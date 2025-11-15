Tecno

Los 5 mejores lectores de PDF gratis para Android en 2025

Estas herramientas destacan por su rendimiento, facilidad de uso y funciones que van desde la lectura básica hasta la anotación avanzada

Guardar
Existe más de un lector
Existe más de un lector de PDF gratis para Android en 2025. (Imagen ilustrativa)

Los usuarios de Android cuentan con una amplia variedad de aplicaciones gratuitas para visualizar documentos en PDF, pero solo algunas destacan por su rendimiento, facilidad de uso y funciones adicionales.

En 2025, cinco herramientas se posicionan como las más completas y accesibles para gestionar este tipo de archivos desde el teléfono o la tablet, cada una con prestaciones que se adaptan a necesidades diferentes, desde la lectura simple hasta tareas de anotación, firma o sincronización.

A medida que el uso de documentos digitales crece en ámbitos laborales, educativos y personales, contar con un lector eficaz se vuelve indispensable. Las siguientes aplicaciones se han consolidado como las más confiables gracias a sus actualizaciones constantes, compatibilidad con múltiples formatos y opciones que facilitan el manejo cotidiano de archivos.

El uso de archivos PDF
El uso de archivos PDF se ha estandarizado y se usan para documentación oficial o personal. (Adobe)

1. Adobe Acrobat Reader

Considerado uno de los lectores más utilizados a nivel global, su versión para Android mantiene la misma línea enfocada en accesibilidad y estabilidad. La aplicación permite abrir archivos pesados sin mayores retrasos y ofrece herramientas básicas como resaltar textos, agregar comentarios o insertar firmas digitales. También incluye funciones adicionales pensadas para usuarios que requieren una lectura prolongada, como el modo oscuro o la vista continua.

Una característica que lo diferencia en esta categoría es la inclusión de un asistente impulsado por inteligencia artificial, capaz de generar resúmenes automáticos y mejorar la revisión de documentos extensos. Aunque algunas herramientas avanzadas requieren suscripción, su versión gratuita cubre sin problemas el uso diario.

Adobe Acrobat Reader.
Adobe Acrobat Reader.

2. Xodo PDF

Entre las aplicaciones gratuitas, Xodo se ha consolidado como una de las más completas para trabajar con PDFs desde el móvil. Permite realizar anotaciones detalladas, subrayar y firmar archivos sin necesidad de complementos externos. También destaca por su integración con servicios en la nube, lo que facilita acceder a documentos almacenados en plataformas como Google Drive, Dropbox u OneDrive.

Su interfaz simple y ordenada está pensada para usuarios que requieren realizar cambios rápidos o revisar documentos en grupos de trabajo. La sincronización automática evita perder modificaciones y convierte a Xodo en una solución ideal para quienes manejan múltiples archivos a diario.

Xodo PDF.
Xodo PDF.

3. Foxit PDF Reader

Foxit es reconocido por su rapidez, incluso en equipos de gama media, y por ofrecer un enfoque orientado a la seguridad. Su versión gratuita para Android permite abrir documentos cifrados, agregar comentarios y utilizar herramientas de marcación sin problemas de rendimiento.

Una de sus ventajas es que consume menos recursos que otros lectores, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes buscan una aplicación liviana. Además, para tareas más exigentes, la plataforma ofrece una versión de pago con funciones de edición completas, lo que amplía sus posibilidades sin renunciar a la base gratuita.

Foxit PDF Reader.
Foxit PDF Reader.

4. Google PDF Viewer

Para usuarios que necesitan una solución sencilla y sin complicaciones, esta opción sigue siendo una de las más rápidas. Se integra de forma automática con Android y se activa cada vez que el sistema detecta un archivo PDF. Su propósito es ofrecer una visualización clara y directa, por lo que carece de herramientas avanzadas, pero funciona muy bien para revisar documentos enviados por correo electrónico o descargados desde la web.

Su simplicidad y la ausencia de configuraciones complejas lo mantienen entre los favoritos de quienes solo buscan abrir archivos con rapidez.

Google PDF Viewer.
Google PDF Viewer.

5. UPDF

UPDF se ha incorporado recientemente al ecosistema de Android y destaca por su diseño moderno y su compatibilidad con varios sistemas operativos. Su versión gratuita permite una lectura fluida y herramientas básicas, mientras que las funciones más avanzadas —como edición completa o reconocimiento de texto— requieren una suscripción.

Aun así, se posiciona como una alternativa atractiva debido a su entorno intuitivo y su fácil manejo para quienes buscan una interfaz más actual.

UPDF, lecto de PDF.
UPDF, lecto de PDF.

En conjunto, estas cinco aplicaciones representan las opciones más sólidas disponibles gratuitamente en Android durante 2025. Sus características responden a distintos perfiles de uso, desde quienes solo necesitan leer un archivo puntual hasta usuarios que requieren gestionar documentos a nivel profesional. Cada una aporta herramientas útiles que facilitan el trabajo diario en el entorno digital.

Temas Relacionados

PDFAndroidCelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Identifican que la IA como sicólogo tiene graves limitaciones: sesgos, falsa empatía y más consecuencias para la salud mental

La investigación detectó fallos en cinco categorías críticas, incluyendo falta de contexto, falsa empatía y sesgos culturales

Identifican que la IA como

Sigue estos tres prompts y convierte tus fotos en retratos profesionales con Gemini de Google

Lo único que debes hacer es copiarlos en la aplicación móvil o página web de esta herramienta impulsada por inteligencia artificial y esperar unos segundos a que se genere la nueva imagen

Sigue estos tres prompts y

Adiós a Jeff Williams, director de operaciones de Apple y quien estuvo desde 1998

La salida de Jeff Williams reordena la estructura interna y vuelve a poner en debate quién sucederá a Tim Cook en la dirección de la compañía

Adiós a Jeff Williams, director

Ethereum y otras criptomonedas: este es su precio en el mercado

Las monedas virtuales han tenido un boom en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Ethereum y otras criptomonedas: este

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización
DEPORTES
La casa de Franco Armani

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

Qué necesita Argentina para avanzar a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

Solana Sierra mostró su mejor versión en Córdoba, acompañada por su familia y una sorpresiva visita que se transformó en cábala

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

TELESHOW
Las fotos íntimas de Barby

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

INFOBAE AMÉRICA

Así es la imponente estatua

Así es la imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil: es más grande que el Cristo Redentor

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y advirtió que el cine está en peligro

Por qué el aceite de oliva fue mucho más que un alimento en la antigüedad

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional