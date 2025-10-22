Tecno

Diferencias, precios y funciones de cada uno de los planes de Gemini de Google

La compañía presenta tres niveles de acceso a su inteligencia artificial, cada uno con características y valores específicos, orientados a cubrir desde tareas ocasionales hasta demandas profesionales de alto volumen

Dylan Escobar Ruiz

Es una herramienta disponible en múltiples dispositivos ya sea como aplicación o en versión web. (Foto: Europa Press)

Google ha estructurado su oferta en tres niveles: Gemini Free, Gemini AI Pro y Gemini AI Ultra, cada uno con características y precios específicos que responden a las necesidades de distintos perfiles de usuario.

La compañía ha resaltado la importancia de la “ventana de contexto” como elemento diferenciador entre los planes. Este parámetro, que determina la cantidad de información que la IA puede procesar en una sola interacción, es un factor clave para quienes requieren analizar grandes volúmenes de datos, textos extensos o bases de código complejas

De esta forma, se explica cada uno de los planes que tiene la compañía para acceder a las funciones de su inteligencia artificial, la cuál es útil en actividades personales, educativas o laborales.

Qué trae el plan gratuito de la IA de Google Gemini

Es la opción práctica para usuarios particulares. (Foto: Google)

En el nivel de acceso gratuito, Gemini Free permite utilizar el modelo Gemini 2.5 Pro en hasta cinco consultas diarias. Este plan está orientado a tareas avanzadas de baja frecuencia y ofrece la posibilidad de generar hasta 100 imágenes por día, 20 resúmenes de audio diarios y cinco informes de investigación mensuales mediante Gemini 2.5 Flash, un modelo optimizado para respuestas rápidas.

No obstante, la creación de videos no está disponible en esta modalidad y la ventana de contexto se limita a 32.000 tokens, lo que restringe la extensión de texto que la inteligencia artificial puede analizar simultáneamente.

Cuánto vale la versión Pro de Gemini de Google

Para quienes requieren un uso más intensivo, la suscripción Gemini AI Pro tiene un costo de 19,99 dólares al mes y amplía las capacidades. Los usuarios de este plan acceden a 100 consultas diarias, pueden generar hasta 1.000 imágenes al día y disponen de 20 resúmenes de audio.

Su uso abarca más categorías y áreas específicas. (Foto: Google)

Además, se incorpora la herramienta Veo 3 Fast, que permite la creación de tres videos diarios orientados a la producción audiovisual con inteligencia artificial.

La diferencia más grande respecto al plan gratuito radica en la expansión de la ventana de contexto hasta un millón de tokens, lo que habilita el procesamiento de documentos extensos, grandes bases de código o proyectos de investigación con un nivel de detalle muy superior.

En qué consiste el plan más avanzado y costoso de la IA de Google

En el segmento más avanzado, Gemini AI Ultra se presenta como la opción más robusta, con un precio de 249,99 dólares al mes. Este plan está dirigido a usuarios que requieren un acceso aún más amplio: 500 consultas diarias, 1.000 imágenes generadas, cinco videos diarios y 20 resúmenes de audio cada día.

Esta suscripción ofrece 500 consultas diarias y funciones avanzadas como Deep Think. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre las novedades destaca la función Deep Think, que opera con 192.000 tokens para consultas complejas que exigen razonamiento extendido.

También, los suscriptores pueden elaborar hasta 200 informes de investigación diarios, consolidando a Ultra como la alternativa más completa dentro del ecosistema Gemini.

Cuál es el mejor plan para elegir según el tipo de usuario

A pesar de las diferencias entre los planes, Google asegura que todos los usuarios, independientemente de la modalidad elegida, tienen acceso al modelo Gemini 2.5 Flash, reconocido por su velocidad y eficiencia en tareas generales.

Hace parte de la empresa de ser fuerte en servicios de IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, se incluyen 20 peticiones diarias compartidas para funciones rápidas, lo que garantiza una experiencia ágil en el uso cotidiano de la inteligencia artificial.

En este sentido, en un contexto donde la inteligencia artificial se consolida como recurso fundamental en el ámbito laboral y académico, la compañía busca ofrecer soluciones que cubran desde necesidades ocasionales hasta demandas profesionales de alto volumen.

La segmentación de los planes responde a la estrategia de Google de posicionar a Gemini como una herramienta flexible, capaz de adaptarse tanto a usuarios particulares como a ambientes corporativos con grandes cantidades de datos.

