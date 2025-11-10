Tecno

Por qué no colocar el router de WiFi al lado del microondas, lavadora, nevera y otros electrodomésticos

Seleccionar cuidadosamente la ubicación del punto de acceso inalámbrico es clave para evitar caídas, lentitud y bloqueos en la red de internet de la vivienda

La localización del módem es clave para que la señal se expanda a varias habitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En millones de hogares, la ubicación de los dispositivos suele responder a la conveniencia y el espacio disponible. No obstante, situar el router de WiFi cerca de ciertos electrodomésticos puede provocar interferencias en la calidad de la señal de internet, afectando de manera directa la velocidad y la estabilidad de la conexión.

Expertos como AT&T o Tigo advierten que la mayoría de los usuarios desconoce cuánto influyen aparatos como microondas, lavadoras o neveras en la degradación de la señal inalámbrica.

Las interferencias electromagnéticas y los materiales estructurales de algunos deterioran el alcance y la potencia del WiFi. Por esto, identificar estos “enemigos” tecnológicos resulta esencial para evitar interrupciones o lentitud en el acceso a internet, sobre todo ante el auge del teletrabajo y la educación virtual.

Por qué el microondas interfiere en la calidad de la red WiFi

No se utiliza de forma constante pero su impacto en la calidad de la red es importante cuando se usa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de expertos colocan al microondas como principal responsable de fallas en el servicio. El apatrato eléctrico emite radiación en frecuencias muy cercanas a los 2,4 GHz, la misma banda que utilizan varios routers inalámbricos domésticos.

Cuando este electrodoméstico está encendido, causa bloqueos parciales o totales en la transmisión de datos, porque introduce ruido electromagnético que compite con las señales digitales.

Además, el aislamiento de los microondas no bloquea completamente el espectro de ondas que usa el WiFi, permitiendo así que se produzcan fugas que se manifiestan como pérdidas de señal o caídas de velocidad.

Colocar el router cerca del microondas puede traducirse en desconexiones frecuentes y una reducción sensible del alcance de cobertura. Un simple cambio de lugar puede optimizar la experiencia de navegación.

De qué forma la lavadora afecta la señal de internet

Es poco común que se ubique el módem en la zona de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lavadoras integran motores eléctricos y sistemas de control que generan campos electromagnéticos intensos durante los ciclos de lavado. Estos campos interfieren con las ondas de radio emitidas por el router, sobre todo si ambos dispositivos se encuentran en habitaciones contiguas o próximos físicamente.

Los motores eléctricos generan “ruido eléctrico” que ensucia el espectro de radiofrecuencia necesario para una conexión WiFi estable.

Aunque las lavadoras no operan en la misma banda, la interferencia generada puede degradar la recepción de datos y dificultar el uso de servicios digitales como el video en streaming o las videollamadas de larga duración.

Cómo la nevera detiene la velocidad de la red WiFi

El refrigerador tiene materiales que generan errores en la señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador, como otros electrodomésticos de gran tamaño y estructura metálica, actúa como un obstáculo para la propagación de las ondas de WiFi. El metal refleja y absorbe las ondas, generando zonas muertas en las que la señal se debilita o no llega.

Las superficies de acero inoxidable y las paredes gruesas de los refrigeradores forman una barrera que desvía la señal inalámbrica, sobre todo si el router se sitúa detrás o demasiado cerca de estos aparatos.

Ubicar el router sobre el refrigerador, una costumbre común por cuestiones de espacio, incrementa el problema. Los técnicos en redes domésticas sugieren despejar el lugar del router para lograr una cobertura uniforme en todo el hogar.

Por qué las teles inteligentes y consolas de videojuegos afectan al WiFi

Las consolas y Smart TV demandan muchos recursos para operar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores inteligentes y las consolas modernas, al conectarse por WiFi, demandan alto ancho de banda y, en ocasiones, emiten sus propias señales inalámbricas.

Cuando estos dispositivos están cerca del router, pueden saturar las frecuencias disponibles y provocar interferencias cruzadas si operan en la misma banda.

Asimismo, las actualizaciones automáticas, descargas y transferencias que realizan estos dispositivos afectan la fluidez del internet para el resto de los usuarios. Instalar el router al lado de estos aparatos puede complicar la recepción y competir por los canales inalámbricos, generando congestión.

La medida a seguir consiste en separar físicamente el router del resto de los dispositivos conectados para reducir estos problemas y favorecer la calidad general de la red inalámbrica en el hogar.

