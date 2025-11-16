Guía completa de últimos lanzamientos en el Salón del Automóvil 2025: más tecnología de híbridos y eléctricos, y hasta karaoke al volante

Renault alcanza un 38% de electrificación en su portafolio colombiano y presenta el SUV Boreal, inspirado en los nuevos Renault 4 E-Tech y 5 E-Tech. (Renault)

El Salón Internacional del Automóvil en Bogotá, Colombia, siempre es una oportunidad de conocer las innovaciones que tienen las marcas del sector en temas como nuevas energías, desarrollos de software, funciones de seguridad y mucho más. Y la edición de 2025 tuvo mucho de estos avance, especialmente en la tendencia de híbridos enchufables, sistemas que se mantienen exentos de la medida del pico y placa en Colombia.

Marcas como Chevrolet, Chery, Volvo, Renault y Peugout mostraron sus novedades, además fue la oportunidad para que empresas como Geely, orientada a autos eléctricos y de bajo coto, participaran por primera vez de esta feria, que completa 19 ediciones y que los interesados pueden visitar hasta el 23 de noviembre en Corferias.

Cuáles son las innovaciones tecnológicas del Salón del Automóvil en Bogotá

Chevrolet

Chevrolet presentó la Captiva PHEV, su primer híbrido enchufable en Colombia. Este modelo, equipado con tecnología Plug-in Hybrid, entrega una autonomía combinada superior a 1.000 km y la posibilidad de alternar entre modos 100% eléctricos, híbridos y de recarga, lo que permite una gestión energética eficiente y adaptable a distintos trayectos urbanos y largos recorridos.

La compañía también estrenó la Captiva EV, una SUV eléctrica con 201 hp y 310 Nm de torque, autonomía de hasta 510 km bajo ciclo CLTC y una robusta batería LFP de 60 kWh. Con el sistema de seguridad Chevrolet Intelligent Driving (ADAS), que cuenta con funciones como control crucero adaptativo, asistencia de tráfico, permanencia en carril y frenado automático de emergencia.

Chevrolet lanza en Colombia la Captiva PHEV, su primer híbrido enchufable, con autonomía combinada superior a 1.000 km y modos de conducción adaptables. (Chevrolet)

Geely

La marca debutó en la feria y presentó su visión de movilidad eléctrica inteligente gracias a tres modelos sobre la plataforma GEA, que soporta funcionalidades avanzadas en conectividad y eficiencia energética.

El Geely EX2, un auto compacto 100% eléctrico, que se fue el vehículo más vendido del mercado chino en lo que va de 2025. El EX5, SUV eléctrico del segmento C, supera los 490 km de autonomía y suma sistemas de conectividad y asistencia remota.

Por último, el Starray EM-i incorpora motorización híbrida enchufable, con bloques 1,5 litros de 4 cilindros combinados con un motor eléctrico, que juntos optimizan autonomía y consumo.

Peugeot

Peugeot utilizó el Salón para mostrar una renovación en su portafolio, incluyendo versiones híbridas y eléctricas alineadas con su plan de sostenibilidad. El SUV 5008 tiene un sistema llamado i-Cockpit, que cuenta con pantallas flotantes de 10”, y la integración de ADAS como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y cámaras VisioPark 180°.

Peugeot renueva su portafolio en Colombia con vehículos híbridos y eléctricos, integrando el sistema i-Cockpit y avanzados asistentes de conducción ADAS. (Peugeot)

El fastback 408 introduce tres modos de conducción (Eco, Sport, Normal), motor turbo de 212 hp y sistemas ADAS completos, aportando eficiencia y emoción a partes iguales. El 2008, disponible en variantes eléctrica, híbrida y de combustión, se apoya en la tecnología de frenado regenerativo y una batería de 54 kWh que alcanza hasta 406 km de autonomía en la versión E-2008.

Renault

Renault llegó a un 38% de electrificación en su portafolio, al sumar cuatro modelos eléctricos y tres híbridos. Uno de ellos es el estreno del Renault Boreal, una SUV inspirada en el diseño y tecnología de los nuevos Renault 4 E-Tech y Renault 5 E-Tech eléctricos, pero que su lanzamiento será hasta 2026.

Chery

Chery exhibió sus avances en sistemas híbridos enchufables con la nueva generación TIGGO 9, 7 y 8 PHEV, todas con la arquitectura propietaria Chery Super Hybrid (CSH).

La TIGGO 9 PHEV tiene 422,4 hp, 580 Nm de torque y autonomía total hasta 1.400 km (con 140 km en modo cien por ciento eléctrico), además de una doble pantalla curva de 24,6”, Head-Up Display, sistemas de sonido premium y comandos de voz inteligentes. La TIGGO 8 PHEV, ideal para familias, integra tracción AWD, 315 hp y 525 Nm de torque, una autonomía de 1.200 km y climatización trizona con pantalla de 15,6” y asistente de voz multilingüe.

Chery presenta la nueva generación TIGGO 9, 7 y 8 PHEV, con arquitectura Super Hybrid, gran autonomía y tecnología de asistencia inteligente para familias. (Chery)

Volvo

Volvo apostó por el EX30 Cross Country, un SUV 100% eléctrico que resalta por su aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y tracción total AWD inteligente, cualidades ideales para la topografía nacional.

Con autonomía de 476 km, carga rápida del 10 al 80% en 26 minutos, materiales reciclados y un grabado especial del monte Kebnekaise.

BYD

El BYD SEAGULL STYLE by Sebastián Montoya debutó como edición limitada, orientada a usuarios jóvenes y con espíritu deportivo. La edición incluye acabados bitono, body kit exclusivo, apertura eléctrica del baúl y kit personalizado firmado por Montoya.

El BYD SEAGULL STYLE by Sebastián Montoya debuta como edición limitada, con diseño deportivo, batería Blade LFP y conectividad Apple CarPlay y Android Auto. (BYD)

Mantiene la motorización del reconocido Seagull, un propulsor síncrono de 55 kW con batería Blade LFP (hasta 38 kWh, autonomía de 380 km bajo ciclo NEDC), tecnología de carga rápida y un avanzado paquete de seguridad con ABS, EBD, control deportivo y hasta seis airbags según versión.

En cuanto a conectividad, el vehículo cuenta con la integración de Apple CarPlay, Android Auto, asistente de voz propio y funcionalidad de karaoke.