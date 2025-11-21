Tecno

Google elige la mejor aplicación de 2025: Focus Friend te desconecta del celular

La aplicación destaca por su sistema de temporizadores y recompensas que incentivan a no usar el móvil

Google dio a conocer la mejor aplicación de Play Store en el 2025.

Google anunció su selección anual de las aplicaciones más destacadas de la Play Store y situó a Focus Friend como la mejor app de 2025, una elección que pone el foco en herramientas diseñadas para promover un uso más equilibrado del teléfono. La plataforma presentó su tradicional listado de “Lo mejor de Google Play”, donde reconoce a las apps más influyentes, creativas y útiles lanzadas en los últimos doce meses.

La elección de Focus Friend responde al creciente interés por aplicaciones que incentivan hábitos digitales más saludables. Según Google, la aplicación ha conseguido diferenciarse por su enfoque simple y eficaz para reducir distracciones, convirtiéndose en una de las propuestas más valoradas del año por usuarios y expertos.

Focus Friend fue creada por un educador con un objetivo concreto: ayudar a los usuarios a tomar distancia del dispositivo en periodos específicos del día. La dinámica central se basa en configurar temporizadores durante los cuales el usuario se compromete a no tocar su teléfono. Esa pausa digital se acompaña de un sistema de recompensas dentro de la app, en el que el progreso se traduce en objetos decorativos para la habitación virtual de un personaje.

Focus Friend es la mejor aplicación del 2025, según Google.

El mecanismo gamificado busca que la constancia se convierta en un hábito. Cada sesión completada desbloquea elementos que solo se obtienen manteniendo los periodos de desconexión, lo que incentiva a cumplir las metas propuestas. Google destacó que esta combinación de juego básico, diseño atractivo y una interfaz intuitiva ha permitido que la aplicación conecte con usuarios de todas las edades.

Además del componente lúdico, la app ofrece estadísticas simples sobre el tiempo que se ha permanecido sin usar el dispositivo, una función pensada para medir avances sin abrumar con datos complejos. El diseño visual también fue mencionado como parte del atractivo general, orientado a una experiencia agradable y sin distracciones adicionales.

Focus Friend ayuda a que las personas dejen de depender el celular.

Las apps que marcaron tendencia en 2025

Google complementó su anuncio con la lista de ganadores en otras categorías, donde también se premiaron herramientas destacadas por su innovación o impacto en diferentes áreas.

En el apartado de mejor app multidispositivo, el reconocimiento recayó en Luminar: Photo Editor, un editor fotográfico avanzado que combina funciones profesionales con opciones simplificadas para usuarios sin experiencia. La compañía destacó su integración con inteligencia artificial y la capacidad de trabajar de forma fluida entre varios equipos.

En la categoría destinada al entretenimiento, la elegida fue Edits, una app que Google definió como ideal para experimentar con contenido creativo de manera rápida y divertida. La herramienta se posicionó como una de las favoritas entre los jóvenes, especialmente por su enfoque en la edición ágil de clips y fotos.

Focus Friend y Pokémon TCG Pocket, mejor app y mejor juego de Google Play Store 2025.

Como mejor app esencial, Google reconoció a Wiser, una plataforma centrada en audiolibros breves de unos 15 minutos. Su catálogo compacto está diseñado para ofrecer aprendizaje rápido, un formato que ha encontrado adeptos entre quienes buscan contenidos informativos sin invertir largos periodos de tiempo.

En el ámbito familiar, la aplicación seleccionada fue ABCmouse2, enfocada en actividades educativas para niños. Google resaltó su enfoque pedagógico y sus recursos interactivos pensados para el aprendizaje temprano.

Un resumen del año en Play Store

La selección de 2025 refleja tendencias claras dentro del ecosistema móvil: mayor presencia de herramientas con IA integrada, aplicaciones que impulsan la creatividad y propuestas pensadas para mejorar la relación de los usuarios con la tecnología. Google señaló que la elección de Focus Friend como mejor aplicación del año responde al interés creciente por soluciones que ayudan a equilibrar el tiempo frente a la pantalla, un tema que ha ganado relevancia en los últimos años.

La compañía añadió que este tipo de iniciativas demuestran cómo las apps pueden ofrecer beneficios más allá del entretenimiento o la productividad, abordando también el bienestar digital. Con la publicación del listado, Google cerró un año marcado por la llegada de nuevas propuestas centradas en hábitos saludables, contenidos breves, creatividad accesible y mejoras impulsadas por inteligencia artificial.

Prueba el nuevo comando en

Los éxitos que marcan el ritmo global: las canciones más buscadas en Shazam

Los éxitos que marcan el

Xiaomi adelanta el despliegue de HyperOS 3 Global: estos modelos ya lo reciben y estos serán los próximos

Xiaomi adelanta el despliegue de

El juego con 98% de reseñas positivas en Steam que salió este año y ahora es gratis

El juego con 98% de

