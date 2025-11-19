Tecno

La clave para alargar la vida de los neumáticos para todas las estaciones: el mantenimiento que no puedes ignorar

Medidas como la rotación periódica de cada llanta y el control de la presión, evitan un desgaste desigual y otorgan mayor seguridad en vías mojadas o con nieve

Guardar
Pasa por alto el deterioro
Pasa por alto el deterioro de la llanta puede aumentar la probabilidad de reemplazos prematuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de neumáticos para todas las estaciones suele percibirse como una solución práctica para quienes buscan evitar el cambio estacional y el almacenamiento de ruedas. No obstante, esta decisión, que parece sencilla y económica, puede acarrear consecuencias inesperadas en el rendimiento y la seguridad del vehículo.

Pese a que los neumáticos para todas las estaciones eliminan la necesidad de sustituciones semestrales, su mantenimiento no debe descuidarse. Ignorar el cuidado adecuado de estos neumáticos puede derivar en un desgaste desigual, una reducción en la seguridad al conducir y una vida útil más corta.

Uno de los errores más comunes es no realizar la rotación periódica de las ruedas. Durante el uso a lo largo de todo el año, los neumáticos delanteros y traseros experimentan diferentes niveles de desgaste: los delanteros soportan mayor tensión por el frenado y la dirección, mientras que los traseros tienden a desgastarse de manera más uniforme.

Por qué es peligroso no rotar los neumáticos cada cierto tiempo

VVisua

Los neumáticos delanteros suelen desgastarse
Los neumáticos delanteros suelen desgastarse más rápido por el frenado y la dirección, mientras que los traseros mantienen un desgaste más uniforme. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener cada neumático en la misma posición durante largos periodos favorece un desgaste irregular, lo que puede comprometer el manejo y acelerar el envejecimiento de las cubiertas.

Los expertos sugieren rotar los neumáticos cada 10.000 a 15.000 kilómetros, o al menos una vez al año, para equilibrar el desgaste y prolongar su vida útil. En vehículos pesados, eléctricos o en aquellos que realizan trayectos cortos con frecuencia, puede ser necesario adelantar la rotación.

En el caso de que solo se reemplacen los neumáticos delanteros por estar más desgastados, la medida a seguir es instalar los nuevos en el eje trasero y trasladar los traseros al delantero. Esta práctica contribuye a mantener la estabilidad y el control del vehículo, sobre todo en situaciones de emergencia.

Cuáles otros aspectos se deben considerar para el cuidado de los neumáticos

Revisar la presión de los
Revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes garantiza un agarre adecuado y previene el desgaste prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión de los neumáticos es otro aspecto a revisar. Veriffcarla al menos una vez al mes ayuda a garantizar un agarre adecuado y a evitar un desgaste prematuro.

Además, es imprescindible comprobar de manera regular la profundidad del dibujo, porque de ello depende la capacidad de adherencia, sobre todo en condiciones adversas.

Qué peligros puede haber si no se cuidan los neumáticos

El descuido en el mantenimiento de los neumáticos puede generar riesgos para la seguridad vial y aumentar la probabilidad de accidentes. Un neumático con presión inadecuada, desgaste irregular o dibujo insuficiente pierde capacidad de frenado y adherencia.

Un mal mantenimiento puede generar
Un mal mantenimiento puede generar problemas al frenar en condiciones adversas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto incrementa la distancia de detención y dificulta el control del vehículo en curvas o superficies mojadas. Además, las fallas por reventones o desgarros aumentan cuando el caucho se deteriora sin intervención a tiempo.

Asimismo, el desgaste prematuro obliga a invertir antes de tiempo en un juego nuevo, mientras que las incidencias mecánicas, como daños en la suspensión y la dirección, pueden verse favorecidas si no se controla el estado y la presión de las cubiertas.

En este sentido, un mantenimiento regular mejora el rendimiento, la eficiencia en el consumo de combustible y contribuye a una conducción más segura.

En qué momento se debe cambiar un neumático

La inspección regular del dibujo
La inspección regular del dibujo y el estado general de la rueda permite identificar el momento adecuado para realizar el recambio y mantener la seguridad al conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de cambiar un neumático no solo depende de la cantidad de kilómetros recorridos, sino del estado que presente la superficie de rodadura. Las señales visibles de deterioro, como grietas, cortes o deformaciones, son motivos suficientes para replantear su uso.

Un indicador clave es la profundidad del dibujo: la mayoría de legislaciones exige sustituir los neumáticos cuando esta medida está por debajo de 1,6 milímetros, pero los expertos aconsejan evitar esperar hasta ese límite para prevenir el riesgo de aquaplaning y pérdida de tracción.

El paso del tiempo influye, incluso si el vehículo se utiliza poco. Los compuestos se degradan por la acción del sol, las variaciones térmicas y la humedad. Se debe revisar la fecha de fabricación marcada en la pared lateral del neumático y considerar el recambio si superan cinco años de antigüedad.

Temas Relacionados

NeumáticosEstacionesLlantaSeguridadMantenimientosTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft evalúa darle a la IA su propio perfil dentro de Windows

Microsoft prueba un sistema que permite a los agentes de IA operar con una cuenta independiente dentro de Windows para evitar interferencias con el usuario

Microsoft evalúa darle a la

Una falla de seguridad en WhatsApp permitió extraer hasta 3.500 millones de números telefónicos, según estudio

la filtración permitió a investigadores acceder a información personal a través de una función común de la app, lo que obligó a la empresa a reforzar sus medidas de protección

Una falla de seguridad en

La regulación excesiva frena la innovación en inteligencia artificial en Europa

Empresas emergentes y líderes del sector alertan sobre el impacto negativo de las normativas fragmentadas, que dificultan la expansión, retrasan la llegada de avances médicos y desincentivan la inversión en proyectos disruptivos

La regulación excesiva frena la

Cómo la estrategia de Gemini 3.0 reafirma el poder de Google en la carrera tecnológica por la inteligencia artificial

La combinación entre mejoras técnicas, programas educativos y la integración en servicios globales permite a Google presentar una ventaja competitiva ante el desafío de empresas rivales

Cómo la estrategia de Gemini

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 91.543,73 dólares

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce
DEPORTES
La reacción de un entrenador

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

TELESHOW
Sorpresa en MasterChef Celebrity: el

Sorpresa en MasterChef Celebrity: el jurado salvó a dos figuras en una noche inédita

La llamativa foto que compartió Mauro Icardi con la China Suárez en el avión antes de volver a Estambul

La emoción de Nicki Nicole luego de cantar con Andrea Bocelli: “La mejor noche de mi vida”

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

INFOBAE AMÉRICA

No solo mejora la salud

No solo mejora la salud bucal: cuál es el tratamiento dental que reduce el riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca

Una pintura de Klimt se vendió por USD 236 millones y es la obra más cara de arte moderno subastada

Dos legisladores uruguayos tuvieron un tenso cruce y debieron ser separados: “Decime chapista en la cara”

Un centenar de niños y adolescentes baleados llegaron a hospitales públicos de Uruguay en casi dos años

Estados Unidos rechazó una oferta de Maduro para dejar el poder luego de una transición de dos a tres años