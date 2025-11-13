Nuevas funciones en los Pixel: Google acerca la experiencia de mensajes a la de Apple

La función que permite identificar contactos VIP eleva las notificaciones de estos remitentes a la barra de estado del teléfono (Composición Infobae: REUTERS/Lisi Niesner / Brendan McDermid)

Google sigue innovando en el ecosistema Pixel con el lanzamiento de nuevas funciones de IA que buscan equiparar y, en algunos aspectos, superar la experiencia ofrecida por la competencia. Entre las novedades más destacadas se encuentran los resúmenes automáticos de mensajes en la barra de notificaciones y la priorización de alertas de contactos VIP en aplicaciones clave como Mensajes de Google y WhatsApp.

Resúmenes de mensajes y notificaciones inteligentes impulsadas por IA en Pixel

La introducción de resúmenes automáticos en las notificaciones facilita que los usuarios puedan ponerse al día rápidamente en chats grupales o hilos extensos sin necesidad de abrir cada conversación.

Esta función, ya presente en el universo Apple como parte de Apple Intelligence, ahora también está disponible en Pixel aprovechando la capacidad de procesamiento local de IA, lo que garantiza rapidez y privacidad en el manejo de la información.

Celulares Pixel de Google. REUTERS/Brendan McDermid

Este avance forma parte de la actualización regular conocida como Pixel Drop, la cual Google utiliza para ofrecer periódicamente mejoras y nuevas funcionalidades a sus usuarios, diferenciándose del calendario anual de Apple.

Además, la nueva función que permite identificar contactos VIP eleva las notificaciones de estos remitentes a la barra de estado del teléfono, priorizando su visualización en la interfaz y añadiendo una “insignia de crisis” en el widget de Contactos. Esta herramienta es especialmente útil en situaciones de emergencia o para estar siempre al tanto de mensajes importantes de familiares o colegas clave.

Más novedades Pixel: edición creativa y seguridad mejorada

Entre las actualizaciones adicionales se encuentra una versión mejorada de Pixel Remix, la herramienta de edición visual impulsada por IA. Ahora, los usuarios pueden transformar imágenes estáticas en bocetos, animaciones 3D o videos, y editar fotos directamente en los chats de Mensajes de Google, ampliando así las posibilidades creativas dentro del entorno de conversación.

Usuarios de Google Pixel y Android pueden controlar sus hábitos digitales y promover el bienestar personal con métodos simples. REUTERS/Dado Ruvic

En el apartado de seguridad y personalización, Google ha implementado un sistema de alertas para notificar al usuario sobre mensajes sospechosos, reforzando la protección frente a intentos de fraude o spam.

Por último, los nuevos paquetes de temas Pixel incluyen fondos, iconos, GIFs y sonidos que pueden aplicarse en todo el dispositivo con un solo toque, permitiendo a los usuarios personalizar íntegramente la apariencia de su teléfono de manera fácil y rápida.

Funciones de Google Pixel y Android para reducir distracciones

En un contexto donde los avances tecnológicos compiten cada día por nuestra atención, encontrar el equilibrio en el uso del móvil se ha vuelto una cuestión esencial. Mientras Google lanza funciones que buscan promover la desconexión, las incesantes actualizaciones de aplicaciones suelen fomentar lo contrario y hacen que permanecernos más tiempo frente a la pantalla.

Celulares Pixel 8a. (Google)

Para quienes tienen un Google Pixel o cualquier otro teléfono Android, existen métodos directos y accesibles para tomar control de los hábitos digitales y fomentar el bienestar personal. Una de las opciones más efectivas es utilizar la función Bienestar Digital.

Esta herramienta muestra recordatorios amables cuando pasas entre 15 y 30 minutos en una app específica. Aunque no bloquean el acceso, los avisos sirven como alertas para dejar de usar la aplicación de manera continua, un recurso valioso para evitar la navegación sin fin típica de redes sociales o portales de noticias. Al recibir estas notificaciones, es más sencillo establecer y mantener límites en el consumo de información y entretenimiento.

Otro avance relevante para quienes utilizan varios dispositivos Pixel (como un teléfono personal y una tableta laboral) es la nueva función de Android 15, que sincroniza la gestión de notificaciones en todos los equipos vinculados a la misma cuenta y red WiFi.

FILE PHOTO: The new Google logo is seen in this illustration taken May 13, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si descartas una alerta en un dispositivo, esta desaparece automáticamente en los otros, ayudando a reducir la redundancia, minimizar el ruido digital y evitar distracciones no deseadas.

Asimismo, los usuarios de Pixel pueden aprovechar una función que permite silenciar el móvil simplemente posándolo boca abajo. Gracias a los sensores de movimiento, este gesto activa automáticamente el modo No Molestar, siendo útil en contextos de reuniones, cenas o cuando se desea desconectar sin tener que navegar por los menús de configuración del teléfono.

Finalmente, el modo descanso disponible en Android es otra herramienta eficaz para promover hábitos saludables. Se puede programar para que se active a una hora determinada, como por ejemplo a las diez de la noche, momento en el cual la pantalla se vuelve en blanco y negro, el brillo disminuye y las notificaciones se silencian. Estos cambios reducen el atractivo visual y la estimulación, facilitando la transición al descanso nocturno y ayudando a crear una rutina digital más consciente.