Con este truco podrás cargar la batería del smartphone cuando no hay luz

Con una batería podrás cargar el smartphone a pesar de un corte eléctrico de luz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ocurre un corte de energía mantener el teléfono móvil funcionando suele ser fundamental para actividades laborales, información personal o acceso a servicios bancarios. Ante la falta de electricidad, existen soluciones prácticas que permiten extender la autonomía del dispositivo hasta que se restablece el servicio.

La alternativa más eficiente y segura para recargar la batería durante un apagón es el uso de una batería portátil o power bank, una herramienta sencilla y ampliamente accesible en el mercado.

Power bank, la opción de emergencia más confiable

Las baterías portátiles están diseñadas para almacenar suficiente energía y suministrarla a smartphones y otros aparatos móviles cuando la red eléctrica no está disponible.

Power banks: la clave para mantener el smartphone activo durante un corte de energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos son compactos, ligeros y fáciles de transportar, cualidades que los convierten en aliados clave durante interrupciones del suministro eléctrico, viajes o situaciones de emergencia.

Cómo elegir una batería portátil adecuada

Uno de los factores determinantes en la elección de una power bank es la capacidad, medida en miliamperios hora (mAh). Un dispositivo de 10.000 mAh puede proporcionar hasta dos cargas completas a la mayoría de los teléfonos móviles, aunque este número varía en función de la capacidad de la batería del propio teléfono.

Existen modelos con mayor o menor capacidad y con diferentes características, como múltiples puertos USB para cargar varios dispositivos al mismo tiempo o indicadores LED para controlar el nivel de carga restante.

Se recomienda mantener la batería portátil siempre completamente cargada y lista para su uso, ya que encontrarse con una power bank a media carga podría no ser suficiente para recargar el smartphone por completo en caso de necesidad.

Cómo utilizar de manera correcta una power bank

Cómo elegir la mejor batería portátil para emergencias y prolongar la autonomía del teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en el empleo de power banks es crucial. Es importante elegir siempre dispositivos certificados y que cumplan con los estándares internacionales. Muchos modelos modernos cuentan con sistemas de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos, mecanismos que ayudan a evitar accidentes como explosiones o daños irreversibles en el smartphone.

A pesar de las protecciones incluidas, los especialistas recomiendan evitar dejar el dispositivo cargando en la noche, sobre todo en entornos cerrados o sin suficiente ventilación. El calor producido durante la carga puede incrementar el riesgo de accidentes. Además, utilizar siempre cargadores originales y asegurarse de que los cables estén en buen estado reduce la probabilidad de incidentes.

Cómo cargar la batería si no tengo una power bank

Si no se dispone de una batería portátil durante un corte de luz, existen otras alternativas para cargar el celular. Los cargadores solares portátiles aprovechan la energía del sol y representan una opción ecológica, aunque la velocidad de carga depende de la intensidad solar y suele ser más lenta que la de una power bank convencional.

Otra posibilidad es recargar el teléfono en el automóvil mediante un adaptador USB encendedor, recomendado solo de forma puntual y siempre que el vehículo esté en condiciones de uso apropiadas.

Soluciones tecnológicas para cargar el celular cuando falta la electricidad: de los power banks a los cargadores solares - (Imagen ilustrativa)

Cómo prolongar la autonomía del smartphone

Para maximizar la cantidad de tiempo en que el teléfono puede funcionar durante un corte de energía, reducir el brillo de la pantalla constituye una de las medidas más eficaces.

Así mismo, cerrar aplicaciones abiertas en segundo plano, desactivar servicios de ubicación y redes sociales, y activar el modo de ahorro de energía, contribuye a limitar el consumo de batería.

Los modos de bajo consumo en la mayoría de los teléfonos actuales ajustan automáticamente la configuración para minimizar el gasto energético, como limitar la sincronización de datos o reducir la frecuencia de actualización de aplicaciones.

Disponer de power banks con suficiente capacidad y mantenerlos cargados permite afrontar cortes eléctricos de manera más tranquila. Asimismo, adquirir dispositivos de respaldo y verificar su funcionamiento periódicamente ayuda a evitar sorpresas en emergencias.

Ante la dependencia creciente de los móviles, preparar alternativas antes de que ocurra un corte se convierte en una medida esencial para asegurar la disponibilidad del teléfono cuando más se necesita.