, pero se trata de un comportamiento esperado y normal. Una vez estabilizado, la mejora suele ser perceptible, sobre todo en lugares con paredes gruesas o en viviendas con múltiples dispositivos conectados de manera simultánea.

Con simples pasos puedes mejorar
Con simples pasos puedes mejorar tu señal WiFi y tu internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aliado para el teletrabajo y el estudio

La estabilidad del internet es hoy un factor clave para quienes realizan actividades remotas. Una videollamada que se congela, un examen en línea interrumpido o una caída de señal durante una reunión de trabajo pueden tener consecuencias relevantes. Este ajuste, aunque sencillo y gratuito, puede convertirse en una herramienta útil para minimizar esos problemas.

“De esta forma tendremos Wi-Fi genial sin pagar más”, resume Ponce. El especialista enfatiza que no se trata de invertir en nuevos equipos o planes de internet más costosos, sino de aprovechar de manera eficiente los recursos que Windows ya incluye.

Tecnología oculta al alcance de todos

La función de agresividad de itinerancia ha estado disponible en Windows desde hace años, pero permanece casi desapercibida para la mayoría de los usuarios. Como ocurre con muchas herramientas tecnológicas, su impacto depende de conocer su existencia y de atreverse a explorar las configuraciones más avanzadas del sistema.

Realizando un simple ajuste puedes
Realizando un simple ajuste puedes mejorar tu WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno en el que la conectividad se ha vuelto esencial, ajustes como este representan una oportunidad de mejorar la calidad del servicio sin generar gastos adicionales. No es una solución mágica ni reemplaza a un buen router, pero sí puede ser la diferencia entre una conexión inestable y otra mucho más confiable.

Al final, como señala Ponce, la clave no siempre está en gastar más, sino en saber cómo aprovechar lo que ya se tiene. Y en el caso del internet, un cambio de configuración oculto puede convertirse en el mejor aliado para garantizar una navegación fluida en el día a día.

Temas Relacionados

WiFiInternetComputadoraLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuáles son los mejores nombres para gato, según la IA

Si acabas de adoptar una mascota, herramientas como ChatGPT, Gemini o Meta AI pueden ayudarte a elegir un nombre que se ajuste a tu estilo

Cuáles son los mejores nombres

Entrenador de inteligencia artificial, el nuevo trabajo con altos sueldos para recién egresados

Jóvenes profesionales de distintas disciplinas reciben hasta 160 dólares por hora para entrenar modelos de inteligencia artificial en temas especializados

Entrenador de inteligencia artificial, el

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de setiembre de 2025

Meta explicó que la decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad y actualizar el servicio con nuevas funciones

Lista de celulares que se

La inteligencia artificial y la computación cuántica redefinen la defensa militar

El desarrollo de plataformas autónomas y comunicaciones inviolables impulsa una transformación profunda en la protección de infraestructuras y la gestión de amenazas emergentes

La inteligencia artificial y la

Una IA identificó más de 1.000 revistas científicas sospechosas

El avance tecnológico permite distinguir publicaciones con estándares editoriales cuestionables y resalta la importancia de la supervisión humana en el proceso

Una IA identificó más de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué reveló la autopsia a

Qué reveló la autopsia a la mujer hallada semi enterrada en su casa de Tristán Suárez

Aumenta el transporte en Buenos Aires en septiembre: cuánto costará el pasaje subte y el colectivo de colectivo

Los alimentos subieron 3% en agosto con un impacto parcial del dólar, según un relevamiento privado

Mercados: caen acciones y hacen pie los bonos en la última rueda del mes

Tres detenidos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo Quilmes

INFOBAE AMÉRICA
La población indígena se reduce

La población indígena se reduce en Bolivia, según datos del último censo

Park Chan-wook regresa a Venecia con un thriller sobre el miedo a perder el trabajo

Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta a negociar con Zelensky

Bolivia: Camacho se alista para salir de prisión tras obtener medidas sustitutivas en cuatro procesos

Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley sobre los fondos de la seguridad social

TELESHOW
Marley sufrió un grave accidente

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”

La confesión de Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Me preparaba para ser un laburante”

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”