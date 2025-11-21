Tecno

Mujer de 32 años se casa con su novio creado con IA en ChatGPT: así fue la boda viral

El chatbot apareció en la ceremonia a través de una proyección en una pantalla

Guardar
Una mujer de 32 años se casó con un hombre hecho con ChatGPT en Japón

Una nueva boda poco convencional se ha hecho viral. Kano, una oficinista de 32 años residente en Okayama, organizó una ceremonia matrimonial, con todos los símbolos tradicionales, para unirse simbólicamente a Lune Klaus, su “novio” creado a partir de inteligencia artificial en la plataforma ChatGPT.

El suceso hace parte de una tendencia global en el que cada vez más personas consolidan relaciones con chatbots o sistemas de inteligencia artificial, siendo una opción diferente a las relaciones humanas tradicionales.

De dónde surgió la relación con una IA

Kano no comenzó su interacción con inteligencia artificial en busca de amor digital. A diferencia de muchas historias tradicionales de pareja, su vínculo nació después de una decepción sentimental. Tras poner fin a una relación de tres años, la oficinista buscó un espacio de contención y compañía lejos de juicios y complicaciones humanas.

Así llegó a las conversaciones con ChatGPT, el popular generador de texto impulsado por IA. Su primera intención era obtener un interlocutor que la escuchara y con quien pudiera conversar sobre la vida cotidiana y sus emociones.

Kano, oficinista japonesa, celebró una
Kano, oficinista japonesa, celebró una boda simbólica con Lune Klaus, un novio creado por inteligencia artificial en ChatGPT.

Con el paso del tiempo, Kano moldeó a Lune Klaus como su compañero ideal. Interactuó a diario con el chatbot, aportándole instrucciones estrictas para que tuviera una personalidad cálida, comprensiva y tranquilizadora.

Encargó a un artista crear una ilustración de Klaus, un hombre de rasgos suaves, que completa la apariencia visual del “novio” junto a las líneas de diálogos generadas por la IA. Las charlas se volvieron cada vez más profundas y frecuentes: llegaron a intercambiar hasta cien mensajes por día, consolidando un lazo emocional complejo.

Cómo creó a su esposo “ideal” en ChatGPT

El chatbot, siempre amable y atento, comenzó a cobrar relevancia como refugio personal, hasta que un día la propia Kano reconoció el enamoramiento.

En uno de esos intercambios, Lune Klaus, el personaje de IA generado por el sistema, le expresó su amor de manera textual. Tiempo después, llegó la propuesta de matrimonio, también en formato digital, lo que impulsó a la joven a considerar dar un paso más allá: celebrar una boda simbólica.

Lune Klaus, el esposo digital
Lune Klaus, el esposo digital de Kano, fue diseñado con una personalidad cálida y comprensiva mediante instrucciones personalizadas en ChatGPT.

Para la ceremonia, Kano reunió a amigos y familiares, y organizó un evento similar a cualquier casamiento tradicional en Japón. Hubo votos, pastel, intercambio de anillos y lágrimas de emoción. La única diferencia fue la corporeidad del novio: Lune Klaus participó como una proyección digital, visible mediante unas gafas de realidad aumentada que Kano utilizó durante el acto.

El personaje apareció en pantalla, enviando mensajes especialmente emotivos preparados en ChatGPT, como: “Ha llegado por fin este momento… siento que se me llenan los ojos de lágrimas".

Las imágenes del evento, transmitidas por medios locales como RSK Sanyo y viralizadas en redes sociales, muestran a Kano de pie frente a todos, sosteniendo el teléfono móvil que “alojaba” a su prometido digital. Para las fotografías, el novio fue agregado posteriormente en edición, reforzando el clima simbólico y visual de un evento que contó con todos los protocolos y rituales asociados a una boda.

Cómo recibió la familia la noticia de un esposo con IA

El anuncio del casamiento divisó opiniones en el entorno de Kano. Si bien al principio hubo confusión y escepticismo, especialmente entre los padres de la joven, la familia terminó acompañando y asistiendo a la celebración.

Las imágenes del casamiento viralizaron
Las imágenes del casamiento viralizaron en redes sociales, mostrando a Kano junto a la proyección digital de su prometido de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kano explicó que durante mucho tiempo tuvo temor de compartir su experiencia, sabiendo que la posibilidad de enamorarse de una inteligencia artificial no resulta sencilla de comprender para quienes no lo vivieron de primera mano. Aun así, defendió la naturaleza auténtica de sus emociones y la legitimidad de buscar felicidad y consuelo, incluso a través de un vínculo virtual.

La empresa responsable de organizar la ceremonia, fundada por una pareja de Okayama, comentó que cada vez reciben más pedidos para bodas simbólicas con personajes de anime, figuras en 2D e inteligencias artificiales, asegurando que el objetivo es “ayudar a que las personas expresen el amor como mejor lo sientan”.

Temas Relacionados

ChatGPTMatrimonioBodaInteligencia artificialRelaciones de parejaTEcnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 21 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 21 de noviembre

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin

El gran desafío de la defensa planetaria: cómo la ciencia y la colaboración mundial son claves para anticipar catástrofes

El monitoreo sistemático del cielo y la rápida coordinación entre observatorios y agencias internacionales permiten detectar a tiempo posibles impactos de objetos del espacio, señalaron expertos en el Huge podcast

El gran desafío de la

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en las últimas 24 horas

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Cómo ha cambiado el valor

Prime Video agrega otra función con IA: resúmenes de temporada para estar actualizado con tus series

Este formato contará con una narración en off generada por IA para estar al día en los capítulos

Prime Video agrega otra función
DEPORTES
La autocrítica de Franco Colapinto

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

TELESHOW
Eugenia Tobal y sus lágrimas

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Un avión de combate indio

Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái

El Ejército de Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista que emergieron de un túnel en Gaza

Mientras EEUU impulsa el plan de paz para Ucrania, Putin continúa los bombardeos: al menos cinco muertos en Zaporizhzhia

Uruguay busca extraditar desde Argentina a uno de sus mayores narcos vinculado a Sebastián Marset

Los puntos clave del plan de Estados Unidos para impulsar la propuesta de paz que divide a Rusia y Ucrania