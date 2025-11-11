Jefe de IA de Intel renunció y ahora se va a OpenAI, donde se creó ChatGPT

La salida de Sachin Katti de Intel se produce en medio de una importante reestructuración interna. (Intel)

Sachin Katti, hasta ahora director de tecnología y jefe de inteligencia artificial de Intel, ha dejado su puesto para incorporarse a OpenAI, empresa a cargo de ChatGPT.

En OpenAI, Katti asumirá la responsabilidad de diseñar y construir la infraestructura computacional que impulsará la investigación y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial general.

Este movimiento se produce en un momento de transición interna para Intel, que ha visto partir a varios altos ejecutivos en los últimos meses, y subraya la importancia estratégica que la inteligencia artificial representa tanto para las empresas consolidadas como para los actores emergentes del sector.

La renuncia de Katti ocurre tras una reorganización en Intel iniciada en marzo de 2025, momento en que Lip Bu-Tan asumió la dirección ejecutiva de la compañía. Katti, quien se unió a Intel hace aproximadamente cuatro años y lideró el grupo de redes antes de ser promovido a CTO y jefe de IA en abril, anunció su incorporación a OpenAI a través de redes sociales.

Intel agradeció las contribuciones de Katti y anunció que Lip Bu-Tan asumirá el liderazgo directo de los grupos de IA y Tecnologías Avanzadas. (Reuters)

En su nuevo cargo, estará al frente de la construcción de la infraestructura computacional de OpenAI, una tarea que, según Greg Brockman, presidente de la organización, será fundamental para escalar la investigación y las aplicaciones de inteligencia artificial general en beneficio de todos.

Siguen los cambios en Intel

La reacción de Intel ante la salida de Katti fue inmediata: la empresa agradeció las contribuciones de su ex CTO y le deseó éxito en su futura etapa profesional. Paralelamente, Intel anunció que Lip Bu-Tan asumirá personalmente el liderazgo de los grupos de IA y Tecnologías Avanzadas, colaborando directamente con el equipo.

“La inteligencia artificial sigue siendo una de las máximas prioridades estratégicas de Intel, y estamos enfocados en ejecutar nuestra hoja de ruta tecnológica y de productos en las nuevas cargas de trabajo de IA”, afirmó la compañía en un comunicado.

Esta transición se suma a recientes cambios en la cúpula directiva, como la salida de Saurabh Kulkarni, ex vicepresidente de gestión de productos de IA para centros de datos, quien estaría próximo a incorporarse a AMD.

Intel ha tenido dificultades para competir con sus rivales en la era de la IA. (Reuters)

La relevancia de este movimiento aumenta si se considera la situación de Intel desde la llegada de Lip Bu-Tan a la dirección. La empresa ha atravesado una profunda reestructuración, que incluyó recortes de decenas de miles de empleados y una redefinición de su estrategia para posicionarse como líder en diseño y fabricación de chips.

A pesar de que los procesadores centrales de Intel se utilizan en sistemas de servidores de IA, la compañía ha tenido dificultades para desarrollar chips de inteligencia artificial para centros de datos capaces de competir con los productos de Nvidia y de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Además, Intel no ha conseguido atraer a grandes clientes para su negocio de fabricación por contrato, lo que ha generado incertidumbre sobre su papel en la nueva era de la inteligencia artificial.

De Intel a OpenAI

El reto que asume Katti en OpenAI es considerable. La organización se encuentra en plena expansión de su infraestructura tecnológica, con inversiones que alcanzan cientos de miles de millones y proyectos de hardware de una escala sin precedentes

En OpenAI, Katti supervisará proyectos de infraestructura tecnológica de gran envergadura. (AP)

Katti supervisará algunos de los mayores despliegues de infraestructura jamás concebidos, enfrentando desafíos significativos para asegurar suficiencia de financiación, chips, energía y agua con el objetivo de sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.

Este movimiento ilustra la feroz competencia por el talento en inteligencia artificial entre las grandes tecnológicas. Mientras Intel insiste en que la IA es una prioridad estratégica, la salida de su principal responsable puede interpretarse como una señal de vulnerabilidad en un momento en que la industria redefine sus liderazgos y capacidades.

Al mismo tiempo, la llegada de Katti a OpenAI refuerza el objetivo de la organización de consolidar una infraestructura capaz de sostener la próxima generación de avances en inteligencia artificial, en un entorno donde la captación de expertos y la escala de las inversiones resultan determinantes para el futuro del sector.