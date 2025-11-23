Tecno

Una muerte en Australia revela un riesgo de los teléfonos desactualizados: no entran llamadas de emergencia

La tragedia en Sidney impulsa revisiones y campañas para actualizar dispositivos móviles

Guardar
El incidente evidenció que dispositivos
El incidente evidenció que dispositivos móviles desactualizados pueden impedir el acceso al triple cero, el principal número de auxilio en Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de una persona en Sídney, Australia, tras no poder comunicarse con el número de emergencias, conocido como triple cero (000), ha puesto en evidencia un riesgo crítico para quienes utilizan teléfonos desactualizados.

El incidente, ocurrido el pasado 13 de noviembre, expone la vulnerabilidad de los usuarios de dispositivos antiguos incompatibles con las redes actuales.

El caso se produjo cuando un cliente de Lebara, operador que utiliza la red de Vodafone, intentó sin éxito realizar una llamada de auxilio desde un teléfono Samsung con software obsoleto. La imposibilidad de establecer contacto con los servicios de emergencia resultó fatal.

Tras la muerte, la operadora
Tras la muerte, la operadora TPG y el servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur abrieron investigaciones internas para evitar casos similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TPG, empresa matriz de Vodafone, fue notificada del suceso el 17 de noviembre por el servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur (NSW Ambulance), que intervino tras recibir una comunicación alternativa posterior al intento fallido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el dispositivo utilizado no contaba con la compatibilidad necesaria para efectuar llamadas al triple cero a través de la red de TPG. La compañía descartó cualquier interrupción en su infraestructura y subrayó que el problema radicó en la obsolescencia del software del teléfono. Este incidente ha puesto de relieve la importancia de mantener los dispositivos móviles actualizados para garantizar el acceso a servicios esenciales.

Desde TPG, el consejero delegado Iñaki Berroeta expresó que “la seguridad del cliente sigue siendo nuestra máxima prioridad”. La empresa lamentó profundamente la tragedia y transmitió su apoyo a los allegados de la víctima. Además, instó a los usuarios con teléfonos antiguos a reemplazarlos o actualizarlos de inmediato para asegurar la posibilidad de contactar con el triple cero en caso de emergencia.

Las principales operadoras advirtieron a
Las principales operadoras advirtieron a sus clientes que quienes no actualicen modelos viejos serán excluidos gradualmente de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de ambulancias de NSW confirmó que, tras el intento fallido de llamada, se logró establecer contacto por otra vía y se procedió a la atención del paciente. Un portavoz del organismo manifestó: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del paciente”. Tanto el servicio de ambulancias como el proveedor de telecomunicaciones han iniciado revisiones internas para esclarecer lo sucedido y evitar que se repita.

Las compañías TPG, Optus y Telstra habían comenzado a advertir a sus clientes sobre la necesidad de actualizar ciertos modelos antiguos a finales de octubre. Según la normativa vigente, los usuarios que no realicen la actualización en un plazo de entre 28 y 35 días serán desconectados de la red.

Samsung también se pronunció sobre el caso en un comunicado del 20 de noviembre: “Animamos encarecidamente a los clientes a mantener sus dispositivos móviles actualizados con el software más reciente, pues esto es fundamental para cumplir los más altos estándares de seguridad, protección y rendimiento”.

Líderes políticos australianos reclamaron mayor
Líderes políticos australianos reclamaron mayor responsabilidad a empresas y autoridades para que ningún usuario quede desprotegido ante situaciones críticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo considerando a la marca coreana, se estima que 50.000 dispositivos antiguos podrían quedar sin acceso a las redes móviles en el país oceánico, lo que impediría realizar llamadas de emergencia si el usuario se encuentra fuera de cobertura de su operador principal y necesita recurrir al triple cero.

La ministra de comunicaciones en la sombra, Melissa McIntosh, criticó la respuesta de las autoridades y las empresas, reclamando una mayor responsabilidad para garantizar que ningún usuario quede incomunicado en situaciones críticas.

“Es absolutamente demasiado tarde. Estamos aquí hoy hablando de otra muerte”, declaró McIntosh, quien exigió que las compañías aseguren la migración de los clientes a dispositivos compatibles antes de proceder a cualquier desconexión.

El impacto de este caso trasciende lo técnico y resalta la dimensión humana de la tragedia: detrás de cada usuario afectado hay familias y seres queridos que pueden quedar marcados por la imposibilidad de recibir ayuda en el momento más necesario.

Temas Relacionados

Triple cero AustraliaTeléfonos desactualizadosSamsungTPGEmergencias en Sídney

Últimas Noticias

Jefe de IA de Microsoft no entiende por qué la inteligencia artificial no gusta a todos: “Me deja alucinado”

Mustafa Suleyman reacciona ante la fría recepción de Copilot y la brecha entre innovación y expectativas

Jefe de IA de Microsoft

Cómo funciona el gestor de contraseñas de Google y por qué es clave para la seguridad online

Esta solución digital integrada centraliza la protección de accesos y notifica sobre riesgos en diferentes plataformas

Cómo funciona el gestor de

Así puedes cambiar el almacenamiento reservado en Windows para liberar más de 5 GB del disco duro

Este truco permite a los usuarios recuperar espacio de almacenamiento de forma reversible y sin riesgos inmediatos

Así puedes cambiar el almacenamiento

WhatsApp: qué pasa cuando suspenden una cuenta

Las suspensiones suelen ocurrir por enviar spam, cometer fraudes o realizar acciones que puedan afectar la seguridad de otros usuarios

WhatsApp: qué pasa cuando suspenden

Diseñan sistema que reduce casi el 50% de las emisiones de carbono de los centros de datos de IA

La gestión dinámica de recursos y el monitoreo del estado de los equipos abren nuevas posibilidades para prolongar la vida útil de la infraestructura digital

Diseñan sistema que reduce casi
DEPORTES
San Lorenzo vence a Central

San Lorenzo vence a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanza a los cuartos del Torneo Clausura

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Con dos golazos de López Muñoz, Argentinos le ganó 2-0 a Vélez y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Tras la victoria de Argentinos Juniors ante Vélez, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW
El mensaje de Tini Stoessel

El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras el lanzamiento de su álbum: “Pudiste convertir en arte lo que tanto dolió”

Valeria Mazza agradeció los mensajes de preocupación luego del intento de robo en su casa: “Estamos muy bien”

El festejo de Luis Ventura tras la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propio tema: “Quiero volver a los 90″

La romántica confesión de Nicolás Cabré antes de su boda con Rocío Pardo: “Espero estar con ella hasta el fin de mis días”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un nuevo tipo de

Descubren un nuevo tipo de rugido de león: qué implica este sonido inédito

Los rebeldes hutíes de Yemen condenaron a muerte a 17 personas por presunto espionaje

Periodistas hondureños denunciaron ante la Misión de la UE la creciente violencia política en la campaña electoral

Cómo dejar de procrastinar en solo 2 minutos: la técnica científica que aumenta la productividad

Científicos de Israel desafían 180 años de física con un hallazgo sobre la luz