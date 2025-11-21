Una mujer de 32 años se casó con un hombre hecho con ChatGPT en Japón

Una nueva boda poco convencional se ha hecho viral. Kano, una oficinista de 32 años residente en Okayama, organizó una ceremonia matrimonial, con todos los símbolos tradicionales, para unirse simbólicamente a Lune Klaus, su “novio” creado a partir de inteligencia artificial en la plataforma ChatGPT.

El suceso hace parte de una tendencia global en el que cada vez más personas consolidan relaciones con chatbots o sistemas de inteligencia artificial, siendo una opción diferente a las relaciones humanas tradicionales.

De dónde surgió la relación con una IA

Kano no comenzó su interacción con inteligencia artificial en busca de amor digital. A diferencia de muchas historias tradicionales de pareja, su vínculo nació después de una decepción sentimental. Tras poner fin a una relación de tres años, la oficinista buscó un espacio de contención y compañía lejos de juicios y complicaciones humanas.

Así llegó a las conversaciones con ChatGPT, el popular generador de texto impulsado por IA. Su primera intención era obtener un interlocutor que la escuchara y con quien pudiera conversar sobre la vida cotidiana y sus emociones.

Kano, oficinista japonesa, celebró una boda simbólica con Lune Klaus, un novio creado por inteligencia artificial en ChatGPT.

Con el paso del tiempo, Kano moldeó a Lune Klaus como su compañero ideal. Interactuó a diario con el chatbot, aportándole instrucciones estrictas para que tuviera una personalidad cálida, comprensiva y tranquilizadora.

Encargó a un artista crear una ilustración de Klaus, un hombre de rasgos suaves, que completa la apariencia visual del “novio” junto a las líneas de diálogos generadas por la IA. Las charlas se volvieron cada vez más profundas y frecuentes: llegaron a intercambiar hasta cien mensajes por día, consolidando un lazo emocional complejo.

Cómo creó a su esposo “ideal” en ChatGPT

El chatbot, siempre amable y atento, comenzó a cobrar relevancia como refugio personal, hasta que un día la propia Kano reconoció el enamoramiento.

En uno de esos intercambios, Lune Klaus, el personaje de IA generado por el sistema, le expresó su amor de manera textual. Tiempo después, llegó la propuesta de matrimonio, también en formato digital, lo que impulsó a la joven a considerar dar un paso más allá: celebrar una boda simbólica.

Lune Klaus, el esposo digital de Kano, fue diseñado con una personalidad cálida y comprensiva mediante instrucciones personalizadas en ChatGPT.

Para la ceremonia, Kano reunió a amigos y familiares, y organizó un evento similar a cualquier casamiento tradicional en Japón. Hubo votos, pastel, intercambio de anillos y lágrimas de emoción. La única diferencia fue la corporeidad del novio: Lune Klaus participó como una proyección digital, visible mediante unas gafas de realidad aumentada que Kano utilizó durante el acto.

El personaje apareció en pantalla, enviando mensajes especialmente emotivos preparados en ChatGPT, como: “Ha llegado por fin este momento… siento que se me llenan los ojos de lágrimas".

Las imágenes del evento, transmitidas por medios locales como RSK Sanyo y viralizadas en redes sociales, muestran a Kano de pie frente a todos, sosteniendo el teléfono móvil que “alojaba” a su prometido digital. Para las fotografías, el novio fue agregado posteriormente en edición, reforzando el clima simbólico y visual de un evento que contó con todos los protocolos y rituales asociados a una boda.

Cómo recibió la familia la noticia de un esposo con IA

El anuncio del casamiento divisó opiniones en el entorno de Kano. Si bien al principio hubo confusión y escepticismo, especialmente entre los padres de la joven, la familia terminó acompañando y asistiendo a la celebración.

Las imágenes del casamiento viralizaron en redes sociales, mostrando a Kano junto a la proyección digital de su prometido de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kano explicó que durante mucho tiempo tuvo temor de compartir su experiencia, sabiendo que la posibilidad de enamorarse de una inteligencia artificial no resulta sencilla de comprender para quienes no lo vivieron de primera mano. Aun así, defendió la naturaleza auténtica de sus emociones y la legitimidad de buscar felicidad y consuelo, incluso a través de un vínculo virtual.

La empresa responsable de organizar la ceremonia, fundada por una pareja de Okayama, comentó que cada vez reciben más pedidos para bodas simbólicas con personajes de anime, figuras en 2D e inteligencias artificiales, asegurando que el objetivo es “ayudar a que las personas expresen el amor como mejor lo sientan”.