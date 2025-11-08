En qué se diferencia el iPhone 17 de sus modelos anteriores: del 14 al 16

Una de las ventajas del iPhone 17 con respecto a los modelos anteriores es su capacidad de almacenamiento. (Reuters)

La adopción global del iPhone 17 ha superado las expectativas iniciales, con niveles de preventa por encima de las logradas el año anterior. Este fuerte inicio indica que muchos usuarios cuyos teléfonos dan señales de envejecimiento están considerando la renovación tecnológica con este lanzamiento.

Uno de los avances más significativos del iPhone 17 respecto a sus antecesores es el abandono de la capacidad básica de almacenamiento de 128 GB, ampliamente criticada por su insuficiencia en la era actual. El modelo de entrada del nuevo dispositivo parte de 256 GB, manteniendo el precio de lanzamiento de USD 829, lo que representa una mejora largamente solicitada que incrementa el atractivo de la oferta.

Revisaremos al detalle qué tanto se diferencia el iPhone 17 (modelo base) de sus antecesores.

iPhone 17 vs iPhone 16

Al poner frente a frente el iPhone 17 con el iPhone 16, el diseño mantiene muchas similitudes, aunque bajo la superficie surgen diferencias notorias. La frecuencia de actualización de pantalla salta de los 60 Hz previos a 120 Hz, brindando desplazamiento más fluido y la mencionada pantalla siempre encendida. El recubrimiento antirreflejo ahora reduce el deslumbramiento en espacios abiertos.

La cámara del iPhone 16 tiene un sensor principal de 48 megapíxeles. (Reuters)

Otra modificación relevante es el tamaño de la pantalla, que crece a 6,3 pulgadas (16,0 cm) debido a la disminución de los bordes, en comparación con las 6,1 pulgadas (15,5 cm) del modelo anterior, lo que potencia la experiencia visual aunque el cambio no sea radical.

En cuanto a cámaras, ambos modelos cuentan con sensor principal de 48 megapíxeles, pero en el 17 la ultra gran angular también sube a 48 megapíxeles (frente a los 12 megapíxeles previos), y la cámara frontal se actualiza de 12 megapíxeles a 18 megapíxeles. Los dos modelos incluyen un botón específico de control de cámara para acceso rápido.

Las funciones Center Stage y Dual Capture, exclusivas del nuevo terminal, permiten ajustar automáticamente las selfies de vertical a horizontal y grabar simultáneamente desde la cámara delantera y trasera respectivamente, funciones que no se extenderán al iPhone 16 aunque reciba la actualización a iOS 26.

La autonomía ve también una mejora: ocho horas adicionales de reproducción de vídeo distingue al iPhone 17, que en ensayos de streaming muestra una menor caída de batería en relación con su antecesor, descendiendo al 89% desde el 100% durante tres horas frente al 86% registrado por el iPhone 16. El soporte de carga rápida llega ahora a 40 vatios, una mejora clara sobre los 25 vatios permitidos por el iPhone 16, acelerando notablemente el proceso de recarga.

iPhone 17 vs iPhone 15

El iPhone 15 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas. (Reuters)

Respecto al iPhone 15, los aspectos compartidos incluyen la cámara principal de 48 megapíxeles y la pantalla de 6,1 pulgadas (15,5 cm), aunque el iPhone 17 amplía la superficie útil a 6,3 pulgadas gracias a los bordes más finos e incrementa la resolución de la cámara ultra gran angular. El modelo quince no integra el botón Action personalizable, presente en el diecisiete junto al botón de control de cámara.

La característica Dynamic Island se mantiene en ambas generaciones para mostrar alertas y actividades en la parte superior de la pantalla. El salto en autonomía sigue la tendencia ascendente, con un par de horas más de vídeo en el dispositivo recién lanzado.

Una distinción clave la marca el acceso a funciones basadas en Apple Intelligence; mientras el iPhone 15 carece de estas herramientas salvo en sus versiones Pro, el iPhone 17 incorpora capacidades de edición de texto e imagen y servicios como traducción en tiempo real para llamadas y mensajes.

iPhone 17 vs iPhone 14

Los iPhone 14 fueron los últimos modelos lanzados con puerto Lightning. (Reuters)

El contraste más marcado surge al comparar el iPhone 17 con el iPhone 14. La transición del puerto Lightning al USB-C constituye una de las diferencias técnicas principales, dejando atrás un conector que ha perdido relevancia y compatibilidad respecto a otros dispositivos.

Asimismo, el Dynamic Island estaba ausente en el iPhone 14, limitado entonces a los modelos Pro, mientras que ahora permite consultar actividades o información relevante de forma instantánea.

iPhone 17 eleva todas las cámaras a 48 megapíxeles e incrementa la resolución de la cámara frontal a 18 megapíxeles, añadiendo la función Center Stage para modificar automáticamente entre fotos en vertical y horizontal. Elementos como la eSIM y la conectividad satelital permanecen vigentes en ambas generaciones.