Este es el país que contará con el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará 350 km/h

El llamado Trem de Alta Velocidade (TAV) recorrerá un trayecto de 510 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil ha anunciado la construcción del primer tren de alta velocidad de Sudamérica, un ambicioso proyecto que unirá las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Campinas con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Esta iniciativa representa un salto cualitativo en la movilidad regional y posiciona al país como referente en innovación ferroviaria en el continente.

El nuevo corredor conectará tres de los principales núcleos urbanos e industriales, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y promoviendo un modelo de transporte sostenible y eficiente.

Proyecto de tren de alta velocidad en Brasil: objetivos y características principales

De acuerdo con información de Exame, el llamado Trem de Alta Velocidade (TAV) recorrerá un trayecto de 510 kilómetros, logrando que el viaje entre Río de Janeiro y San Pablo descienda de más de seis horas por carretera a solo una hora y 45 minutos. El precio de los boletos, estimado entre R$50 y R$64, y el costo total de la obra, calculado entre USD 10.000 y USD 20.000 millones, subrayan la envergadura de la iniciativa.

El tren conectará las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Campinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tren tendría capacidad para transportar hasta 45.000 pasajeros diariamente, destinándose a mejorar la conectividad entre las principales ciudades brasileñas, aliviar el tráfico en una de las carreteras más congestionadas del país y reducir la huella de carbono asociada al transporte automotor.

Cabe indicar que se prevé un impacto positivo en el turismo interno, la generación de empleo y el dinamismo del comercio regional.

La tecnología empleada se inspira en modelos japoneses y europeos, integrando túneles, viaductos y sistemas de control avanzados. La construcción comenzará en mayo de 2026, tras finalizar la etapa de planificación, según Pedro Moro, director general de TIC Trens, la empresa concesionaria responsable de la obra y la operación.

Se espera que el servicio esté operativo a principios de 2031. El segmento más desafiante será el tramo entre Jundiaí y São Paulo, donde los trabajos específicos comenzarían en abril de 2027.

Una bandera de Brasil proyectada en una ventana en Brasilia. REUTERS/Ueslei Marcelino

Impacto regional y visión de futuro para el tren rápido de Brasil

Autoridades ferroviarias destacan la relevancia única del proyecto en el contexto sudamericano, remarcando tanto su dificultad técnica como su capacidad de integración territorial. Pedro Moro, director general de TIC Trens, empresa responsable de la obra, recordó que “es un proyecto que se viene debatiendo desde la década de 1990”.

Explicó que anteriormente se evaluó construir el recorrido a lo largo de la carretera Bandeirantes y subrayó que el objetivo será “hacer este trayecto en una hora, que es el tiempo estimado que figura en la licitación, sabiendo que se puede comprar el billete con antelación y viajar cómodamente”.

Este tren de alta velocidad no solo representa una solución moderna a los enormes retos de movilidad de Brasil, sino que simboliza la ambición del país de posicionarse como líder en infraestructura y tecnología ferroviaria en Sudamérica. El avance promete transformar los desplazamientos entre las principales ciudades y convertirse en un modelo a seguir para otras naciones de la región que buscan modernizar su transporte público y privado.

Un tren bala durante su estreno cerca de una estación de ferrocarril en Shanghái el 28 de enero de 2007. REUTERS/Aly Song (CHINA)

Qué es un tren bala y cómo funciona el transporte de alta velocidad

El término tren bala se utiliza para referirse a trenes de alta velocidad que circulan a velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora. Estos trenes emplean tecnología avanzada tanto en diseño aerodinámico como en sistemas de propulsión y vías especiales, permitiendo recorridos rápidos y eficientes entre ciudades.

Japón fue pionero en esta tecnología con el Shinkansen, inaugurado en la década de 1960. Otros países, como Francia y España, también han desarrollado redes de trenes bala. Su implementación reduce los tiempos de viaje, posicionando al tren bala como una alternativa eficiente al transporte aéreo y por carretera en trayectos interurbanos.