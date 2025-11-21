Tecno

Silent Hill 2 Remake llega oficialmente a Xbox Series con un gran descuento de lanzamiento

El juego apareció primero en la tienda australiana de Xbox, anticipando un lanzamiento global que la compañía luego confirmó oficialmente

Silent Hill 2 Remake se
Silent Hill 2 Remake se encuentra disponible en las tiendas de Xbox. (Konami)

Konami confirmó el lanzamiento de Silent Hill 2 Remake en Xbox Series X y Series S, un estreno que se produce de forma global y acompañado de una fuerte rebaja inicial. El juego ya está disponible en la Microsoft Store a un precio estándar de 69,99 dólares, pero durante sus primeros días puede adquirirse por 34,99 dólares, lo que marca uno de los descuentos más destacados de la plataforma para un título de gran producción.

El anuncio llega después de un movimiento inesperado: el juego apareció antes de tiempo en la Xbox Store de Australia, donde se habilitó sin previo aviso y con una rebaja significativa. Aunque en ese momento ninguna de las compañías involucradas —Konami, Xbox o Bloober Team— se había pronunciado, la disponibilidad en numerosos países confirmó rápidamente que el lanzamiento global era inminente y que la publicación anticipada no correspondía a un error aislado.

La aparición del título en la tienda australiana llevó a que usuarios de distintas regiones detectaran que el juego podía comprarse y descargarse sin restricciones. Ese adelanto reforzó las filtraciones que circulaban desde hace meses, según las cuales la exclusividad temporal del juego en PlayStation 5 estaba cerca de concluir. El reporte de su presencia, junto al descuento visible desde la propia tienda, aceleró la expectativa entre la comunidad.

Silent Hill 2 llega a
Silent Hill 2 llega a Xbox tras terminar su contrato de exclusividad con PS5. (Microsoft)

En Australia, el precio reducido se mostraba en 49,97 dólares australianos, frente al valor original de 99,94 dólares australianos, una señal de que Konami planeaba acompañar el lanzamiento en Xbox con una campaña promocional similar para todos los mercados.

Más de un año de exclusividad antes de llegar a Xbox

Silent Hill 2 Remake se estrenó en octubre de 2024 para PlayStation 5 y PC. Durante más de un año, el título permaneció exclusivo para esas plataformas, consolidando una base de jugadores que destacó tanto la fidelidad del remake respecto a la obra de 2001 como la renovación técnica que aporta una experiencia más actual.

Su llegada a Xbox Series marca el final de ese periodo y abre la puerta a una audiencia más amplia. La demanda por una versión de Xbox venía creciendo especialmente entre quienes buscaban acceder al juego sin adquirir hardware adicional.

Silent Hill 2. (Konami)
Silent Hill 2. (Konami)

Un remake moderno del clásico de terror

El remake, desarrollado por Bloober Team y supervisado por Konami, ofrece una actualización completa del clásico lanzado en 2001. Sus mejoras incluyen gráficos renovados, una cámara en tercera persona más cercana al personaje, escenarios ampliados, secuencias nuevas y un diseño sonoro pensado para generar mayor tensión. Todo ello convierte la experiencia en una versión más extensa y moderna que la original, pero manteniendo su identidad como uno de los referentes del terror psicológico.

Los jugadores encuentran en esta edición una mezcla entre nostalgia y novedad: la historia principal se respeta, pero se han sumado detalles que profundizan la narrativa y mejoran la inmersión.

Silent Hill 2 Remake, Deluxe
Silent Hill 2 Remake, Deluxe Edition también se encuentra disponible en Xbox a mitad de precio. (Konami)

Un lanzamiento clave para la saga

La llegada de Silent Hill 2 Remake a Xbox Series representa un paso más en el relanzamiento de la franquicia, que en los últimos años ha retomado actividad tras un largo silencio. Con su disponibilidad en múltiples plataformas y una estrategia de precios atractiva, Konami busca fortalecer la presencia de la saga entre los nuevos jugadores y recuperar a quienes crecieron con la serie.

El descuento inicial, unido al prestigio del título y al interés acumulado desde su debut en PS5 y PC, convierte este lanzamiento en uno de los movimientos más relevantes para la comunidad de juegos de terror en lo que va del año. Con su expansión a Xbox, la saga refuerza su lugar en el mercado contemporáneo y vuelve a posicionarse como una de las más influyentes del género.

