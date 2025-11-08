Tecno

Cómo conectarse a la red wifi desde una PC antigua

Para solucionar este inconveniente, no es necesario contar con mucho presupuesto ni realizar procedimientos complejos

Al poseer una PC antigua
Al poseer una PC antigua que carece de wifi, muchos usuarios suponen que instalar este tipo de conectividad implica procedimientos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del acceso inalámbrico a internet transformó la experiencia de los usuarios de computadoras personales (PC), aunque en el pasado los ordenadores de sobremesa rara vez incluían una tarjeta wifi integrada. Para quienes aún conservan equipos sin esta capacidad, existen soluciones sencillas que permiten añadir conectividad inalámbrica, lo que elimina la exclusividad del cable Ethernet.

Al enfrentarse a un PC antiguo que carece de wifi, muchos usuarios suponen que instalar este tipo de conectividad implica procedimientos complejos. Lejos de esto, actualmente disponen principalmente de dos alternativas: incorporar una tarjeta inalámbrica a través de un puerto USB o instalar una interna. Ambas opciones posibilitan el acceso a redes wifi y, en consecuencia, a internet.

Conexión wifi por USB

El método más intuitivo y popular es el adaptador wifi USB. Estos dispositivos, similares en tamaño a una memoria portátil, permiten agregar conectividad inalámbrica simplemente al insertarlos en un puerto USB disponible.

Estos aparatos son tan pequeños
Estos aparatos son tan pequeños y portátiles como una memoria USB o pendrive. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hay versiones con antena externa para mejorar la recepción o internamente integradas, pero todas comparten la misma facilidad de instalación: la computadora los reconoce automáticamente y, una vez configurados, se pueden detectar y seleccionar redes wifi cercanas sin requerir cables adicionales. Esta alternativa destaca por su sencillez y bajo costo, además de que, en caso de fallos, los adaptadores se sustituyen fácilmente.

Tarjeta de red en la placa

Quienes buscan una integración más permanente pueden considerar una tarjeta de red interna. La instalación demanda desmontar la carcasa del PC y conectar la tarjeta a una ranura PCIe de la placa base, lo que implica un mayor nivel de conocimientos y, a menudo, mayores costos.

Estas tarjetas suelen garantizar una mejor calidad y estabilidad de conexión respecto a los adaptadores USB, por lo que resultan apropiadas si el ordenador se utiliza frecuentemente en un mismo lugar y se requiere un rendimiento superior. Si la compatibilidad de la placa base es limitada o el usuario no tiene experiencia en montajes, existe la opción de acudir a comercios especializados para realizar la instalación, aunque eso incrementará el presupuesto.

Las tarjetas de red internas
Las tarjetas de red internas suelen incorporar antenas que pueden ser discretas o notorias. (Imagen ilustrativa Infobae)

También existen opciones alternativas que no involucran una conexión wifi.

Internet compartido por Bluetooth

En situaciones puntuales, hay alternativas que pueden servir como soluciones temporales. Usar la función de compartir internet por Bluetooth desde un teléfono móvil permite conectar el PC antiguo a internet, aunque las velocidades suelen ser bajas y la distancia máxima es bastante limitada, generalmente hasta diez metros.

El proceso varía según el sistema operativo: en Android, suele estar en la sección de “Redes e Internet” bajo la opción “Compartir conexión por Bluetooth”, mientras que en iOS se activa desde el menú Bluetooth tras permitir la función de conectar otros dispositivos. Es importante recordar que solo se puede conectar un equipo a la vez y que aumentará el consumo de energía del teléfono.

La conexión bluetooth es una
La conexión bluetooth es una solución muy práctica para obtener conectividad inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión directa desde el teléfono

Otra opción básica consiste en compartir internet móvil mediante el cable USB del teléfono. Esta modalidad requiere activar la función de compartir datos por USB en el menú de “Zona wifi” o “Compartir conexión” del dispositivo Android, o habilitar la opción correspondiente en iPhone.

Una vez conectado el teléfono al PC y tras autorizar la vinculación (“Confiar en este ordenador”), el ordenador dispondrá de acceso a internet sin necesidad de tarjetas o adaptadores adicionales.

