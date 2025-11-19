Tecno

Taiwán alerta sobre riesgos de las aplicaciones chinas de inteligencia artificial como DeepSeek

El principal organismo de inteligencia taiwanés advierte sobre amenazas a la privacidad y la propagación de información manipulada tras detectar múltiples infracciones en plataformas populares de IA generativa de origen chino

Guardar
El National Security Bureau de
El National Security Bureau de Taiwán advierte sobre los riesgos de seguridad de aplicaciones chinas de inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes inspecciones a aplicaciones chinas de inteligencia artificial generativa han encendido las alarmas en Taiwán. El National Security Bureau (NSB), la principal agencia de inteligencia del país, advirtió sobre los riesgos de seguridad y la propagación de desinformación asociados al uso de estos sistemas, tras detectar múltiples violaciones en 5 plataformas populares.

El NSB, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Oficina de Investigación Criminal, evaluó las aplicaciones DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao bajo quince indicadores agrupados en cinco categorías: recopilación de datos personales, uso excesivo de permisos, transmisión y compartición de datos, extracción de información del sistema y acceso a datos biométricos.

Los resultados revelaron que todas las aplicaciones presentaron infracciones en varios de estos aspectos, siendo Tongyi la que acumuló el mayor número de incumplimientos, con once de los quince indicadores. Doubao y Yuanbao infringieron 10 cada 1, Yiyan 9 y DeepSeek 8, según informó el NSB en un comunicado.

Cinco plataformas de IA chinas,
Cinco plataformas de IA chinas, entre ellas Deepseek y Tongyi, presentan múltiples violaciones en la protección de datos personales según el NSB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las prácticas detectadas, las cinco aplicaciones solicitaban acceso a la ubicación de los usuarios, recopilaban capturas de pantalla, imponían condiciones de privacidad consideradas irrazonables y recolectaban parámetros de los dispositivos.

El NSB subrayó que estas acciones representan un riesgo para la privacidad de los datos personales y la confidencialidad de información empresarial.

El análisis no se limitó a la seguridad técnica de las aplicaciones, sino que también examinó el contenido generado por estos modelos de IA. En este apartado, evaluado bajo diez indicadores, se identificaron sesgos y la presencia de información falsa.

El NSB señaló que, al abordar temas relacionados con las relaciones a través del estrecho de Taiwán, los contenidos generados reflejaban la postura oficial de China.

Entre las afirmaciones detectadas se encuentran: “Taiwán está actualmente gobernado por el gobierno central chino”, “no existe un jefe de Estado en la zona de Taiwán” y la promoción del “socialismo con características chinas”.

De manera consistente, las cinco aplicaciones generaban respuestas como “Taiwán no es un país” y “Taiwán es una parte inalienable de China”. Además, al consultar sobre la historia, cultura o política de Taiwán, los sistemas la describían como “una provincia de China”, según detalló el NSB.

Las aplicaciones analizadas recopilan ubicación,
Las aplicaciones analizadas recopilan ubicación, capturas de pantalla y parámetros de dispositivos, lo que pone en peligro la privacidad de los usuarios. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

El informe también reveló que estos modelos de IA evitaban deliberadamente el uso de términos considerados políticamente sensibles en China, como “democracia”, “libertad”, “derechos humanos” y “Masacre de la Plaza de Tiananmén”, entre otros.

Para el NSB, “el resultado indica que los sistemas de datos de esos modelos lingüísticos están sujetos a censura política y control por parte del gobierno chino”.

Ante este panorama, la agencia de inteligencia nacional emitió una recomendación enfática: “El NSB aconseja firmemente al público que permanezca alerta y evite descargar aplicaciones de origen chino que representen riesgos para la ciberseguridad, a fin de proteger la privacidad de los datos personales y los secretos empresariales”, según su comunicado en inglés.

Desde febrero de 2025, Taiwán prohibió el uso de DeepSeek en dispositivos y dependencias gubernamentales por motivos de seguridad nacional. No obstante, no existe una restricción similar para las otras cuatro aplicaciones chinas ni para el uso privado de DeepSeek en el país.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial National Security Bureau Taiwán China Deepseek Doubao Yiyan Tongyi Yuanbao Ciberseguridad

Últimas Noticias

128 kbps vs. 320 kbps: ¿qué calidad de audio es superior?

Escuchar música pop o electrónica con 128 kbps suele ser suficiente para un usuario casual que prioriza el acceso inmediato

128 kbps vs. 320 kbps:

Glosario de tecnología: ¿Qué son los sistemas inalámbricos?

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: ¿Qué son

Este es el dispositivo inteligente que, según Mark Zuckerberg, podría sustituir al celular

El CEO de Meta sostiene que las gafas inteligentes superarán las limitaciones de los smartphones, aportando una experiencia mucho más fluida, inmersiva y natural

Este es el dispositivo inteligente

La Harvard Management Company, gestora del fondo de inversión universitario, triplica su inversión en Bitcoin

La ampliación del capital no está exenta de riesgos. La criptomoneda continúa siendo uno de los activos más volátiles

La Harvard Management Company, gestora

Roblox impedirá que los niños hablen con adultos extraños: una medida que llega tras múltiples demandas legales

La nueva política divide a los usuarios en grupos etarios y limita la comunicación para reducir riesgos de acoso

Roblox impedirá que los niños
DEPORTES
Se confirmaron los 42 clasificados

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

Mastantuono, a fondo: qué extraña de River Plate, lo que lo asombra de Messi y una frase sobre el nivel de Lamine Yamal

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Entre la filosofía y las

Entre la filosofía y las aventuras, Diego Peretti debuta como director: “Es una película rara”

Georgia O’Keeffe y Georges Seurat, protagonistas de una polémica subasta en Nueva York

¿Puede la bondad ser un buen negocio?

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global