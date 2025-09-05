Este es el truco definitivo para liberar espacio en Gmail sin pagar por más almacenamiento

Si tu Gmail está lleno, puedes liberar espacio fácilmente sin pagar. (Google)

Si tu Gmail se está llenando y constantemente recibes avisos de que no podrás enviar ni recibir más correos electrónicos, hay un truco sencillo para liberar espacio sin pagar por almacenamiento.

Google recomienda revisar tu bandeja de entrada y buscar:

Correos grandes , por ejemplo, con archivos superiores a 15 MB.

Mensajes antiguos , como los recibidos hace más de tres años.

Correos con archivos adjuntos , que ocupan más espacio.

Newsletters o correos repetitivos de grupos o empresas con asuntos estándar, que pueden eliminarse fácilmente para ahorrar espacio.

Así se puede liberar almacenamiento de manera rápida y mantener tu Gmail ordenado.

Este comando clasifica los correos electrónicos con archivos adjuntos pesados. (Gmail)

Cómo aplicar este truco

Para aplicar este truco, escribe en la barra de búsqueda de Gmail larger: 15MB. Esto mostrará todos los correos que ocupan más de 15 MB, lo que te permitirá revisarlos y eliminar los que no necesites para liberar espacio rápidamente.

Busca mensajes antiguos con before:AAAA/MM/DD para localizar correos de hace varios años y eliminarlos

Recuerda vaciar la papelera una vez haber hecho este proceso.

De qué otras formas liberar espacio en Gmail

Otras formas de liberar espacio en Gmail son:

Vaciar la carpeta de spam y papelera: Aunque Gmail borra estos correos automáticamente después de 30 días, vaciarlos manualmente libera espacio de inmediato.

Eliminar newsletters y correos masivos: Localiza correos repetitivos o suscripciones que ya no lees y elimínalos en bloque.

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)

Descargar y eliminar archivos adjuntos: Guarda los archivos importantes en tu computadora o Google Drive y elimina los adjuntos pesados del correo.

Gestionar Google Drive y Fotos: Gmail comparte espacio con Drive y Fotos, así que liberar archivos grandes en estas plataformas también aumenta el espacio disponible.

Cómo se distribuye el espacio en una cuenta de Google

El almacenamiento de tu cuenta de Google se comparte entre tres servicios principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos. Todos utilizan la misma cuota disponible (por ejemplo, 15 GB en cuentas gratuitas), distribuyéndose de la siguiente manera:

Gmail.

El espacio se usa para guardar todos los correos electrónicos, incluyendo enviados, la papelera, el spam y especialmente los mensajes con archivos adjuntos grandes.

Google Drive.

Se contabilizan todos los archivos que subes, como documentos, hojas de cálculo, PDFs, imágenes, videos y otros formatos. También se incluye el contenido de “Compartido conmigo” si lo agregas a tu unidad personal.

El espacio de tu cuenta de Google se distribuye entre tres servicios principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Fotos.

Las fotos y videos subidos en calidad original ocupan espacio. Incluso si eliges la opción de “ahorro de espacio” o “calidad ligeramente reducida” (antes llamada “alta calidad”), estos archivos cuentan dentro del almacenamiento desde junio de 2021.

Qué planes de almacenamiento tiene Google

Google ofrece diferentes opciones de almacenamiento en la nube según el tipo de cuenta.

Para usuarios personales, el servicio principal es Google One, que comienza con 100 GB y ofrece planes con mayor capacidad. Puedes revisar la disponibilidad desde la configuración de tu cuenta.

Para usuarios profesionales o educativos, está Google Workspace, cuyo espacio depende del plan contratado y de las políticas del administrador. Si se requiere más almacenamiento, es necesario contactar al responsable de la cuenta.

Si planeas contratar un plan de almacenamiento de Google, conviene considerar varios factores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Google Workspace Individual ofrece 1 TB de almacenamiento y está pensado para emprendedores o trabajadores independientes.

Es importante destacar que si se trata de una cuenta laboral o educativa administrada por una organización, no es posible adquirir más almacenamiento directamente; cualquier cambio debe gestionarse con el administrador correspondiente.

Por otro lado, si estás pensando en adquirir un plan de almacenamiento de Google, es importante tener en cuenta varios aspectos.

Puedes elegir entre pagar una tarifa mensual o anual, y cambiar tu plan en cualquier momento según tus necesidades. La suscripción a Google One se renueva automáticamente, a menos que decidas cancelarla.