Tecno

Cómo comprar un juego de Nintendo en línea

Nintendo señala que al comprar un juego en la eShop, los usuarios reciben el mismo contenido que en la edición física

Guardar
Nintendo señala que al comprar
Nintendo señala que al comprar un juego en la eShop se obtiene el mismo contenido que en la versión física. REUTERS/Isabel Infantes

Comprar un videojuego en Nintendo Switch y tenerlo como contenido descargable es muy sencillo: solo necesitas acceder a la eShop directamente desde la consola.

La compañía japonesa explica que, al adquirir un juego digitalmente en Nintendo eShop, los usuarios podrán disfrutar del mismo contenido que ofrece la versión física.

El juego descargado se almacena en la memoria interna de tu Nintendo Switch o en una tarjeta microSD (que se vende por separado). Esto permite descargar y tener varios títulos disponibles, para jugar en cualquier momento, sin necesidad de cambiar los cartuchos físicos.

El título descargado se guarda
El título descargado se guarda en la memoria interna de la Switch o en una microSD (vendida por separado). REUTERS/Benoit Tessier

Además, la Nintendo eShop cuenta con una extensa biblioteca de juegos exclusivos que no se consiguen en tiendas físicas.

Desde títulos de estrategia y puzles, hasta juegos de acción y aventura, hay propuestas para todos los gustos dentro de la tienda digital de Nintendo.

Cómo comprar un videojuego de Nintendo en la eShop

Para comprar y descargar un videojuego de Nintendo Switch en formato digital, solo debes ingresar a Nintendo eShop, ubicada en el menú HOME de tu consola. Allí encontrarás todos los juegos disponibles para comprar y descargar.

Ten en cuenta lo siguiente:

  • Tu Nintendo Switch debe estar conectada a Internet para poder descargar juegos.
  • El juego descargado solo se puede jugar en la consola donde se realizó la descarga.
  • Algunos juegos pueden tardar en descargarse, ya que ocupan mucho espacio.
  • La descarga no se realizará si no cuentas con suficiente espacio libre en la memoria interna de la consola o en la tarjeta microSD.
Para adquirir un juego digital
Para adquirir un juego digital en Nintendo Switch, solo necesitas entrar a la eShop desde el menú HOME. (Nintendo)

Para empezar, abre la Nintendo eShop y busca el título que te interese, ya sea a través del buscador, por género, en la sección de ofertas o en listas de ventas.

Cuando encuentres el juego que deseas, selecciónalo para ver los detalles. Si decides comprarlo, elige ‘Proceder a la compra’ y sigue las instrucciones en pantalla.

Todo el contenido descargable (DLC) y los objetos dentro del juego también están disponibles en la página de detalles del juego. Solo tienes que seleccionar el DLC o ítem que quieras y seguir el mismo proceso de compra.

Los DLC y objetos del
Los DLC y objetos del juego también se pueden encontrar en la página de detalles del título.(Nintendo)

Puedes pagar con tarjeta de crédito, PayPal o tarjetas Nintendo eShop. Si ya has canjeado una tarjeta o añadido fondos a tu cuenta, puedes usar ese saldo para completar la compra.

Cómo es la nueva Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 llega con importantes mejoras que elevan la experiencia de juego. Incorpora una pantalla más grande y nítida, capaz de mostrar imágenes en alta definición Full HD 1080p, y alcanza resolución 4K al conectarse a un televisor o monitor compatible.

Su procesador renovado ofrece un rendimiento gráfico superior, brindando partidas más fluidas y realistas. Los nuevos Joy-Con 2 presentan un diseño magnético y suman funciones de ratón, ampliando las posibilidades de control.

Entre las novedades destaca la función GameChat2, que permite realizar videollamadas o llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, brindando una interacción más inmersiva; casi como si todos los jugadores estuvieran en la misma habitación, aunque estén lejos.

Esta nueva consola de videojuegos
Esta nueva consola de videojuegos integra funciones como GameChat2. (Nintendo)

El lanzamiento de la Nintendo Switch 2 estuvo acompañado por Mario Kart World, un título revolucionario que introduce por primera vez un mundo interconectado donde se puede conducir en ciudades, llanuras, desiertos y hasta en el océano.

El juego incorpora condiciones climáticas dinámicas, nuevos modos de juego y permite competir con hasta 24 corredores simultáneamente, la cifra más alta en la historia de la saga.

Además, la consola estrenó en exclusiva un nuevo juego de plataformas en 3D protagonizado por Donkey Kong.

En Donkey Kong Bananza, los jugadores podrán desatar toda la fuerza del personaje en una aventura cargada de acción y caos, explorando escenarios vibrantes y enfrentando desafíos únicos que renuevan la clásica experiencia de la franquicia.

Temas Relacionados

NintendoVideojuegoseShopComprasTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver

Spotify añade nueva función que convierte la música en animaciones: pruébala gratis

La animación se activa desde la galería de temas y se detiene automáticamente cuando se reproducen videos o llamadas

Spotify añade nueva función que

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

La inteligencia artificial basada en redes neuronales transforma la forma en que las personas adquieren conocimientos y generan ideas, integrando la intuición y el análisis para potenciar la innovación en la vida cotidiana y profesional

Los nuevos modelos de lenguaje

La función de WhatsApp que se debe activar para evitar que los chats más sensibles sean espiados

La plataforma incorporó un bloqueo con contraseña que impide abrir la aplicación sin autorización, incluso si el dispositivo está desbloqueado

La función de WhatsApp que

Stranger Things 5: qué es, cuándo sale la nueva temporada y quiénes son los villanos

A través de Google, los seguidores de esta serie de Netflix están buscando respuestas antes del estreno de su última entrega

Stranger Things 5: qué es,
DEPORTES
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
El refugio de Benjamín Vicuña

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que su

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

Revolución en la ventilación: crean en Canadá un sistema que captura patógenos antes de que se propaguen