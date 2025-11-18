Tecno

Adiós al diseñador del iPhone Air, el móvil más delgado de la empresa de Steve Jobs: se va a una startup de IA

El perfil profesional de Abidur Chowdhury destaca tanto por su labor técnica como por su participación en la estrategia de marketing

Guardar
Fuentes internas subrayan que su
Fuentes internas subrayan que su salida no está relacionada con el lanzamiento del teléfono. (Composición Infobae: Apple / LinkedIn: Abidur Chowdhury)

Apple atraviesa una nueva etapa de cambios en su equipo de diseño, tras la salida de Abidur Chowdhury, diseñador industrial que contribuyó de manera destacada al desarrollo del iPhone Air y ganó visibilidad por protagonizar su video de presentación.

El abandono de Chowdhury supone otra baja importante en una división que ha experimentado transformaciones profundas desde el adiós de Jony Ive, intensificando la renovación de una de las áreas más emblemáticas de la compañía.

Renovación en el departamento de diseño de Apple tras la salida de Chowdhury

De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, la marcha de Chowdhury hacia una startup enfocada en inteligencia artificial se produjo recientemente y generó conmoción interna, reflejando su creciente peso dentro del equipo creativo.

Así luce el iPhone Air.
Así luce el iPhone Air. (Apple Colombia)

No solo participó como figura central durante el evento de presentación del iPhone Air en septiembre, sino que tuvo voz y presencia en uno de los videos de lanzamiento, una distinción reservada a figuras clave del área de diseño como Molly Anderson, la actual responsable del departamento.

El perfil profesional de Chowdhury destaca tanto por su labor técnica como por su participación en la estrategia de marketing, habiendo trabajado más de seis años en Apple y contribuyendo al éxito del diseño del iPhone Air, producto que ha recibido elogios pese a un desempeño comercial discreto.

Fuentes internas subrayan que su salida no está relacionada con el lanzamiento del teléfono, y que ya está previsto un modelo de segunda generación para 2027.

Apple enfrentaría dificultades con el
Apple enfrentaría dificultades con el iPhone Air por ventas bajas fuera de China. REUTERS/Dado Ruvic

Cambios estructurales y el nuevo panorama del diseño en Apple

La reorganización en el área de diseño de Apple no se circunscribe solo a salidas individuales. Tras la marcha de Jony Ive en 2019, la mayor parte del equipo anterior se jubiló o migró a nuevas empresas, como LoveFrom, fundada por el propio Ive. El equipo actual cuenta con una base renovada formada tanto por profesionales jóvenes como por expertos provenientes de distintas industrias del diseño.

El proceso de transformación se ha profundizado con más cambios durante este año. Jeff Williams, director de operaciones y responsable del equipo de diseño en los últimos años, también dejó la compañía recientemente. El área de interfaz de usuario, guiada por Alan Dye, ha atravesado una reestructuración y otras salidas relevantes.

En respuesta a todo este proceso de renovación, Apple anunció en julio que, a partir de la salida de Williams, los equipos de diseño pasarían a reportar directamente al CEO, Tim Cook.

El iPhone Air de 5,6
El iPhone Air de 5,6 mm de grosor combina ligereza, batería optimizada, cámara avanzada con IA y materiales ecológicos. (Foto: Apple)

Apple habría disminuido la fabricación del iPhone Air debido a una menor demanda

Apple estaría atravesando dificultades con el iPhone Air, uno de sus modelos más delgados, debido a un nivel de ventas inferior al esperado fuera del mercado chino. Varias fuentes y expertos del sector apuntan que la compañía ha decidido adaptar su estrategia de producción, limitando la fabricación a las unidades solicitadas en lugar de producir de manera continua como ocurre con otros modelos.

Esta reorganización indica un giro en la manera habitual de operar de Apple con su catálogo de iPhones. Según rumores y reportes en plataformas como Weibo y declaraciones de analistas como Ming-Chi Kuo, la mayoría de los proveedores del iPhone Air podrían ver reducida su capacidad de producción hasta en un 80% durante el primer trimestre de 2026.

Además, la compañía de la manzana estaría paralizando la compra de componentes con periodos de entrega extensos —como ciertos chips y minerales raros— hacia finales de 2025.

Detrás de este ajuste se encuentra la fuerte preferencia del mercado por los modelos base y Pro, que cubren la mayor parte de la demanda global. Kuo destaca que esto deja “poco espacio para labrarse nuevos segmentos de mercado”, una situación que Apple ya enfrentó con los modelos Mini y Plus, finalmente retirados del portafolio tras una demanda insuficiente.

Temas Relacionados

iPhone AiriPhoneSteve JobsIAStartupAppleAbidur ChowdhuryLo último en tecnología

Últimas Noticias

Jeff Bezos crea una startup de IA: de qué trata el Proyecto Prometheus

Con un colosal financiamiento, este proyecto busca desafiar a los gigantes tecnológicos con inteligencia artificial aplicada a tareas físicas

Jeff Bezos crea una startup

Cómo calibrar la batería de un celular Android y por qué hacerlo

Este proceso permite que el sistema del dispositivo registre con mayor precisión el nivel de batería y, en algunos casos, corrige lecturas incorrectas

Cómo calibrar la batería de

Windows evolucionará hacia un “sistema operativo con agentes”, según Pavan Davuluri

Los detalles de esta transformación se presentarían en el evento Microsoft Ignite el próximo 19 de noviembre de 2025

Windows evolucionará hacia un “sistema

Dónde puedo ver Las Guerreras K-Pop en español

Ver esta película en una plataforma distinta a Netflix puede ser inseguro por varias razones. Muchas de estas páginas no oficiales suelen estar llenas de publicidad invasiva, enlaces engañosos o archivos maliciosos

Dónde puedo ver Las Guerreras

Qué pasa cuando se infla la batería del celular

Para minimizar las probabilidades de este riesgo, lo ideal es usar siempre el cargador original del fabricante

Qué pasa cuando se infla
DEPORTES
Tras la clasificación de España

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
La increíble propuesta que Mauro

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

INFOBAE AMÉRICA

Las Fuerzas de Defensa de

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”

La Unión Europea respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza: “Es un paso importante para poner fin al conflicto”