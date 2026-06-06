El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, y el embajador de Perú, César Jordán, conversaron sobre una mayor cooperación bilateral entre ambos países./ (Vicepresidencia de la República)

El Salvador y Perú intensifican las conversaciones para fomentar nuevas inversiones en turismo, comercio e industria, en un contexto de crecimiento económico y mejoras en la seguridad que han posicionado al país centroamericano como uno de los destinos más atractivos de la región. Así lo confirmaron el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa hijo, y el embajador del Perú en el país, César Jordán, durante una reunión orientada a fortalecer la cooperación bilateral.

Según informó la Vicepresidencia de la República de El Salvador, el encuentro puso sobre la mesa el avance de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, con el objetivo de consolidar un marco confiable para el comercio y la inversión. De acuerdo con el comunicado oficial, El Salvador busca aprovechar el clima de confianza derivado de los avances en seguridad, un factor que, según los funcionarios, ha sido determinante para el denominado “milagro económico” salvadoreño.

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El embajador peruano resaltó que empresas de su país, que en el pasado abandonaron el mercado salvadoreño por inseguridad, ahora muestran interés en regresar, motivadas por las nuevas condiciones que ofrece la nación centroamericana.

“Algunas compañías peruanas que se habían retirado por razones de seguridad están analizando regresar, debido a las nuevas garantías”, indicó Jordán, en declaraciones recogidas por la Vicepresidencia de la República de El Salvador. Además, subrayó el trabajo conjunto con la agencia Invest in SV para acompañar estos procesos y facilitar nuevas oportunidades de inversión.

El vicepresidente salvadoreño y el diplomático también conversaron sobre consolidar un marco confiable para exportaciones y negocios./ (Vicepresidencia de la República)

Durante el encuentro bilateral, Ulloa y Jordán coincidieron en la importancia de avanzar con paso firme hacia la consolidación del tratado comercial, el cual permitirá ampliar las oportunidades de exportación y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. Los funcionarios reafirmaron que existe un amplio potencial para profundizar en el intercambio de experiencias y la atracción de inversiones, especialmente en sectores estratégicos como la hotelería, la industria y los servicios.

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El gobierno salvadoreño reiteró su interés en construir una agenda bilateral basada en el respeto, la hermandad y la cooperación. Según el reporte de la Vicepresidencia de la República de El Salvador, el país continuará promoviendo un entorno propicio para los negocios, con especial atención en mantener la estabilidad y las condiciones de seguridad que han permitido la llegada de nuevas inversiones y el repunte turístico.

Ayer, la ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que El Salvador registró 2.1 millones de turistas internacionales hasta mayo de 2026, lo que confirma la tendencia de crecimiento en el sector. El Salvador in English detalló que los primeros cuatro meses del año acumularon 1.7 millones de visitantes, con un aumento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos oficiales, el país cerró 2025 con 4.1 millones de turistas internacionales y proyecta alcanzar los 4.2 millones al final de este año.

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Seguridad, motor de la recuperación

El clima de seguridad ha sido uno de los principales catalizadores del auge inversor y turístico en El Salvador. De acuerdo con reportes de El Salvador in English y declaraciones de la ministra Valdez, la mejora de las condiciones de seguridad no solo ha permitido el regreso de empresas extranjeras, sino que ha consolidado a destinos como La Libertad Costa, que figura entre las zonas más desarrolladas, gracias a la llegada de capital nacional e internacional.

La Libertad Costa concentra parte del auge turístico e inversor de El Salvador./(Ministerio de Obras Públicas)

En La Libertad Costa operan actualmente más de cinco centros comerciales y unas 400 empresas, según la ministra de Turismo. Nuevas inversiones continúan arribando, impulsadas por la confianza en el entorno económico y la estabilidad alcanzada en los últimos años. La región ha experimentado un fuerte incremento de visitantes, con 473,000 turistas solo en abril, un 36% más que en el mismo mes de 2025. La mayoría provino de Guatemala, seguida por turistas de Estados Unidos y Honduras.

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El dinamismo turístico se refleja también en el crecimiento del comercio y la generación de empleo. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, explicó a medios nacionales que el país registró un crecimiento económico del 4.3% hasta marzo de 2026, impulsado principalmente por el desarrollo de sectores como la construcción, servicios financieros, seguros, comercio y turismo.