Tecno

Crean una IA capaz de sentir tus emociones a través de los latidos del corazón

Un desarrollo pionero combina señales biológicas con algoritmos inteligentes para lograr respuestas más humanas. Expertos advierten que su expansión exigirá reglas claras sobre privacidad y uso responsable de los datos corporales

Guardar
Investigadores alemanes desarrollan una inteligencia
Investigadores alemanes desarrollan una inteligencia artificial capaz de detectar emociones a través de los latidos del corazón en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de la Ruhr, en Bochum, Alemania, desarrollaron un sistema que permite a la inteligencia artificial captar en tiempo real los datos fisiológicos de una persona, ajustando sus respuestas según el estado emocional detectado.

El avance representa un paso innovador en la interacción entre humanos y herramientas de IA, pues deja de lado el intercambio exclusivamente textual o de voz y suma información biométrica, como los latidos del corazón.

Los resultados, publicados en la revista Frontiers in Digital Health, marcan un cambio en el enfoque de los modelos de lenguaje como GPT-4, capaces ahora de adecuar su comunicación al nivel de estrés, fatiga o concentración de su interlocutor.

El sistema de IA integra
El sistema de IA integra señales biométricas y algoritmos avanzados para adaptar sus respuestas al estado emocional del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento integró una interfaz que recopila señales corporales durante el uso de IA y las asocia en tiempo real con los algoritmos de generación de texto. De esta forma, el sistema puede identificar si el usuario experimenta ansiedad, cansancio o alta atención y adaptar el contenido o el tono de las respuestas.

La conexión entre el ritmo cardíaco y el modelo GPT abre la puerta a nuevas formas de acompañamiento digital, tanto en aplicaciones de bienestar como en asistencia médica remota. Según los expertos a cargo del proyecto, esta tecnología podría cambiar la manera en que las máquinas abordan la experiencia y el estado interno de cada persona.

El trabajo de los investigadores refuerza la idea de que la inteligencia artificial, apoyada en sensores de última generación, puede ofrecer soluciones más personalizadas y efectivas.

La tecnología permite que la
La tecnología permite que la IA ajuste su comunicación según el nivel de estrés, fatiga o concentración detectado en la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las aplicaciones de IA solo respondían a comandos, palabras o preguntas. Ahora, la capacidad de detectar emociones a través del cuerpo transforma el alcance de estas herramientas, con impacto potencial en salud mental, educación, comunicación y atención al cliente.

IA emocional: aplicaciones, desafíos y perspectivas éticas

De acuerdo con el informe publicado en Le Point, la posibilidad de conectar datos fisiológicos a la IA plantea un abanico de aplicaciones prácticas en distintos ámbitos. Y el sector de la salud se perfila como uno de los principales beneficiarios.

El sistema podría ayudar a detectar crisis de ansiedad en pacientes, adaptar intervenciones en sesiones de terapia psicológica o incluso asistir a médicos en consultas virtuales.

El avance abre nuevas posibilidades
El avance abre nuevas posibilidades para la asistencia médica remota y el acompañamiento digital personalizado en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo educativo, la IA podría ajustar el ritmo y la dificultad de los contenidos según el nivel de concentración del estudiante, maximizando el aprendizaje. Las empresas, por su parte, podrían mejorar la experiencia del usuario y anticipar estados de insatisfacción o estrés durante las consultas y servicios.

Sin embargo, este avance plantea interrogantes éticos de peso. Los especialistas advierten sobre la necesidad de establecer estándares rigurosos para la gestión de los datos personales. La información fisiológica es especialmente sensible y su almacenamiento o procesamiento debe garantizar la privacidad y la seguridad.

Expertos advierten sobre la necesidad
Expertos advierten sobre la necesidad de establecer reglas claras para la privacidad y el uso responsable de los datos fisiológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, surge el debate sobre hasta qué punto la IA puede intervenir en el bienestar emocional o mental de los usuarios. Las empresas tecnológicas deberán implementar protocolos de transparencia y control para evitar usos indebidos o manipulaciones.

Otra cuestión central radica en la percepción y la confianza del público. El registro en tiempo real de signos vitales puede generar rechazo, miedo o desconfianza. Para que la integración de IA emocional se adopte masivamente, será esencial una comunicación clara sobre los beneficios, riesgos y mecanismos de protección de los datos.

La IA emocional podría transformar
La IA emocional podría transformar sectores como la educación, la atención al cliente y la terapia psicológica mediante la personalización de servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de la interacción humano-máquina y sus límites

La digitalización y los avances en inteligencia artificial crean una nueva frontera en la personalización de recursos tecnológicos. Con la capacidad de “leer” emociones, los modelos de lenguaje avanzan hacia relaciones más empáticas y adaptativas.

El potencial para optimizar tratamientos médicos, apoyar a personas vulnerables o enriquecer la calidad de servicio resulta evidente, pero el reto estará en equilibrar innovación y ética.

La IA emocional podría transformar
La IA emocional podría transformar sectores como la educación, la atención al cliente y la terapia psicológica mediante la personalización de servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de Le Point, el impacto de estas tecnologías dependerá de la regulación y de los acuerdos sociales que surjan en torno a su uso. Los responsables del proyecto alemán remarcan que la IA emocional no reemplazará a los profesionales humanos, sino que debe actuar como complemento.

El desarrollo ulterior incluirá la ampliación a otros indicadores fisiológicos y la investigación sobre diferentes contextos de uso.

El registro en tiempo real
El registro en tiempo real de signos vitales plantea desafíos éticos y demanda protocolos de transparencia y protección de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paso en la inteligencia artificial no solo redefine los límites técnicos, sino que inaugura un debate social sobre el lugar de la emoción en la experiencia digital. El manejo de la información biológica exige consenso, protección y responsabilidad.

Las próximas generaciones de IA podrían lograr una interacción más cercana y ajustada a las necesidades personales, siempre que los principios éticos y el resguardo de la privacidad ocupen el centro de la agenda.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialAlemaniaEmocionesPrivacidadSalud mentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 9 de noviembre

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, registró un cambio de -0,1% en las últimas 24 horas

Cómo funciona el mercado de

WhatsApp quedará obsoleto en algunos celulares: conoce la lista completa de noviembre de 2025

Teléfonos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, y Apple se verán afectados

WhatsApp quedará obsoleto en algunos

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en el último día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Cómo ha cambiado el valor

Tether: cuál es el precio de esta criptomoneda este 9 de noviembre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Tether: cuál es el precio
DEPORTES
Fracno Colapinto largará desde el

Fracno Colapinto largará desde el puesto 18 el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Con la clasificación asegurada, Argentina buscará una nueva victoria ante Fiyi en el Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Le ganó a Pete Sampras, se retiró a los 26 años, entrenó a figuras y ahora sigue la carrera de sus tres hijas en el circuito de tenis

A 45 años de los míticos cuatro goles de Maradona a Gatti: la leyenda del “Gordito” y la frase que se convirtió en combustible

El perfil de Nicolás Ramírez, el árbitro que fue designado por tercera vez para impartir justicia en el Superclásico

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda! en su segunda noche en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

El auge del celibato: cada

El auge del celibato: cada vez más jóvenes eligen estar solos y redefinen el amor moderno

Ucrania sufre cortes de electricidad generalizados tras reducirse a “cero” la capacidad de generación por los ataques rusos

Mamdani y los judíos estadounidenses

Petro, China y una jugada que pone en riesgo el futuro de Colombia

Japón emitió una alerta por tsunami tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en el mar de Iwate