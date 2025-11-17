Salón del Automóvil 2025: la tecnología de los vehículos todoterreno para recorrer pantanos, rocas y otros terrenos complejos

En el evento hay una zona de exhibición dedicada a vehículos utilitarios y cuatrimotos, destinada a tareas en campo y actividades al aire libre. (Foto: Infobae)

La innovación no solo impacta a los autos convencionales. En la edición 2025 del Salón del Automóvil, una de las tendencias más notorias se observa en el segmento de vehículos todoterreno, donde las mejoras en sistemas de tracción, suspensión y asistencia digital marcan una nueva era para quienes se desplazan por terrenos complejos como pantanos, rocas y superficies inestables.

Estos avances tecnológicos, que históricamente han beneficiado a los modelos urbanos, ahora se imponen entre cuatrimotos (ATV), vehículos utilitarios (UTV) y SSV deportivos.

El propósito es claro: ofrecer una experiencia de conducción más segura y eficiente en ambientes rurales, agrícolas, forestales y de turismo extremo, alcanzando a usuarios que demandan versatilidad y adaptabilidad.

Qué modelos de vehículos integran el segmento todoterreno

Cuatrimoto utilitaria enfocada en labores agrícolas y desplazamientos en trayectos rurales. (Foto: Infobae)

David García, gerente de CF Moto para Colombia, explica que es clave diferenciar cada segmento. Una ATV es la tradicional cuatrimoto, orientada al trabajo y desplazamiento sobre caminos difíciles.

En contraste, un UTV se destaca como vehículo utilitario para tareas laborales, mientras un SSV responde a propósitos paisajísticos y deportivos. Cada uno integra tecnologías específicas para adaptarse a su función y uso.

En ambientes de producción agrícola o espacios rurales, las dimensiones marcan la diferencia. García asegura: “Especialmente lo que son UTVs y ATVs, que son más para trabajo, tienen mucha ventaja en comparación con una camioneta 4x4 o un tractor, porque son de un tamaño más compacto”.

Esto posibilita el desplazamiento entre cultivos sin afectar la cosecha y facilita tareas de carga en espacios reducidos, donde un vehículo convencional no puede acceder. Este diseño, combinado con avances en suspensiones y motores compactos, responde a las exigencias del terreno.

Cómo estos vehículos son capaces de soportar terrenos complejos

Cabina de un vehículo deportivo todoterreno con controles digitales y opciones de asistencia para diferentes modos de terreno. (Foto: Infobae)

Las especializaciones tecnológicas abarcan desde pantanos hasta zonas rocosas y superficies arenosas. Varios modelos poseen modos preestablecidos para gestionar césped, arena y hasta ríos de poca profundidad.

García detalla que “muchos de ellos vienen con modo para césped, para que no dañen el terreno y su desplazamiento sea suave”. De este modo, la adaptación digital permite conservar incluso los suelos más frágiles, optimizando la tracción según el escenario.

Además, el abanico de modos se amplía con sistemas inteligentes que ajustan suspensiones y tracción en segundos. La presencia de herramientas que monitorean el tipo de suelo contribuye a que el vehículo modifique parámetros en tiempo real, permitiendo superar obstáculos como rocas o zonas inundadas.

Por qué elegir una cuatrimoto frente a una camioneta 4x4 tradicional

Es un medio de transporte que no afecta el terreno de la forma que lo hace un vehículo más pesado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la maniobrabilidad, el consumo de combustible y los costos operativos son factores determinantes. Un ATV o UTV consume menos combustible que una camioneta 4x4 por su menor peso y motor más eficiente.

Asimismo, los gastos de mantenimiento y los impuestos asociados se reducen en este tipo de vehículos, lo que incentiva a particulares y empresas agrícolas a considerarlos como herramientas de trabajo y transporte.

Otro punto a su favor es la capacidad de adaptación a terrenos múltiples. “Cuando trabajas al interior de un cultivo, lo que menos hay es espacio, porque el terreno está destinado a producir”, resalta García.

La opción de acoplar tráileres ligeros y la facilidad para transitar zonas donde una camioneta bloquearía el paso confirman la utilidad laboral de estas plataformas.

Qué tecnologías integra la transmisión y tracción en estos vehículos todoterreno

Los vehículos todoterreno cuentan con modos de manejo y asistentes similares a los que integran los modelos particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caja de cambios representa un elemento crucial. Según el experto, “estos vehículos traen una caja con diferentes velocidades: una posición low (baja), usada para velocidades bajas con mayor tracción, y una high (alta) para mayor velocidad o pendientes menos exigentes”.

Los modelos más avanzados, como la serie 850, incluyen tres modos de asistencia en la dirección completamente electrónica. Esto se traduce en mayor facilidad de manejo y reducción de la fatiga, sobre todo en jornadas prolongadas sobre terrenos irregulares.

Al integrar tres modos de manejo y combinaciones alternativas en la caja de cambios, el usuario puede ajustar cada aspecto del vehículo a las exigencias del momento, incrementando la eficiencia y seguridad durante la jornada.