El National Security Bureau de Taiwán advierte sobre los riesgos de seguridad de aplicaciones chinas de inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes inspecciones a aplicaciones chinas de inteligencia artificial generativa han encendido las alarmas en Taiwán. El National Security Bureau (NSB), la principal agencia de inteligencia del país, advirtió sobre los riesgos de seguridad y la propagación de desinformación asociados al uso de estos sistemas, tras detectar múltiples violaciones en 5 plataformas populares.

El NSB, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Oficina de Investigación Criminal, evaluó las aplicaciones DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao bajo quince indicadores agrupados en cinco categorías: recopilación de datos personales, uso excesivo de permisos, transmisión y compartición de datos, extracción de información del sistema y acceso a datos biométricos.

Los resultados revelaron que todas las aplicaciones presentaron infracciones en varios de estos aspectos, siendo Tongyi la que acumuló el mayor número de incumplimientos, con once de los quince indicadores. Doubao y Yuanbao infringieron 10 cada 1, Yiyan 9 y DeepSeek 8, según informó el NSB en un comunicado.

Cinco plataformas de IA chinas, entre ellas Deepseek y Tongyi, presentan múltiples violaciones en la protección de datos personales según el NSB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las prácticas detectadas, las cinco aplicaciones solicitaban acceso a la ubicación de los usuarios, recopilaban capturas de pantalla, imponían condiciones de privacidad consideradas irrazonables y recolectaban parámetros de los dispositivos.

El NSB subrayó que estas acciones representan un riesgo para la privacidad de los datos personales y la confidencialidad de información empresarial.

El análisis no se limitó a la seguridad técnica de las aplicaciones, sino que también examinó el contenido generado por estos modelos de IA. En este apartado, evaluado bajo diez indicadores, se identificaron sesgos y la presencia de información falsa.

El NSB señaló que, al abordar temas relacionados con las relaciones a través del estrecho de Taiwán, los contenidos generados reflejaban la postura oficial de China.

Entre las afirmaciones detectadas se encuentran: “Taiwán está actualmente gobernado por el gobierno central chino”, “no existe un jefe de Estado en la zona de Taiwán” y la promoción del “socialismo con características chinas”.

De manera consistente, las cinco aplicaciones generaban respuestas como “Taiwán no es un país” y “Taiwán es una parte inalienable de China”. Además, al consultar sobre la historia, cultura o política de Taiwán, los sistemas la describían como “una provincia de China”, según detalló el NSB.

Las aplicaciones analizadas recopilan ubicación, capturas de pantalla y parámetros de dispositivos, lo que pone en peligro la privacidad de los usuarios. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

El informe también reveló que estos modelos de IA evitaban deliberadamente el uso de términos considerados políticamente sensibles en China, como “democracia”, “libertad”, “derechos humanos” y “Masacre de la Plaza de Tiananmén”, entre otros.

Para el NSB, “el resultado indica que los sistemas de datos de esos modelos lingüísticos están sujetos a censura política y control por parte del gobierno chino”.

Ante este panorama, la agencia de inteligencia nacional emitió una recomendación enfática: “El NSB aconseja firmemente al público que permanezca alerta y evite descargar aplicaciones de origen chino que representen riesgos para la ciberseguridad, a fin de proteger la privacidad de los datos personales y los secretos empresariales”, según su comunicado en inglés.

Desde febrero de 2025, Taiwán prohibió el uso de DeepSeek en dispositivos y dependencias gubernamentales por motivos de seguridad nacional. No obstante, no existe una restricción similar para las otras cuatro aplicaciones chinas ni para el uso privado de DeepSeek en el país.