Apple convierte tu iPhone y Apple Watch en un pasaporte que puedes usar en aeropuertos: así funciona Digital ID

Además del pasaporte, también se puede agregar la licencia de conducción. (Apple)

Apple ha presentado una nueva función llamada Digital ID, que permite guardar una copia digital del pasaporte de Estados Unidos en el iPhone o el Apple Watch.

Esta identificación puede utilizarse en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en más de 250 aeropuertos del país, solo para vuelos dentro de Estados Unidos.

Apple aclara que la Digital ID no reemplaza al pasaporte físico y no es válida para viajes internacionales ni para cruzar fronteras; por ahora su uso está limitado a casos específicos dentro de territorio estadounidense.

Esta innovación llega después de que la empresa habilitara la opción de agregar el permiso de conducir y documentos de identidad estatales a Apple Wallet. Apple ha anunciado que próximamente se incluirán más usos para la Digital ID.

Los usuarios pueden añadir su pasaporte estadounidense a Apple Wallet. (Apple)

“Con el lanzamiento de la Identidad Digital, nos entusiasma ampliar las formas en que los usuarios pueden almacenar y presentar su identidad, todo ello con la seguridad y privacidad integradas en el iPhone y el Apple Watch”, declaró Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.

“Desde que en 2022 incorporamos la opción de añadir el permiso de conducir o el documento de identidad estatal a Apple Wallet, hemos visto lo mucho que les gusta a los usuarios tener su identificación directamente en sus dispositivos”, agregó.

Cómo agregar la Digital ID a Apple Wallet

Los usuarios pueden agregar una identificación digital a Apple Wallet de forma sencilla utilizando un pasaporte de Estados Unidos. Deben pulsar el botón ‘Añadir (+)’ en la parte superior de la aplicación Wallet en su iPhone y seleccionar la opción de permiso de conducir o documento de identidad.

Para agregar el pasaporte, los usuarios deben seguir ciertos pasos para verificar su identidad. (Apple)

Luego, eligen ‘Identificación digital’ y siguen las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar y verificar la identidad.

Durante el procedimiento, se solicita escanear con el iPhone la página del pasaporte que contiene la fotografía, así como leer el chip integrado en el reverso del documento para asegurar la autenticidad.

Después, el usuario debe tomarse una selfie como parte de la verificación, y realizar una serie de movimientos faciales y de cabeza como medida de seguridad adicional. Una vez comprobada la identidad, la identificación digital queda almacenada en la cartera digital del dispositivo.

Cómo usar la Digital ID

Para mostrar una identificación digital de Apple en persona, basta con presionar dos veces el botón lateral o el de inicio para abrir Apple Wallet y seleccionar la Identificación digital.

Apple afirma que agregar el pasaporte a Apple Wallet es totalmente seguro. (Apple)

El usuario puede acercar su iPhone o Apple Watch a un lector de identidad, revisar los datos que se solicitarán y confirmar su autenticidad usando Face ID o Touch ID.

Apple ha informado que próximamente los usuarios podrán utilizar la identificación digital en más tiendas y organizaciones para verificar la identidad o la edad, tanto presencialmente como en aplicaciones y sitios web.

Cómo es la seguridad de Digital ID

Apple detalla que la seguridad de la Digital ID se basa en las funciones de privacidad y protección que ya existen en el iPhone y el Apple Watch. Todos los datos de la identificación digital están cifrados y quedan almacenados únicamente en el dispositivo del usuario.

Al crear la Digital ID, la información del pasaporte no sale del equipo y Apple no tiene acceso a cuándo, dónde o qué datos se presentan durante su uso.

Apple señala que los usuarios no tienen que desbloquear su celular para acceder a su pasaporte. REUTERS/Shannon Stapleton

Para presentar la identificación, se requiere autenticación biométrica mediante Face ID o Touch ID, lo que garantiza que solo el propietario pueda utilizarla. Además, solo se comparte la información indispensable para cada transacción y el usuario siempre puede revisarla y autorizarla antes de enviarla.

Es importante destacar que no es necesario desbloquear, mostrar ni entregar el dispositivo para validar la Digital ID; el proceso es seguro y privado en todo momento.