Spotify lanza una versión mini del Wrapped: descubre tu resumen semanal de canciones y artistas

Spotify lanzó una versión mini del Wrapped anual que ofrece un resumen musical semanal. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify presentó una función que actúa como una versión mini del popular Wrapped anual, permitiendo a los usuarios disfrutar de un resumen musical semanal.

Esta nueva herramienta ofrece estadísticas personalizadas sobre tus hábitos de escucha de música, dando la oportunidad de revivir los mejores momentos de tu semana musical con una imagen para compartir en redes sociales.

“También puedes compartir tus estadísticas directamente desde la aplicación con amigos en Spotify o externamente en Instagram, WhatsApp y más”, explica la plataforma streaming.

Los usuarios pueden acceder a estas miniversiones del Wrapped. (Spotify)

Disponible para usuarios gratuitos y Premium en más de sesenta países, la función resalta tus artistas y canciones favoritas de las últimas cuatro semanas.

Además, sugiere listas de reproducción basadas en tus gustos o en canciones que podrías querer agregar a tu biblioteca.

Cómo ver esta nueva función de Spotify

Para ver esta nueva función de Spotify, basta con seguir estos pasos:

Pulsar en tu imagen de perfil para abrir el menú y luego en la pestaña ‘estadísticas de escucha’. Descubre tus artistas, canciones y opiniones más destacadas. Pulsa ‘Compartir’ para publicar tus estadísticas semanales.

La función, disponible para cuentas gratuitas y Premium en más de 60 países, muestra tus artistas y canciones favoritas del último mes. REUTERS/Dado Ruvic

Para qué sirve esta nueva función de Spotify

La nueva función de Spotify está diseñada para ofrecer a los usuarios una visión rápida y atractiva de sus hábitos musicales más recientes. Su principal objetivo es permitir que cada persona reviva su semana musical a través de estadísticas personalizadas, que muestran de manera sencilla cuáles han sido los artistas y canciones más escuchados durante las últimas cuatro semanas.

Además, la función sugiere listas de reproducción adaptadas a los gustos individuales, lo que facilita descubrir nuevas melodías o profundizar en géneros favoritos.

Al incluir un destacado semanal, que puede ser un logro, un nuevo descubrimiento o un momento especial con otros usuarios, Spotify incentiva la interacción y el sentido de comunidad en la plataforma.

La herramienta está disponible tanto para usuarios gratuitos como Premium.

Ahora es posible usar Spotify dentro de tus conversaciones con ChatGPT. (Spotify)

Qué otras nuevas funciones hay en Spotify

Otras nuevas funciones de Spotify son:

Recomendaciones de Spotify en ChatGPT.

Ahora puedes usar Spotify directamente en tus conversaciones con ChatGPT. Solo necesitas mencionar Spotify al hacer una pregunta, por ejemplo, si buscas canciones para un estado de ánimo específico o quieres crear una lista para un viaje, y así, recibir recomendaciones personalizadas de inmediato.

Excluir pistas de tu perfil de gustos.

No cada canción que escuchas debe afectar tus recomendaciones. Ahora puedes quitar pistas específicas, como sonidos para dormir, música infantil o reproducciones aisladas, de tu Perfil de Gustos.

Transmisión en audio sin pérdida.

Spotify Premium ya cuenta con audio sin pérdida en todos los mercados donde está disponible, ofreciendo una calidad superior gracias al formato FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz. Esta opción es perfecta para quienes desean disfrutar del sonido más claro y preciso.

Spotify permite excluir canciones específicas —como música infantil o sonidos para dormir— de tu Perfil de Gustos para no alterar tus recomendaciones. (Spotify)

Agrega transiciones fluidas a las listas de reproducción.

Quienes tienen Spotify Premium pueden personalizar cómo suenan sus listas de reproducción incorporando transiciones suaves entre canciones. Con la nueva herramienta Mix, es posible mezclar los temas, modificar el ecualizador y el volumen, y lograr una experiencia de escucha más continua y armoniosa.

Spotify y Netflix se unen

Spotify anunció que, a partir de principios de 2026, una selección de videopodcasts producidos por Spotify Studios y The Ringer estará disponible en Netflix en Estados Unidos, con planes de expandirse a otros países próximamente.

Esta integración permitirá a los usuarios de Netflix acceder, desde una sola plataforma, a contenidos sobre cultura pop, estilo de vida, crímenes reales y deportes.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Netflix aparece en un estreno de la cuarta y última temporada de la serie de televisión "The Umbrella Academy" en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2024. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

La compañía destacó que esta colaboración “ofrece a los fans más maneras de conectar con las historias y voces que les interesan”.

Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, afirmó que el objetivo es “encontrar nuevas formas de entretener a nuestros miembros, donde y como quieran”.

Resaltó que la alianza con Spotify amplía la programación de Netflix e incorpora versiones en video de programas destacados, sumando nuevas voces y perspectivas.