Cómo hacer que la batería dure más en un celular Android

Una de las recomendaciones clave de Google es ajustar la pantalla para que se apague pronto cuando no se esté usando

La duración de la batería
La duración de la batería en un Android es crucial, pues define cuánto tiempo puede usarse sin recargar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de la batería en un celular Android es uno de los aspectos más relevantes, ya que determina cuánto tiempo se puede utilizar el dispositivo sin necesidad de recargarlo.

Con el objetivo de optimizar este recurso, Google compartió una serie de recomendaciones para que los usuarios aprovechen al máximo la batería de su teléfono.

Una de las sugerencias principales es configurar la pantalla para que se apague rápidamente cuando no está en uso. Esta medida es útil porque la pantalla consume una gran parte de la energía del dispositivo.

Al reducir el tiempo de encendido automático, se minimiza el gasto innecesario de batería, prolongando así la autonomía diaria del celular y permitiendo que esté disponible por más tiempo entre cargas.

Qué otras recomendaciones da Google

Google recomienda varias prácticas para optimizar la duración de la batería en celulares Android.

Además de configurar la pantalla para que se apague rápido, es aconsejable reducir el brillo o activar el brillo automático, permitiendo que el dispositivo ajuste la luminosidad según la luz ambiente y ahorre energía.

También es útil desactivar los sonidos y vibraciones del teclado, ya que estos generan un consumo adicional.

Restringir apps que consumen mucha
Restringir apps que consumen mucha energía y activar la Batería adaptable mejora la gestión de recursos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Restringir las aplicaciones que más batería consumen y activar la función de Batería adaptable ayuda a que el teléfono distribuya mejor los recursos y limite el gasto innecesario.

Otra recomendación es borrar las cuentas que ya no utilices, lo que evita sincronizaciones constantes que pueden agotar la batería. Por último, activar el Tema oscuro contribuye a reducir el consumo energético, especialmente en pantallas OLED.

Cómo cuidar la batería de un celular

Cuidar la batería de un celular es fundamental para prolongar su vida útil y evitar recargas frecuentes. Se recomienda ajustar el brillo de la pantalla al nivel necesario o activar el brillo automático.

Apaga funciones como Bluetooth, GPS y WiFi cuando no las utilices y desactiva las notificaciones innecesarias. Mantén actualizado el sistema operativo y utiliza únicamente cargadores originales. Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas y procura no dejarlo cargando durante toda la noche.

Es útil cerrar aplicaciones en segundo plano y activar el modo ahorro de energía cuando sea posible, garantizando un mejor rendimiento diario.

Qué es lo que más daña la batería del iPhone

Lo que más perjudica la batería de un iPhone es mantener el sistema operativo iOS desactualizado. Dejar el dispositivo sin las actualizaciones más recientes puede afectar negativamente el rendimiento de la batería y acelerar su desgaste.

Actualizar el iPhone con regularidad es una de las mejores maneras de proteger la batería y garantizar un funcionamiento óptimo del equipo.

Cómo actualizar un iPhone

Actualizar un iPhone es un proceso sencillo que garantiza el acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad. Para hacerlo, sigue estos pasos:

  1. Conéctate a una red WiFi y asegúrate de que el dispositivo tiene suficiente batería o está conectado al cargador.
  2. Abre la aplicación Ajustes.
  3. Selecciona la opción ‘General’.
  4. Toca en ‘Actualización de software’.
  5. Si hay una actualización disponible, aparecerá información sobre la versión nueva. Pulsa en ‘Descargar e instalar’.
Además de no actualizar el
Además de no actualizar el sistema, otros hábitos comunes pueden dañar la batería del iPhone y reducir su vida útil. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué otras prácticas dañan la batería del iPhone

Además de mantener el sistema operativo sin actualizar, hay varios hábitos comunes que pueden afectar negativamente la batería del iPhone y acortar su vida útil. Uno de los más destacados es exponer el dispositivo a temperaturas extremas.

El calor, como dejar el teléfono al sol o dentro de un automóvil cerrado, puede acelerar el desgaste de la batería. Por otro lado, el frío intenso también resulta perjudicial, ya que impacta el rendimiento del dispositivo y puede ocasionar apagados inesperados.

Utilizar cargadores o cables que no sean certificados es otra práctica riesgosa. Estos accesorios, al suministrar voltajes inestables, pueden dañar el proceso de carga, comprometiendo tanto la seguridad como el funcionamiento del iPhone.

