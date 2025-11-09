Tecno

Consejos para alargar la vida útil de la batería del celular

Utilizar con criterio la batería de un smartphone moderno extiende la vida útil del dispositivo y da pie a una experiencia de usuario más satisfactoria

A diario, el teléfono móvil acompaña cada una de nuestras actividades: desde gestionar asuntos laborales hasta entretenerse o comunicarse con amigos. El corazón silencioso de este dispositivo, la batería, determina cuán lejos puede llegar la experiencia digital antes de necesitar una recarga.

Aunque muchas veces se subestima la importancia de su cuidado, el modo en que se utiliza y carga define no solo la duración del día a día, sino el tiempo total que podrá seguir usándose el dispositivo sin recurrir a mantenimiento o reemplazos.

El avance tecnológico permitió dejar atrás problemas históricos como el “efecto memoria” de las baterías antiguas. Ahora, con la llegada de los modelos de ion de litio, se abren nuevas posibilidades para quienes desean maximizar la vida útil de su celular.

Para ello, es esencial entender que la clave radica en el equilibrio: evitar los extremos, las sobrecargas y las descargas profundas, tomando decisiones conscientes que protejan cada ciclo de carga. A la larga, cada decisión influye en la economía personal, evitando compras inesperadas e innecesarias.

Utilizar con criterio la batería de un smartphone moderno extiende la vida útil del dispositivo y da pie a una experiencia de usuario más satisfactoria. Si bien existen herramientas y aplicaciones que optimizan la autonomía, los hábitos diarios marcan la verdadera diferencia. Por eso, conocer y aplicar una serie de consejos prácticos puede representar la frontera entre un teléfono confiable y uno que pronto comenzará a fallar.

Consejos esenciales para una batería duradera

Existen algunos errores comunes y creencias desactualizadas en torno al cuidado de la batería, debido, entre otros motivos, a la evolución en los materiales y tecnologías empleadas en el sector móvil.

Para prolongar la vida útil de la batería del celular, es imprescindible distinguir dos conceptos clave: vida útil y autonomía. La vida útil indica los años o meses durante los que una batería funcionará correctamente, mientras que la autonomía representa la cantidad de horas que puede alimentar el dispositivo entre cargas. Si bien a diario se presta más atención a la autonomía, el tratamiento que reciba la batería desde el primer día resulta determinante a largo plazo.

Dicho esto, las principales recomendaciones para alargar la vida útil de la batería son las siguientes:

  • Mantener la carga de la batería entre el 20 % y el 90 %; evitar cargar al 100 % o dejar que se agote completamente.
  • Desconectar el teléfono antes de que la carga llegue al máximo y recargarlo antes de que baje del 20 %.
  • Evitar usar el teléfono para actividades intensas (como ver películas o jugar videojuegos) durante la carga.
  • No exponer la batería a temperaturas elevadas; el calor excesivo acelera su degradación.
  • Usar la función de carga rápida solo cuando sea estrictamente necesario; preferir la carga lenta siempre que se pueda.
  • Realizar varias cargas breves y frecuentes a lo largo del día en vez de una sola carga prolongada.
  • Si el teléfono no se va a usar por mucho tiempo, dejar la batería cargada cerca del 50 % y recargarla ocasionalmente.
  • Instalar un antivirus confiable y eliminar cualquier software malicioso que consuma energía de fondo.
  • Reducir el brillo de la pantalla al nivel más bajo que resulte cómodo y activar el brillo automático si es posible.
  • Configurar el autobloqueo de la pantalla para que se active lo antes posible.
  • Identificar y restringir el uso de las aplicaciones que más consumen batería, especialmente aquellas que funcionan en segundo plano.
  • Utilizar el modo de ahorro de energía del sistema operativo cuando sea necesario.
  • Desactivar funciones gráficas avanzadas, como fondos animados y efectos visuales.
  • Apagar el Wi-Fi o la radio celular cuando la señal sea deficiente y elegir siempre la señal más potente disponible.
  • Apagar el teléfono o activar el modo avión si no se va a utilizar durante un periodo prolongado.

