Tecno

Nuevas funciones en los Pixel: Google acerca la experiencia de mensajes a la de Apple

Los resúmenes automáticos en notificaciones permiten ponerse al día en chats sin abrir cada conversación

Guardar
La función que permite identificar
La función que permite identificar contactos VIP eleva las notificaciones de estos remitentes a la barra de estado del teléfono (Composición Infobae: REUTERS/Lisi Niesner / Brendan McDermid)

Google sigue innovando en el ecosistema Pixel con el lanzamiento de nuevas funciones de IA que buscan equiparar y, en algunos aspectos, superar la experiencia ofrecida por la competencia. Entre las novedades más destacadas se encuentran los resúmenes automáticos de mensajes en la barra de notificaciones y la priorización de alertas de contactos VIP en aplicaciones clave como Mensajes de Google y WhatsApp.

Resúmenes de mensajes y notificaciones inteligentes impulsadas por IA en Pixel

La introducción de resúmenes automáticos en las notificaciones facilita que los usuarios puedan ponerse al día rápidamente en chats grupales o hilos extensos sin necesidad de abrir cada conversación.

Esta función, ya presente en el universo Apple como parte de Apple Intelligence, ahora también está disponible en Pixel aprovechando la capacidad de procesamiento local de IA, lo que garantiza rapidez y privacidad en el manejo de la información.

Celulares Pixel de Google.
Celulares Pixel de Google. REUTERS/Brendan McDermid

Este avance forma parte de la actualización regular conocida como Pixel Drop, la cual Google utiliza para ofrecer periódicamente mejoras y nuevas funcionalidades a sus usuarios, diferenciándose del calendario anual de Apple.

Además, la nueva función que permite identificar contactos VIP eleva las notificaciones de estos remitentes a la barra de estado del teléfono, priorizando su visualización en la interfaz y añadiendo una “insignia de crisis” en el widget de Contactos. Esta herramienta es especialmente útil en situaciones de emergencia o para estar siempre al tanto de mensajes importantes de familiares o colegas clave.

Más novedades Pixel: edición creativa y seguridad mejorada

Entre las actualizaciones adicionales se encuentra una versión mejorada de Pixel Remix, la herramienta de edición visual impulsada por IA. Ahora, los usuarios pueden transformar imágenes estáticas en bocetos, animaciones 3D o videos, y editar fotos directamente en los chats de Mensajes de Google, ampliando así las posibilidades creativas dentro del entorno de conversación.

Usuarios de Google Pixel y
Usuarios de Google Pixel y Android pueden controlar sus hábitos digitales y promover el bienestar personal con métodos simples. REUTERS/Dado Ruvic

En el apartado de seguridad y personalización, Google ha implementado un sistema de alertas para notificar al usuario sobre mensajes sospechosos, reforzando la protección frente a intentos de fraude o spam.

Por último, los nuevos paquetes de temas Pixel incluyen fondos, iconos, GIFs y sonidos que pueden aplicarse en todo el dispositivo con un solo toque, permitiendo a los usuarios personalizar íntegramente la apariencia de su teléfono de manera fácil y rápida.

Funciones de Google Pixel y Android para reducir distracciones

En un contexto donde los avances tecnológicos compiten cada día por nuestra atención, encontrar el equilibrio en el uso del móvil se ha vuelto una cuestión esencial. Mientras Google lanza funciones que buscan promover la desconexión, las incesantes actualizaciones de aplicaciones suelen fomentar lo contrario y hacen que permanecernos más tiempo frente a la pantalla.

Celulares Pixel 8a. (Google)
Celulares Pixel 8a. (Google)

Para quienes tienen un Google Pixel o cualquier otro teléfono Android, existen métodos directos y accesibles para tomar control de los hábitos digitales y fomentar el bienestar personal. Una de las opciones más efectivas es utilizar la función Bienestar Digital.

Esta herramienta muestra recordatorios amables cuando pasas entre 15 y 30 minutos en una app específica. Aunque no bloquean el acceso, los avisos sirven como alertas para dejar de usar la aplicación de manera continua, un recurso valioso para evitar la navegación sin fin típica de redes sociales o portales de noticias. Al recibir estas notificaciones, es más sencillo establecer y mantener límites en el consumo de información y entretenimiento.

Otro avance relevante para quienes utilizan varios dispositivos Pixel (como un teléfono personal y una tableta laboral) es la nueva función de Android 15, que sincroniza la gestión de notificaciones en todos los equipos vinculados a la misma cuenta y red WiFi.

FILE PHOTO: The new Google
FILE PHOTO: The new Google logo is seen in this illustration taken May 13, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si descartas una alerta en un dispositivo, esta desaparece automáticamente en los otros, ayudando a reducir la redundancia, minimizar el ruido digital y evitar distracciones no deseadas.

Asimismo, los usuarios de Pixel pueden aprovechar una función que permite silenciar el móvil simplemente posándolo boca abajo. Gracias a los sensores de movimiento, este gesto activa automáticamente el modo No Molestar, siendo útil en contextos de reuniones, cenas o cuando se desea desconectar sin tener que navegar por los menús de configuración del teléfono.

Finalmente, el modo descanso disponible en Android es otra herramienta eficaz para promover hábitos saludables. Se puede programar para que se active a una hora determinada, como por ejemplo a las diez de la noche, momento en el cual la pantalla se vuelve en blanco y negro, el brillo disminuye y las notificaciones se silencian. Estos cambios reducen el atractivo visual y la estimulación, facilitando la transición al descanso nocturno y ayudando a crear una rutina digital más consciente.

Temas Relacionados

PixelGoogleAppleiPhoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Starlink de Elon Musk, ahora en Bolivia tras acuerdo con Estados Unidos

Junto a la licencia para Starlink, el presidente Rodrigo Paz, anunció la pronta eliminación del requisito de visado para ciudadanos estadounidenses

Starlink de Elon Musk, ahora

Apple presenta el iPhone Pocket, un accesorio de lujo para sus teléfonos

La colaboración con un diseñador japonés busca convertir una simple funda en un objeto de colección

Apple presenta el iPhone Pocket,

COP30 bajo ciberataque: detectan páginas falsas que suplantan a gobiernos y hoteles para robar información

Expertos en ciberseguridad alertan sobre más de 30 sitios maliciosos diseñados para robar datos de asistentes, periodistas y público en la cumbre climática de Brasil

COP30 bajo ciberataque: detectan páginas

Este es el país que contará con el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará 350 km/h

La tecnología empleada se inspira en modelos japoneses y europeos, integrando túneles, viaductos y sistemas de control avanzados

Este es el país que

Cómo afecta a la tecnología la tormenta solar de este 12 y 13 de noviembre de 2025

Debido al impacto de dos eyecciones solares consecutivas en la Tierra, el evento ha sido catalogado como severo

Cómo afecta a la tecnología
DEPORTES
La crítica del DT de

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

TELESHOW
Murió Jorge Lorenzo, actor de

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica