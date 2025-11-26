Bill Gates recomendó cinco libros para leer en Navidad y Año Nuevo

Bill Gates compartió a través de su blog varias lecturas como forma de relajación antes de que termine el año. (Tomado de YouTube/@billgates)

La llegada de las fiestas suele invitar a la reflexión y a la búsqueda de nuevas lecturas. En este contexto, Bill Gates compartió en su blog una selección de cinco libros que, según él, ofrecen perspectivas valiosas sobre temas tan diversos.

Estas obras sugeridas por el cofundador de Microsoft abordan temas como el propósito en la vida, el cambio climático, la evolución de las industrias creativas, la comunicación humana y los desafíos de la infraestructura en Estados Unidos.

“Siempre me encanta aprovechar esta época del año para ponerme al día con la lectura, y sé que a mucha gente le pasa lo mismo”, afirmó Bill Gates en su blog, subrayando el ambiente propicio que brindan los días festivos para sumergirse en un buen libro.

Qué libro sugirió Bill Gates para reflexionar sobre el avance de la edad

Bill Gates sugirió una lista de libros para reflexionar sobre propósito, cambio climático, creatividad, comunicación y desafíos de infraestructura en Estados Unidos. (YouTube: Bill Gates)

Entre los títulos sugeridos, Gates incluyó una novela que lo llevó a reflexionar sobre el sentido de la vida en la vejez. Sobre ‘Criaturas Extraordinariamente Brillantes’ de Shelby Van Pelt, Gates confesó: “No suelo leer ficción, pero cuando lo hago, me gusta leer sobre personajes interesantes que me ayuden a ver el mundo de una manera nueva. ‘Criaturas Extraordinariamente Brillantes’ cumplió con ese objetivo”.

El libro narra la historia de Tova, una mujer de 70 años que encuentra la plenitud cuidando a un pulpo en un acuario, lo que llevó a Gates a pensar en “el desafío de llenar los días después de dejar de trabajar y en lo que las comunidades pueden hacer para ayudar a las personas mayores a encontrar un propósito”.

Cuál libro aborda un tema tan urgente como el impacto del cambio climático

El cambio climático es uno de los problemas que más le preocupa a Bill Gates y a los países de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tema de suma urgencia para los países ocupa un lugar central en la lista, con la inclusión de ‘Limpiando el aire’ de Hannah Ritchie. Gates destacó la claridad con la que la autora aborda el tema: “Su nuevo libro es una de las explicaciones más claras del desafío climático que he leído”.

El texto responde a cincuenta grandes preguntas sobre el clima y, según Gates, “es realista sobre los riesgos, pero se basa en datos que muestran un progreso real: la energía solar y eólica están creciendo a una velocidad récord, los autos eléctricos son cada vez más baratos y la innovación se está acelerando en áreas como el acero, el cemento y los combustibles limpios”.

Qué obra literaria ayuda a reforzar la creatividad en cualquier edad

En el ámbito de los medios y la creatividad, Gates sugirió ‘Quién lo diría de Barry Diller, resaltando la capacidad del autor para anticipar tendencias.

Cada año, antes de iniciar diciembre, Bill Gates lanza una guía con libros que le marcaron en algún momento de su vida. (Foto: YouTube/billgates)

“Ha dedicado su vida a apostar por ideas antes de que fueran obvias, y las industrias que ha transformado demuestran los grandes beneficios que pueden generar esas apuestas”, escribió Gates, quien reconoció haber aprendido mucho de las memorias de Diller.

Cuál obra permite entender la comunicación humana, según Bill Gates

La comunicación humana es el eje del libro ‘Cuando todos saben que todos saben’ de Steven Pinker. Gates elogió la habilidad del autor para desentrañar los mecanismos sociales.

“Pocas personas explican los misterios del comportamiento humano mejor que Steven Pinker, y su último libro es una lectura imprescindible para cualquiera que desee aprender más sobre cómo se comunican las personas”, afirmó.

Bill Gates resalta la importancia de la lectura durante las fiestas como oportunidad para descubrir nuevas perspectivas y aprendizajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro explora cómo el “conocimiento común” permite la coordinación social, y ofrece una mirada renovada sobre las interacciones cotidianas.

Qué libro aborda la situación de Estados Unidos

Gates abordó los desafíos estructurales de Estados Unidos a través de ‘Abundancia’ de Ezra Klein y Derek Thompson. El empresario valoró la profundidad del análisis: “Este libro ofrece una visión profunda de por qué Estados Unidos parece tener dificultades para construir y qué se necesita para solucionarlo”, señaló.

Según el filántropo, los autores sostienen que “el progreso no solo depende de las buenas ideas, sino también de los sistemas que facilitan su difusión”, y reconoció haber identificado muchos de los obstáculos descritos gracias a su experiencia en salud global y clima.