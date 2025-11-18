Adiós al diseñador del iPhone Air, el móvil más delgado de la empresa de Steve Jobs: se va a una startup de IA

Fuentes internas subrayan que su salida no está relacionada con el lanzamiento del teléfono. (Composición Infobae: Apple / LinkedIn: Abidur Chowdhury)

Apple atraviesa una nueva etapa de cambios en su equipo de diseño, tras la salida de Abidur Chowdhury, diseñador industrial que contribuyó de manera destacada al desarrollo del iPhone Air y ganó visibilidad por protagonizar su video de presentación.

El abandono de Chowdhury supone otra baja importante en una división que ha experimentado transformaciones profundas desde el adiós de Jony Ive, intensificando la renovación de una de las áreas más emblemáticas de la compañía.

Renovación en el departamento de diseño de Apple tras la salida de Chowdhury

De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, la marcha de Chowdhury hacia una startup enfocada en inteligencia artificial se produjo recientemente y generó conmoción interna, reflejando su creciente peso dentro del equipo creativo.

No solo participó como figura central durante el evento de presentación del iPhone Air en septiembre, sino que tuvo voz y presencia en uno de los videos de lanzamiento, una distinción reservada a figuras clave del área de diseño como Molly Anderson, la actual responsable del departamento.

El perfil profesional de Chowdhury destaca tanto por su labor técnica como por su participación en la estrategia de marketing, habiendo trabajado más de seis años en Apple y contribuyendo al éxito del diseño del iPhone Air, producto que ha recibido elogios pese a un desempeño comercial discreto.

Fuentes internas subrayan que su salida no está relacionada con el lanzamiento del teléfono, y que ya está previsto un modelo de segunda generación para 2027.

Cambios estructurales y el nuevo panorama del diseño en Apple

La reorganización en el área de diseño de Apple no se circunscribe solo a salidas individuales. Tras la marcha de Jony Ive en 2019, la mayor parte del equipo anterior se jubiló o migró a nuevas empresas, como LoveFrom, fundada por el propio Ive. El equipo actual cuenta con una base renovada formada tanto por profesionales jóvenes como por expertos provenientes de distintas industrias del diseño.

El proceso de transformación se ha profundizado con más cambios durante este año. Jeff Williams, director de operaciones y responsable del equipo de diseño en los últimos años, también dejó la compañía recientemente. El área de interfaz de usuario, guiada por Alan Dye, ha atravesado una reestructuración y otras salidas relevantes.

En respuesta a todo este proceso de renovación, Apple anunció en julio que, a partir de la salida de Williams, los equipos de diseño pasarían a reportar directamente al CEO, Tim Cook.

El iPhone Air de 5,6 mm de grosor combina ligereza, batería optimizada, cámara avanzada con IA y materiales ecológicos. (Foto: Apple)

Apple habría disminuido la fabricación del iPhone Air debido a una menor demanda

Apple estaría atravesando dificultades con el iPhone Air, uno de sus modelos más delgados, debido a un nivel de ventas inferior al esperado fuera del mercado chino. Varias fuentes y expertos del sector apuntan que la compañía ha decidido adaptar su estrategia de producción, limitando la fabricación a las unidades solicitadas en lugar de producir de manera continua como ocurre con otros modelos.

Esta reorganización indica un giro en la manera habitual de operar de Apple con su catálogo de iPhones. Según rumores y reportes en plataformas como Weibo y declaraciones de analistas como Ming-Chi Kuo, la mayoría de los proveedores del iPhone Air podrían ver reducida su capacidad de producción hasta en un 80% durante el primer trimestre de 2026.

Además, la compañía de la manzana estaría paralizando la compra de componentes con periodos de entrega extensos —como ciertos chips y minerales raros— hacia finales de 2025.

Detrás de este ajuste se encuentra la fuerte preferencia del mercado por los modelos base y Pro, que cubren la mayor parte de la demanda global. Kuo destaca que esto deja “poco espacio para labrarse nuevos segmentos de mercado”, una situación que Apple ya enfrentó con los modelos Mini y Plus, finalmente retirados del portafolio tras una demanda insuficiente.