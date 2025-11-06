Tecno

Gemini ahora permite conectar Google Drive y Gmail a Deep Research

Este avance se suma a la integración previa vista en NotebookLM, donde los archivos de la nube ya podían usarse como fuente para apuntes y cuadernos impulsados por IA

Guardar
Junto a la búsqueda tradicional,
Junto a la búsqueda tradicional, pueden marcar su cuenta de Gmail, Google Drive y otros. REUTERS/Dado Ruvic

Google eleva la funcionalidad de Deep Research, una de las herramientas más potentes de Gemini, al permitir la integración directa con Google Drive y Gmail. Esta mejora implica que los usuarios pueden utilizar sus correos electrónicos y archivos almacenados en la nube como fuentes automáticas de información para la generación de investigaciones y reportes complejos.

Cómo funciona la nueva integración de Deep Research con Google Drive y Gmail

La actualización de Deep Research transforma la experiencia previa, donde solo era posible sumar búsquedas web o archivos adjuntos manualmente —y solo en formatos como PDF o imágenes— como contexto para los reportes.

Ahora, al activar Deep Research dentro de Gemini, se despliega un menú donde los usuarios eligen de forma manual qué fuentes adicionales desean utilizar: junto a la búsqueda tradicional, pueden marcar su cuenta de Gmail, Google Drive e incluso Google Chat, ampliando el espectro de datos consultados por la IA.

Deep Research en Gemini Advanced.
Deep Research en Gemini Advanced. GOOGLE BLOG

Por defecto solo la búsqueda web está habilitada, mientras que las demás opciones requieren autorización expresa del usuario, brindando control total sobre la privacidad y el flujo de información que Gemini puede analizar y procesar.

Ventajas prácticas de la nueva función en la productividad

La posibilidad de que Gemini escanee de manera inteligente correos electrónicos y archivos de diversas extensiones (no solo PDFs, sino también documentos, hojas de cálculo y presentaciones) significa que el asistente puede ofrecer respuestas, análisis y reportes mucho más personalizados y adaptados al contexto real y actual de cada usuario.

Esto resulta especialmente útil al compilar informes laborales, analizar información de proyectos o generar resúmenes sobre cualquier temática que esté presente en el flujo de trabajo digital.

Gemini puede analizar correos y
Gemini puede analizar correos y archivos para brindar respuestas precisas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance se suma a la integración previa vista en NotebookLM, donde los archivos de la nube ya podían usarse como fuente para apuntes y cuadernos impulsados por IA.

La llegada de esta función a la versión web de Gemini amplía el alcance de Deep Research, mientras que la compatibilidad con aplicaciones móviles en iOS y Android está prevista para los próximos días, asegurando acceso y utilidad desde cualquier dispositivo.

Deep Research de Gemini: cómo funciona y cómo acceder a esta herramienta

Deep Research es una función avanzada integrada en Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, que permite realizar búsquedas profundas y análisis exhaustivos de información en la web. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los usuarios a investigar temas complejos, identificar fuentes relevantes y organizar hallazgos de manera estructurada y precisa, aprovechando el poder de los grandes modelos de lenguaje desarrollados por Google.

La IA de Google
La IA de Google Gemini. GOOGLE

Con Deep Research, los usuarios pueden formular preguntas o temas de interés y recibir respuestas detalladas basadas en información recopilada de múltiples sitios web, artículos académicos y fuentes especializadas.

La función no solo presenta datos recopilados, sino que también destaca puntos clave, resume tendencias y ofrece enlaces directos para ampliar la investigación. Estas capacidades facilitan la elaboración de informes, el estudio de nuevas áreas de conocimiento y la toma de decisiones fundamentadas con datos actualizados.

Para acceder a Deep Research dentro de Gemini, primero es necesario disponer de una cuenta activa en la plataforma de Google e ingresar mediante un navegador compatible. Al utilizar Gemini, la opción de Deep Research se encuentra disponible en la interfaz principal, generalmente como un módulo específico o una herramienta dentro del área de búsqueda avanzada.

En algunos casos, el acceso puede estar condicionado a cuentas corporativas, educativas o a una suscripción premium, dependiendo de las políticas de disponibilidad de Google. Deep Research se integra al ecosistema de Gemini para maximizar la productividad y la eficiencia en la búsqueda de información.

Temas Relacionados

GeminiGoogle DriveGmailDeep ResearchGoogleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Esta canción de Las Guerreras K-Pop se mantiene en el top 10 mundial de las más ‘shazameadas’

La canción ha sido tan reproducida que muchos de los que no están familiarizados con la película se animan a averiguar su origen

Esta canción de Las Guerreras

Glosario de tecnología: qué significa Boot sector

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

WhatsApp en Apple Watch: mensajes de voz, reacciones a mensajes y más funciones

Antes de este lanzamiento, en lo que respecta a WhatsApp, el reloj inteligente solo permitía gestionar notificaciones

WhatsApp en Apple Watch: mensajes

Qué significa desviar la mirada al hablar, según la IA

Según el motor conversacional de OpenAI, en muchos casos este gesto “puede ser un signo de timidez, inseguridad o nerviosismo”

Qué significa desviar la mirada

72% de los desarrolladores cree que Steam domina el mercado de PC

Atomik Research encuestó a 306 ejecutivos de alto rango en estudios desarrolladores de Estados Unidos y Reino Unido

72% de los desarrolladores cree
DEPORTES
“Sos un botón”: el ataque

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

TELESHOW
La China Suárez arremetió contra

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

INFOBAE AMÉRICA

Neurosis, deseo insatisfecho y la

Neurosis, deseo insatisfecho y la trampa del entretenimiento: qué significa hoy vivir en el aburrimiento

“Antisemitismo virtuoso”: Eva Illouz conmueve con su ensayo sobre el giro moral de la izquierda ante Hamás

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral