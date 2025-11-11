Conoce al robot autónomo que guía de forma segura a las personas con discapacidad visual

Robot autónomo ayudará a ciegos. (Glidance Omicrono)

Un nuevo desarrollo tecnológico promete transformar la forma en que las personas con discapacidad visual se desplazan por la calle. Se trata de Glide, un robot autónomo creado por la empresa estadounidense Glidance, que utiliza inteligencia artificial (IA), cámaras y sensores para guiar con seguridad a sus usuarios. Este dispositivo busca convertirse en una alternativa moderna al tradicional bastón blanco e, incluso, a los perros guía.

El invento, aún en fase de pruebas, combina movilidad, precisión y asistencia personalizada. Gracias a su sistema de visión artificial y sus funciones de navegación inteligente, Glide analiza el entorno en tiempo real, detecta obstáculos y ofrece indicaciones verbales para desplazarse sin riesgo. La compañía ya realiza ensayos en Seattle (Estados Unidos) y prevé iniciar su lanzamiento comercial a mediados del próximo año.

Glide pesa poco más de tres kilogramos y tiene un diseño compacto, similar a un bastón con ruedas. Está equipado con una cámara estereoscópica de profundidad con alcance de hasta 15 metros, sensores de proximidad, micrófono, altavoz y un sistema de retroalimentación háptica. Todo esto permite que el robot “lea” el entorno, identifique bordillos, puertas o escalones, y ofrezca instrucciones precisas a quien lo utiliza.

El robot cuenta con un software de inteligencia artificial, además de sensores y altavoz para dar mejores indicaciones. (Glidance)

El dispositivo cuenta con dos modos de funcionamiento. En el modo libre, acompaña al usuario manteniendo una trayectoria recta y evitando obstáculos durante paseos o desplazamientos cotidianos. En el modo de navegación dirigida, Glide se conecta con servicios de mapas —como Google Maps— para ofrecer indicaciones paso a paso hasta un destino específico. También puede funcionar con rutas personalizadas, por ejemplo, para repetir recorridos habituales como el camino al trabajo o a una tienda cercana.

Su sistema de “guía cinética pasiva” permite que el usuario empuje suavemente el robot hacia adelante para activarlo, sin necesidad de motores que limiten la autonomía. Además, incluye frenado automático y alertas de audio cuando detecta riesgos o al llegar al destino.

Tecnología al servicio de la inclusión

El equipo de Glidance diseñó este robot para ofrecer una experiencia segura y cómoda en cualquier tipo de terreno. Glide puede desplazarse sobre pavimento, caminos de tierra o superficies irregulares, y es resistente al agua, por lo que puede utilizarse bajo la lluvia. Su estructura ergonómica, con un mango ajustable y eje telescópico, permite adaptarlo a la altura y preferencia de cada persona.

El robot se encuentra en fase de prueba para salir al mercado. (Glidance)

La inteligencia artificial incorporada interpreta constantemente la información visual y sonora para generar respuestas adecuadas. Por ejemplo, si detecta un obstáculo, redirige la trayectoria y emite una señal háptica en el mango. Si hay un cruce o una puerta, puede avisar mediante voz sintetizada. Estas funciones buscan reemplazar la dependencia de un bastón o un perro guía, ofreciendo una asistencia autónoma con la precisión de un sistema digital.

Autonomía y carga

Glide está diseñado para funcionar durante un día completo con una sola carga, ofreciendo hasta seis horas de uso activo continuo. Su batería se recarga fácilmente mediante un cable USB-C y un enchufe convencional. Los desarrolladores destacan que el mantenimiento es mínimo y que las actualizaciones de software se realizan automáticamente para mejorar su rendimiento con el tiempo.

La compañía planea comercializar el robot a un precio inicial de 1.499 dólares, con una cuota mensual de 30 dólares destinada a cubrir las actualizaciones del sistema y el software de navegación basado en IA. Su objetivo, según Glidance, es “hacer de Glide una herramienta asequible, duradera y accesible para cualquier persona con discapacidad visual”.

Robot ayudará a ciegos a desplazarse mejor. (Glidance)

Hacia una nueva era de movilidad asistida

Con este proyecto, Glidance pretende abrir un nuevo capítulo en las tecnologías de asistencia. Glide no solo representa una ayuda práctica para personas ciegas o con baja visión, sino que también apunta a ser una solución escalable para casos de pérdida visual temporal o ceguera nocturna.

La compañía asegura que el robot ha sido diseñado para facilitar el aprendizaje y la adaptación: los usuarios se familiarizan rápidamente con su movimiento y la forma en que responde al entorno.