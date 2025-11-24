Tecno

Black Friday en Nintendo: así se pueden conseguir juegos en descuento y meses gratis de Switch Online

Son más de 40 juegos en oferta y la compra de la nueva consola incluye hasta un año gratis de suscripción online

Nintendo revoluciona el Black Friday
Nintendo revoluciona el Black Friday

El Black Friday llegó a la tienda digital de Nintendo con una campaña extensa de descuentos para jugadores de las consolas Switch y Switch 2. Este año, la promoción no solo abarca una selección amplia de títulos recientes y clásicos a precios reducidos, sino que incluye bonificaciones en membresías del servicio Switch Online, una oportunidad pensada para quienes buscan expandir su biblioteca y acceder a ventajas adicionales en la plataforma.

Cuáles son los descuentos destacados en Nintendo eShop

A través de la Nintendo eShop, los usuarios encuentran ofertas destacadas en juegos de gran demanda. Títulos multifacéticos y para todos los gustos aparecen con recortes agresivos en sus precios.

Descuentos masivos y servicio online
Descuentos masivos y servicio online

Las opciones incluyen lanzamientos triple A, propuestas independientes y clásicos renovados, permitiendo adquirir juegos con descuentos que llegan hasta el 90% en algunos casos y precios accesibles para quienes deseen probar nuevos géneros o series.

Las promociones incluyen juegos reconocidos como Xenoblade Chronicles 3 (con un 33% de descuento), Paper Mario: La Puerta Milenaria (25%), Persona 5 Royal (65%) y The Elder Scrolls V: Skyrim (67%). El catálogo se completa con títulos innovadores como Dave the Diver, It Takes Two y Subnautica, así como apuestas para distintas edades y estilos de juego.

Uno de los destacados es Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition, que reduce su valor original en un 85%, situándose en poco más de 10 euros. Títulos como DOOM y AI: The Somnium Files también figuran entre las mejores ofertas al bajar hasta el 80% de su precio habitual.

Juegos independientes y propuestas para partidas cooperativas refuerzan la variedad de la promoción, facilitando el acceso a una experiencia diversa y completa.

a compra de Switch 2
a compra de Switch 2

El Black Friday de Nintendo añade incentivos extra para quienes buscan ahorrar y disfrutar de ventajas digitales. Por compras superiores a 25 euros, los usuarios acceden automáticamente a un mes gratis del servicio Switch Online, y quienes superan los 40 euros obtienen dos meses adicionales sin costo.

Para quienes adquieran una Nintendo Switch 2 durante la campaña, la promoción se amplía a un año completo de Switch Online gratis, abriendo la puerta a multijugador, copias en la nube y una biblioteca de títulos retro incluidos en la membresía.

Estas bonificaciones potencian el atractivo de la eShop y fomentan la renovación de consolas o la compra de nuevos dispositivos, generando fidelidad a largo plazo con los servicios digitales del ecosistema Nintendo.

La promoción también abarca el catálogo de Nintendo Switch 2, con precios rebajados en juegos recientes y en propuestas de múltiples géneros. Destacan juegos como Split Fiction, Yakuza 0 Director’s Cut, EA Sports FC 26, Sonic x Shadow Generations Digital Deluxe Edition y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, todos con descuentos que van desde el 20% hasta el 50%.

Ofertas imperdibles de Nintendo: por menos de 5 euros

Juegos triple A, cooperativos y
Juegos triple A, cooperativos y

Uno de los ejes del Black Friday en la Nintendo eShop es la accesibilidad de precios: existen al menos 10 juegos, tanto indie como triple A, que pueden adquirirse por menos de 5 euros. Propuestas como Grim Fandango Remastered, Broforce, Teslagrad, Huntdown y The Swords of Ditto: Mormo’s Curse presentan rebajas de hasta el 90%, permitiendo a los jugadores ampliar sus bibliotecas con clásicos, aventuras gráficas y títulos de acción sin gastar mucho.

La oferta se extiende a experiencias cooperativas, shooters, puzles y propuestas inspiradas en franquicias consagradas, todas disponibles por tiempo limitado. Estas rebajas invitan tanto a experimentados como a nuevos jugadores a explorar géneros variados y descubrir títulos de culto o éxitos recientes con un precio bastante accesible.

Las ofertas del Black Friday en la Nintendo eShop estarán vigentes hasta el 3 de diciembre de 2025. La campaña abarca ambos modelos de consola y destaca por la amplitud de títulos con descuentos, permitiendo elegir entre propuestas mainstream y alternativas.

Como recomendación, resulta útil revisar la plataforma en distintas franjas horarias, ya que algunas promociones pueden tener unidades limitadas o condiciones particulares según la región o la demanda.

Con la llegada del Black Friday, Nintendo refuerza su apuesta digital, ofreciendo descuentos, juegos destacados y ventajas en su servicio online, una combinación que convierte estas fechas en el mejor momento para renovar la colección y sacar mayor provecho a la consola.

