Tecno

Threads supera a X en usuarios diarios a solo dos años de su lanzamiento

Pese a estos logros, la red social de Elon Musk mantiene ciertas ventajas clave en el mercado estadounidense y en el entorno web

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Threads alcanzó un promedio de
Threads alcanzó un promedio de 130,2 millones de usuarios activos diarios en dispositivos móviles en todo el mundo. (Fotomontaje Infobae: Manuel Orbegozo/Kim Kyung-Hoon / REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Threads, la plataforma de redes sociales centrada en texto lanzada por Meta en 2023, ha superado por primera vez a X de Elon Musk en cantidad de usuarios activos diarios. De acuerdo con los últimos datos de Similarweb, la red social de Mark Zuckerberg lidera con 130,2 millones de usuarios activos diarios en móviles a nivel mundial frente a los 130,1 millones de X.

Crecimiento de usuarios diarios en Threads y comparación con X

El crecimiento sostenido de Threads en usuarios diarios evidencia la capacidad de la plataforma para capitalizar la insatisfacción de los usuarios de X, a la vez que se integra fuertemente con Instagram, otra marca insignia de Meta.

La semana comprendida entre el 15 y el 21 de septiembre ofreció el primer indicio de este liderazgo: Threads alcanzó un promedio de 130,2 millones de usuarios activos diarios en dispositivos móviles en todo el mundo, apenas por encima de los 130,1 millones de X, según los informes de Similarweb.

La red social de Mark
La red social de Mark Zuckerberg lidera con 130,2 millones de usuarios activos diarios en móviles a nivel mundial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El liderazgo se confirmó también con cifras diarias: el 20 de septiembre, Threads alcanzó 128,7 millones de usuarios activos diarios en móviles, superando los 127,1 millones de X.

El primer cruce significativo se dio el 5 de septiembre, cuando Threads adelantó por primera vez a su principal competidor. Desde entonces, ambas plataformas han intercambiado el liderazgo, manteniendo una estrecha competencia en la captación y retención de usuarios.

Si se compara la evolución anual, se observa que mientras Threads incrementó de forma constante su base de usuarios, X experimentó una caída en los usuarios activos diarios: en septiembre de 2024, Threads promedió 81,1 millones de usuarios diarios a nivel global en dispositivos móviles, frente a los 149,9 millones de X en ese mismo periodo.

Esta tendencia pone en relieve el crecimiento acelerado de Threads, al tiempo que X registra una disminución en su audiencia móvil.

Threads se utiliza como una
Threads se utiliza como una red social enfocada en la publicación de mensajes de texto cortos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ventaja de Threads en usuarios de iOS y el factor integración con Instagram

Una de las claves del avance de Threads sobre X reside en el segmento de usuarios de iOS a nivel global. Al 20 de septiembre, Threads acumuló 62,5 millones de usuarios activos diarios en dispositivos Apple, por delante de los 56,6 millones de X, de acuerdo con datos de Similarweb.

Además de su propia propuesta de valor basada en la conversación textual, la plataforma se ve favorecida por su integración directa con Instagram, que promueve a Threads entre sus propios usuarios y le permite captar nuevas audiencias con mayor facilidad.

Dónde mantiene X su fortaleza frente a Threads

Pese a estos logros, X mantiene ciertas ventajas clave en el mercado estadounidense y en el entorno web. En cifras recientes, X contaba con 21,3 millones de usuarios activos diarios en móviles en Estados Unidos, superando los 16,2 millones de Threads.

La plataforma destaca por su
La plataforma destaca por su integración con Instagram. Photo: Yui Mok/PA Wire/dpa

Además, en tráfico web, X ostenta una diferencia abismal: el 20 de septiembre, x.com registró 140,7 millones de usuarios activos diarios, frente a solo 7,7 millones de Threads en su sitio web.

Otro dato relevante según Similarweb tiene que ver con el tiempo de uso: los usuarios de X pasan en promedio 4 minutos y 4 segundos al día en la aplicación en dispositivos Android, casi el doble del tiempo que los usuarios destinan a Threads, con 2 minutos y 14 segundos.

Cómo funciona Threads

Threads se utiliza como una red social enfocada en la publicación de mensajes de texto cortos, similares a los de una conversación. Los usuarios pueden crear publicaciones, comentar, responder en hilos y compartir contenido de forma sencilla e inmediata desde la aplicación móvil.

La plataforma destaca por su integración con Instagram, lo que facilita importar seguidores y ampliar la audiencia sin complicaciones. Además, permite interactuar con otras publicaciones mediante menciones, hashtags o enlaces, promoviendo conversaciones dinámicas y el intercambio de ideas en tiempo real.

Temas Relacionados

ThreadsXUsuariosRed socialElon MuskMark ZuckerbergMetaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo programar Gemini para que almacene preferencias y evitar repeticiones innecesarias

El usuario puede ingresar datos y preferencias a través de la sección de Ajustes, logrando que la IA recuerde detalles y brinde respuestas cada vez más precisas

Cómo programar Gemini para que

Glosario de tecnología: qué significa Turbo SIM

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Universidad de Oxford se asocia con OpenAI y ofrece a sus estudiantes acceso al ChatGPT educativo

La integración de la IA educativa, según Oxford, impulsa la transformación digital y la formación de competencias clave para el futuro profesional

Universidad de Oxford se asocia

Meta lanzará suscripciones para usar Facebook e Instagram sin publicidad en Reino Unido

La medida responde a exigencias regulatorias y permite a los suscriptores disfrutar de ambas plataformas sin interrupciones comerciales

Meta lanzará suscripciones para usar

Tres métodos para desactivar WhatsApp si has perdido o te han robado el móvil

Es recomendable activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la app; esta función añade un código adicional que se solicita periódicamente

Tres métodos para desactivar WhatsApp
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
El orgullo de Alejandra Maglietti

El orgullo de Alejandra Maglietti al contar lo primero que aprendió su hijo con un mes de vida

Tras ser intervenido de urgencia, Alberto Cormillot se mostró preocupado por su salud: “Me hubiera agarrado un infarto”

El video de Trueno y Teresa Prettel por las calles de Marruecos: besos, compras y paseos por mercados antiguos

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”