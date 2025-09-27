Threads supera a X en usuarios diarios a solo dos años de su lanzamiento

Threads alcanzó un promedio de 130,2 millones de usuarios activos diarios en dispositivos móviles en todo el mundo. (Fotomontaje Infobae: Manuel Orbegozo/Kim Kyung-Hoon / REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Threads, la plataforma de redes sociales centrada en texto lanzada por Meta en 2023, ha superado por primera vez a X de Elon Musk en cantidad de usuarios activos diarios. De acuerdo con los últimos datos de Similarweb, la red social de Mark Zuckerberg lidera con 130,2 millones de usuarios activos diarios en móviles a nivel mundial frente a los 130,1 millones de X.

Crecimiento de usuarios diarios en Threads y comparación con X

El crecimiento sostenido de Threads en usuarios diarios evidencia la capacidad de la plataforma para capitalizar la insatisfacción de los usuarios de X, a la vez que se integra fuertemente con Instagram, otra marca insignia de Meta.

La semana comprendida entre el 15 y el 21 de septiembre ofreció el primer indicio de este liderazgo: Threads alcanzó un promedio de 130,2 millones de usuarios activos diarios en dispositivos móviles en todo el mundo, apenas por encima de los 130,1 millones de X, según los informes de Similarweb.

La red social de Mark Zuckerberg lidera con 130,2 millones de usuarios activos diarios en móviles a nivel mundial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El liderazgo se confirmó también con cifras diarias: el 20 de septiembre, Threads alcanzó 128,7 millones de usuarios activos diarios en móviles, superando los 127,1 millones de X.

El primer cruce significativo se dio el 5 de septiembre, cuando Threads adelantó por primera vez a su principal competidor. Desde entonces, ambas plataformas han intercambiado el liderazgo, manteniendo una estrecha competencia en la captación y retención de usuarios.

Si se compara la evolución anual, se observa que mientras Threads incrementó de forma constante su base de usuarios, X experimentó una caída en los usuarios activos diarios: en septiembre de 2024, Threads promedió 81,1 millones de usuarios diarios a nivel global en dispositivos móviles, frente a los 149,9 millones de X en ese mismo periodo.

Esta tendencia pone en relieve el crecimiento acelerado de Threads, al tiempo que X registra una disminución en su audiencia móvil.

Threads se utiliza como una red social enfocada en la publicación de mensajes de texto cortos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ventaja de Threads en usuarios de iOS y el factor integración con Instagram

Una de las claves del avance de Threads sobre X reside en el segmento de usuarios de iOS a nivel global. Al 20 de septiembre, Threads acumuló 62,5 millones de usuarios activos diarios en dispositivos Apple, por delante de los 56,6 millones de X, de acuerdo con datos de Similarweb.

Además de su propia propuesta de valor basada en la conversación textual, la plataforma se ve favorecida por su integración directa con Instagram, que promueve a Threads entre sus propios usuarios y le permite captar nuevas audiencias con mayor facilidad.

Dónde mantiene X su fortaleza frente a Threads

Pese a estos logros, X mantiene ciertas ventajas clave en el mercado estadounidense y en el entorno web. En cifras recientes, X contaba con 21,3 millones de usuarios activos diarios en móviles en Estados Unidos, superando los 16,2 millones de Threads.

La plataforma destaca por su integración con Instagram. Photo: Yui Mok/PA Wire/dpa

Además, en tráfico web, X ostenta una diferencia abismal: el 20 de septiembre, x.com registró 140,7 millones de usuarios activos diarios, frente a solo 7,7 millones de Threads en su sitio web.

Otro dato relevante según Similarweb tiene que ver con el tiempo de uso: los usuarios de X pasan en promedio 4 minutos y 4 segundos al día en la aplicación en dispositivos Android, casi el doble del tiempo que los usuarios destinan a Threads, con 2 minutos y 14 segundos.

Cómo funciona Threads

Threads se utiliza como una red social enfocada en la publicación de mensajes de texto cortos, similares a los de una conversación. Los usuarios pueden crear publicaciones, comentar, responder en hilos y compartir contenido de forma sencilla e inmediata desde la aplicación móvil.

La plataforma destaca por su integración con Instagram, lo que facilita importar seguidores y ampliar la audiencia sin complicaciones. Además, permite interactuar con otras publicaciones mediante menciones, hashtags o enlaces, promoviendo conversaciones dinámicas y el intercambio de ideas en tiempo real.