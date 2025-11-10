Tecno

Nuevo State of Play de Japón y Asia: cuándo y a qué hora ver la transmisión para jugar en PlayStation

El escaparate de videojuegos de Asia introduce avances exclusivos, lanzamientos esperados y entrevistas con referentes que impulsan la innovación en plataformas PlayStation

Sony impulsa la diversidad creativa:
Sony impulsa la diversidad creativa: así será el State of Play dedicado a la industria asiática - PLAYSTATION

Este martes 11 de noviembre de 2025, la comunidad gamer global se prepara para una nueva edición especial de State of Play, la transmisión digital organizada por Sony Interactive Entertainment enfocada en las novedades de la industria de los videojuegos en Japón y Asia.

El evento podrá verse en directo a través del canal oficial de PlayStation en YouTube, con la atención puesta en las propuestas desarrolladas por estudios japoneses y de toda la región asiática, en un formato que ya es un referente para los fanáticos de las consolas PlayStation.

Los adelantos en videojuegos se
Los adelantos en videojuegos se podrán observar a través del canal de YouTube de la compañía - (Reuters)

A qué hora será el State of Play

La cita está pautada para las 14:00 horas PT (17:00 horas ET, 23:00 horas CEST) y contará con una transmisión de más de 40 minutos de duración. Según información publicada por PlayStation, este State of Play ofrecerá anuncios, revelaciones de nuevos títulos, tráilers y gameplays exclusivos, junto con entrevistas a desarrolladores y creativos.

El evento estará presentado por Yuki Kaji, reconocido actor de voz japonés famoso por su papel como Eren en la popular serie “Attack on Titan”.

En un contexto donde Japón continúa ocupando un lugar clave en la industria global, y donde otros mercados asiáticos como China y Corea del Sur ganan terreno, el State of Play orienta el foco hacia el talento de una región que alimenta la innovación y creatividad en los videojuegos.

Un vento que definirá el futuro de la industria gamer

El evento busca resaltar la diversidad de la producción asiática. Está previsto que estudios japoneses presenten avances de franquicias icónicas y títulos con gran expectativa internacional, mientras que desarrolladores independientes de países como Corea del Sur y China tendrán espacio para mostrar sus proyectos únicos.

Sony reúne a franquicias legendarias,
Sony reúne a franquicias legendarias, nuevos estudios y propuestas experimentales en un evento digital que reafirma el rol central de Japón y la región asiática en la industria

La presencia de estos estudios responde a la consolidación de Asia como motor de ideas frescas, al tiempo que integra nuevos nombres al catálogo de PlayStation.

Durante la transmisión, los espectadores podrán conocer más sobre próximos lanzamientos y actualizaciones, con una cobertura especial para aquellos juegos que destacan por su innovación en narrativa, jugabilidad o estética visual. Sony subraya que esta edición especial constituye una plataforma para que los creadores asiáticos expongan tanto sus visiones tradicionales como propuestas experimentales.

Qué es el State of Play

State of Play es un formato que Sony ha perfeccionado en los últimos años, siguiendo la tendencia de las conferencias digitales como “Nintendo Direct”.

Se ha convertido en una herramienta clave para conectar con la audiencia, informar sobre novedades y desvelar sorpresas. Cada edición adapta el contenido para su público específico: en este caso, la narrativa y el idioma estarán íntegramente en japonés, con subtítulos en inglés y posibles traducciones a otros idiomas (incluido el español) en el canal global de YouTube.

Se espera la participación de figuras reconocidas y creadores influyentes, con entrevistas moderadas por Yuki Kaji, aportando conocimiento sobre el proceso de desarrollo de algunos de los títulos más esperados. Además, el contenido estará disponible después del directo para quienes deseen revivir los anuncios y tráilers en cualquier momento.

Porqué Sony hizo el evento en Asia

La región asiática ha afianzado su papel como epicentro creativo y comercial en la industria del gaming. Japón sigue liderando la producción de series históricas, mientras países como China y Corea del Sur aumentan el impacto global de sus propios títulos.

Este State of Play apunta a mostrar tanto el legado de estudios consolidados como la impronta emergente de talentos jóvenes y nuevas empresas que buscan posicionar sus obras en el mercado internacional.

Con este evento, Sony refuerza su intención de celebrar la diversidad y el dinamismo de los videojuegos desarrollados en Asia. La transmisión especial del State of Play Japón y Asia no solo atrae a seguidores de PlayStation, sino a toda la comunidad interesada en las tendencias, tecnologías y relatos que marcarán el futuro del entretenimiento interactivo.

