Descubre cómo crear diapositivas más profesionales en segundos con PowerPoint

La integración de inteligencia artificial en Microsoft PowerPoint simplifica la creación de diapositivas

La generación de presentaciones visualmente profesionales ha cambiado con la llegada de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Microsoft PowerPoint, uno de los programas más veteranos en el ámbito de la creación de diapositivas, ha dado un paso adelante al integrar soluciones automáticas que simplifican el diseño y profesionalizan los resultados en cuestión de segundos.

El objetivo es facilitar la tarea a usuarios de todos los niveles, permitiendo que cualquier persona pueda producir materiales visuales atractivos y coherentes sin conocimientos avanzados en diseño.

La función Designer en PowerPoint: el aliado invisible

Entre las características más innovadoras aparece PowerPoint Designer. Incorporada en el paquete Office 365, esta herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido de cada diapositiva y sugerir composiciones visuales optimizadas y acordes al mensaje.

Solo es necesario escribir un título, cargar una imagen o incorporar una lista de puntos clave para que Designer explore múltiples propuestas de fondo, gráficos e iconos automáticamente. Así, cada presentación logra un acabado profesional, adecuado tanto para proyectos laborales como para exposiciones académicas y eventos personales.

A diferencia de las plantillas tradicionales, Designer reacciona en tiempo real al contenido específico de cada usuario, identificando palabras clave y adecuando su selección de elementos visuales a la intención del mensaje. Este sistema asegura que ningún detalle se pierda y evita la monotonía de los diseños preestablecidos.

Cómo activar y usar Designer paso a paso

La funcionalidad Designer se encuentra disponible tanto en la versión de escritorio de PowerPoint como en su modalidad web. En la versión local, es obligatorio contar con una suscripción activa a Microsoft 365; la edición en línea ofrece acceso parcial a la función de manera gratuita, aunque las opciones más avanzadas están restringidas a usuarios Premium.

La versión web de Microsoft PowerPoint permite acceder a funciones de inteligencia artificial como Designer de forma gratuita, facilitando la creación de presentaciones visualmente atractivas con sugerencias automáticas de diseño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar basta con abrir una nueva diapositiva, agregar el contenido deseado y acudir a la barra de herramientas superior, donde la opción “Diseño” despliega las sugerencias de Designer. La herramienta mostrará varias alternativas y el usuario solo debe elegir la que mejor se adapte a sus necesidades, o bien solicitar más opciones hasta encontrar el estilo ideal.

En el caso de imágenes o recursos con un diamante en la interfaz, esto indica que pertenecen a la biblioteca Premium, la cual incluye más de 8.000 iconos y 1.000 imágenes exclusivas, así como sugerencias con videos, tipografías y paletas de color únicas. Aun así, la versión base de Designer sigue ofreciendo propuestas visualmente atractivas y útiles gratuitamente.

Si se busca mayor control creativo, siempre es posible desactivar Designer y continuar con ajustes manuales en el menú, sin perder el aporte inicial de la inteligencia artificial.

Cómo usar la IA para hacer presentaciones

Más allá de Designer, el panorama actual de la inteligencia artificial aplicada al diseño de presentaciones se ha enriquecido con asistentes como ChatGPT, Microsoft Copilot y Gemini de Google. Estas soluciones permiten crear diapositivas automáticas a partir de ideas o instrucciones textuales, agilizando el flujo de trabajo tanto en el contenido textual como en la composición visual.

La transforman el diseño de presentaciones con resultados profesionales en segundos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, con ChatGPT es posible definir títulos, subtítulos, descripciones y hasta solicitar imágenes específicas con Gemini, así como mantener la coherencia gráfica entre diferentes diapositivas.

El uso de prompts detallados ayuda a personalizar aún más las presentaciones, permitiendo que cada herramienta genere archivos compatibles con PowerPoint u otras plataformas.

Para maximizar el impacto de una presentación, se recomienda definir el objetivo y el tono visual desde el inicio: establecer si será formal, educativa o creativa, y seleccionar colores e imágenes que refuercen el mensaje central.

Al estructurar la información en bloques (introducción, desarrollo y cierre), el asistente de inteligencia artificial interpreta y adapta cada elemento, acompañando el estilo deseado.

El usuario puede aprovechar los recomendados de IA para agilizar tareas monótonas o de retoque, pero también tiene la opción de modificar cualquier sugerencia y mantener absoluto control sobre el resultado final. Esta integración de inteligencia artificial no busca sustituir la creatividad humana, sino potenciarla con soluciones automáticas y recursos de diseño profesional previamente configurados.