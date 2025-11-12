Por qué se calienta mi teléfono móvil y qué puedo hacer para solucionarlo

Por qué se calienta tu móvil y cómo evitar daños con las nuevas recomendaciones de expertos - (Imagen ilustrativa)

El sobrecalentamiento del teléfono móvil es una situación frecuente que puede afectar tanto el desempeño como la vida útil del dispositivo. La variedad de causas abarca desde exigencias excesivas de aplicaciones y juegos hasta factores externos como la exposición al sol o problemas internos en la batería.

La evolución de los procesadores permite actualmente gestionar mejor la carga de trabajo, sin embargo, esto no garantiza la ausencia total de episodios de calor elevado en los equipos más modernos.

Causas principales del sobrecalentamiento

El aumento de temperatura en un móvil puede deberse a distintos factores. El uso intenso de aplicaciones demandantes, como videojuegos y plataformas de video, coloca al procesador y a la tarjeta gráfica bajo presión constante. Este uso intensivo resulta en un alza de temperatura inmediata.

Altas temperaturas, uso intensivo de apps y exposición al sol afectan la eficiencia del móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según especialistas, tener varias apps funcionando en segundo plano, el brillo de pantalla en niveles máximos y la conectividad activada permanentemente (wifi, bluetooth) incrementan el esfuerzo del dispositivo, generando calor adicional.

Otro desencadenante habitual es la reproducción de videos de manera prolongada, lo que exige recursos permanentes al equipo. Las aplicaciones mal optimizadas, los errores de software, la ejecución continua de procesos innecesarios y problemas en la batería contribuyen a la acumulación de calor.

Además, el malware o los programas maliciosos pueden exigir la memoria y el procesador para actividades ocultas, lo que también provoca un sobrecalentamiento fuera de lo normal.

En las regiones donde las temperaturas ambientales son elevadas, dejar el teléfono expuesto al sol o en vehículos cerrados representa una amenaza adicional para los componentes internos. El sobrecalentamiento persistente puede ser una señal de fallas graves y requiere atención inmediata.

Qué pasa si un teléfono se sobrecalienta

Protección ante el calor: cómo actuar cuando el teléfono se recalienta - (Imagen ilustrativa)

Un teléfono que opera a temperaturas elevadas puede ver reducida la eficiencia de su batería, sufrir lentitud y mostrar errores inesperados en aplicaciones y sistemas. En casos graves, el calor excesivo podría provocar daños permanentes en la placa base u otros componentes. Cuando la temperatura se mantiene alta durante largos periodos, se incrementa el riesgo de deterioro prematuro y acorta la vida útil del dispositivo.

También se perciben impactos en la seguridad, pues un equipo sobrecalentado está más expuesto a accidentes como explosiones de la batería si no se interviene de manera oportuna. Por ello, operar el móvil por debajo de los límites térmicos se transforma en una cuestión de prevención y seguridad digital.

Qué hacer cuando el teléfono se calienta

Es posible tomar una serie de medidas para identificar la causa y reducir el sobrecalentamiento:

Cerrar las aplicaciones que no se usen , en especial aquellas que consumen demasiados recursos en segundo plano.

Retirar la funda, especialmente si es voluminosa o ha retenido calor tras largas sesiones de uso o carga.

Mantener el dispositivo lejos del sol directo y evitar su uso en lugares calurosos o encerrados.

Activar el modo avión para desactivar conexiones inalámbricas y reducir el trabajo interno de los componentes.

Realizar una limpieza del sistema eliminando memoria caché y archivos temporales, lo que ayuda a liberar espacio y reducir la carga sobre la memoria RAM y el procesador.

Ventilar el dispositivo ubicándolo cerca de un ventilador o corriente de aire suavemente fresca, sin exponerlo a temperaturas extremas.

Activar el modo de ahorro de energía para limitar tareas y conexiones no esenciales.

Reiniciar el dispositivo como solución final si ninguna de las anteriores logra enfriar el móvil.

Si el calor persiste, el problema puede estar en la batería, el software o algún componente dañado. Acudir a un servicio técnico autorizado podría ser necesario, sobre todo si se detectan hinchazones, apagones inesperados o la incapacidad para mantener una carga estable.

Para minimizar riesgos de calentamiento, se aconseja actualizar el sistema operativo y todas las aplicaciones, revisar los permisos concedidos y evitar la instalación de programas de dudosa procedencia. Usar cargadores originales y operar siempre en ambientes ventilados añade seguridad y alarga la vida útil del dispositivo.

Prestar atención a las señales de sobrecalentamiento y actuar de manera preventiva o correctiva preserva la integridad técnica del teléfono y, en consecuencia, protege la inversión y la información personal almacenada en él.