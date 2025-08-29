Experto en tecnología explica cómo configurar tu PC con WiFi para acelerar tu conexión a internet

Configuración WiFi en la computadora puede mejorar tu velocidad de internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir que la conexión WiFi va lenta sin una causa evidente es una de las quejas más comunes entre los usuarios de internet. Aunque la mayoría suele atribuirlo al plan contratado o al rendimiento del router, existe una función poco conocida en Windows que puede marcar la diferencia. Se trata de la “agresividad de itinerancia”, un ajuste que permite al ordenador buscar de forma más activa el mejor punto de acceso disponible.

Javier Ponce, creador de contenido y especialista en tecnología, explica que esta configuración ayuda especialmente en hogares o entornos con varios routers, repetidores o extensores de señal.

En esos casos, muchas veces la computadora permanece conectada a una red débil incluso cuando hay otra más fuerte disponible. Con la itinerancia configurada en su nivel máximo, el sistema “salta” más rápido hacia la opción más estable, mejorando la experiencia de navegación, videollamadas o transmisión de contenidos.

Conoce cómo puedes mejorar la velocidad de tu internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste se encuentra oculto entre las propiedades avanzadas del adaptador de red WiFi en Windows. Para acceder, basta con presionar Windows + R, escribir devmgmt.msc y abrir el administrador de dispositivos. Allí, dentro de las propiedades del adaptador inalámbrico, aparece la opción “Agresividad de la itinerancia”, que puede configurarse en niveles del 1 al 5 o 6, siendo el más alto el recomendado para optimizar la conexión.

Cómo funciona el cambio

Este procedimiento no requiere conocimientos técnicos avanzados ni representa un riesgo para el equipo. Lo que hace es aumentar la frecuencia con la que el sistema operativo evalúa la calidad de las redes disponibles, forzando al dispositivo a desconectarse de una señal débil y reconectarse rápidamente a otra más fuerte.

El proceso puede generar una breve interrupción de la conexión al aplicar el ajuste, pero se trata de un comportamiento esperado y normal. Una vez estabilizado, la mejora suele ser perceptible, sobre todo en lugares con paredes gruesas o en viviendas con múltiples dispositivos conectados de manera simultánea.

Con simples pasos puedes mejorar tu señal WiFi y tu internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aliado para el teletrabajo y el estudio

La estabilidad del internet es hoy un factor clave para quienes realizan actividades remotas. Una videollamada que se congela, un examen en línea interrumpido o una caída de señal durante una reunión de trabajo pueden tener consecuencias relevantes. Este ajuste, aunque sencillo y gratuito, puede convertirse en una herramienta útil para minimizar esos problemas.

“De esta forma tendremos Wi-Fi genial sin pagar más”, resume Ponce. El especialista enfatiza que no se trata de invertir en nuevos equipos o planes de internet más costosos, sino de aprovechar de manera eficiente los recursos que Windows ya incluye.

Tecnología oculta al alcance de todos

La función de agresividad de itinerancia ha estado disponible en Windows desde hace años, pero permanece casi desapercibida para la mayoría de los usuarios. Como ocurre con muchas herramientas tecnológicas, su impacto depende de conocer su existencia y de atreverse a explorar las configuraciones más avanzadas del sistema.

Realizando un simple ajuste puedes mejorar tu WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno en el que la conectividad se ha vuelto esencial, ajustes como este representan una oportunidad de mejorar la calidad del servicio sin generar gastos adicionales. No es una solución mágica ni reemplaza a un buen router, pero sí puede ser la diferencia entre una conexión inestable y otra mucho más confiable.

Al final, como señala Ponce, la clave no siempre está en gastar más, sino en saber cómo aprovechar lo que ya se tiene. Y en el caso del internet, un cambio de configuración oculto puede convertirse en el mejor aliado para garantizar una navegación fluida en el día a día.