Cómo comprar un juego de Nintendo en línea

Nintendo señala que al comprar un juego en la eShop se obtiene el mismo contenido que en la versión física. REUTERS/Isabel Infantes

Comprar un videojuego en Nintendo Switch y tenerlo como contenido descargable es muy sencillo: solo necesitas acceder a la eShop directamente desde la consola.

La compañía japonesa explica que, al adquirir un juego digitalmente en Nintendo eShop, los usuarios podrán disfrutar del mismo contenido que ofrece la versión física.

El juego descargado se almacena en la memoria interna de tu Nintendo Switch o en una tarjeta microSD (que se vende por separado). Esto permite descargar y tener varios títulos disponibles, para jugar en cualquier momento, sin necesidad de cambiar los cartuchos físicos.

El título descargado se guarda en la memoria interna de la Switch o en una microSD (vendida por separado). REUTERS/Benoit Tessier

Además, la Nintendo eShop cuenta con una extensa biblioteca de juegos exclusivos que no se consiguen en tiendas físicas.

Desde títulos de estrategia y puzles, hasta juegos de acción y aventura, hay propuestas para todos los gustos dentro de la tienda digital de Nintendo.

Cómo comprar un videojuego de Nintendo en la eShop

Para comprar y descargar un videojuego de Nintendo Switch en formato digital, solo debes ingresar a Nintendo eShop, ubicada en el menú HOME de tu consola. Allí encontrarás todos los juegos disponibles para comprar y descargar.

Ten en cuenta lo siguiente:

Tu Nintendo Switch debe estar conectada a Internet para poder descargar juegos.

El juego descargado solo se puede jugar en la consola donde se realizó la descarga.

Algunos juegos pueden tardar en descargarse, ya que ocupan mucho espacio.

La descarga no se realizará si no cuentas con suficiente espacio libre en la memoria interna de la consola o en la tarjeta microSD.

Para adquirir un juego digital en Nintendo Switch, solo necesitas entrar a la eShop desde el menú HOME. (Nintendo)

Para empezar, abre la Nintendo eShop y busca el título que te interese, ya sea a través del buscador, por género, en la sección de ofertas o en listas de ventas.

Cuando encuentres el juego que deseas, selecciónalo para ver los detalles. Si decides comprarlo, elige ‘Proceder a la compra’ y sigue las instrucciones en pantalla.

Todo el contenido descargable (DLC) y los objetos dentro del juego también están disponibles en la página de detalles del juego. Solo tienes que seleccionar el DLC o ítem que quieras y seguir el mismo proceso de compra.

Los DLC y objetos del juego también se pueden encontrar en la página de detalles del título.(Nintendo)

Puedes pagar con tarjeta de crédito, PayPal o tarjetas Nintendo eShop. Si ya has canjeado una tarjeta o añadido fondos a tu cuenta, puedes usar ese saldo para completar la compra.

Cómo es la nueva Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 llega con importantes mejoras que elevan la experiencia de juego. Incorpora una pantalla más grande y nítida, capaz de mostrar imágenes en alta definición Full HD 1080p, y alcanza resolución 4K al conectarse a un televisor o monitor compatible.

Su procesador renovado ofrece un rendimiento gráfico superior, brindando partidas más fluidas y realistas. Los nuevos Joy-Con 2 presentan un diseño magnético y suman funciones de ratón, ampliando las posibilidades de control.

Entre las novedades destaca la función GameChat2, que permite realizar videollamadas o llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, brindando una interacción más inmersiva; casi como si todos los jugadores estuvieran en la misma habitación, aunque estén lejos.

Esta nueva consola de videojuegos integra funciones como GameChat2. (Nintendo)

El lanzamiento de la Nintendo Switch 2 estuvo acompañado por Mario Kart World, un título revolucionario que introduce por primera vez un mundo interconectado donde se puede conducir en ciudades, llanuras, desiertos y hasta en el océano.

El juego incorpora condiciones climáticas dinámicas, nuevos modos de juego y permite competir con hasta 24 corredores simultáneamente, la cifra más alta en la historia de la saga.

Además, la consola estrenó en exclusiva un nuevo juego de plataformas en 3D protagonizado por Donkey Kong.

En Donkey Kong Bananza, los jugadores podrán desatar toda la fuerza del personaje en una aventura cargada de acción y caos, explorando escenarios vibrantes y enfrentando desafíos únicos que renuevan la clásica experiencia de la franquicia.