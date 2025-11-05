Tecno

Nvidia impulsa la revolución de la inteligencia artificial con nuevos proyectos y alianzas

El crecimiento acelerado de la industria tecnológica se refleja en la expansión de Nvidia, que fortalece su posición global mediante colaboraciones estratégicas y avances en hardware y software para centros de datos y manufactura digital

Guardar
Jensen Huang, fundador y consejero
Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, ha afirmado que la compañía ya ha garantizado pedidos por valor de medio billón de dólares en chips de inteligencia artificial

El sector de la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, y Nvidia se ha consolidado como el actor central de esta transformación. La compañía, que ha alcanzado una valuación de 5 billones de dólares a finales de octubre, ha anunciado que presentará los resultados correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2026 el próximo 19 de noviembre.

Estos resultados, según ha recogido The Street, servirán como termómetro del estado actual de la industria de la inteligencia artificial, dada la posición dominante de Nvidia en este ámbito.

El liderazgo de Nvidia en el mercado de chips para inteligencia artificial se refleja en la magnitud de los pedidos asegurados por la empresa. Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, ha afirmado que la compañía ya ha garantizado pedidos por valor de medio billón de dólares en chips de inteligencia artificial para los próximos cinco trimestres, según ha informado The Financial Times y ha recogido Bloomberg.

Este volumen de negocio ha obligado incluso a los analistas más optimistas a revisar al alza sus previsiones, lo que ha contribuido a que la capitalización bursátil de Nvidia aumente en 400.000 millones de dólares en una sola semana.

Nvidia ha celebrado recientemente su conferencia GTC en Washington D.C., donde ha presentado numerosos avances relacionados con la inteligencia artificial. Sin embargo, la compañía continúa lanzando nuevos proyectos a un ritmo sin precedentes, como demuestra su última colaboración con Deutsche Telekom.

Nuevos proyectos y alianzas estratégicas

La alianza entre Nvidia y
La alianza entre Nvidia y Deutsche Telekom impulsa la creación de un centro de datos de inteligencia artificial en Alemania para 2026 (REUTERS/Lisi Niesner)

Nvidia y Deutsche Telekom han anunciado la construcción de un centro de datos en Alemania valuado en 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares), que estará operativo a principios de 2026, según ha publicado Bloomberg. Este proyecto, denominado Industrial AI Cloud, se presenta como una plataforma soberana de nivel empresarial que combina la infraestructura y operaciones de Deutsche Telekom con las plataformas de inteligencia artificial y gemelos digitales Omniverse de Nvidia.

Jensen Huang ha explicado que la compañía no concibe esta plataforma únicamente como una nube, sino como una nueva clase de fábrica destinada a generar inteligencia digital para impulsar la industria alemana. En palabras de Huang, “en el futuro, en la industria 4.0, con la inteligencia artificial, toda empresa manufacturera tendrá dos fábricas: la fábrica del coche y la fábrica de la inteligencia artificial que conduce el coche”.

La plataforma se basa en hardware de Nvidia, incluyendo los sistemas DGX B200 y los servidores RTX PRO, y en una pila de software que integra Nvidia AI Enterprise y Nvidia Omniverse en el ecosistema de nube y red de Deutsche Telekom, junto con la plataforma tecnológica empresarial de SAP.

El atractivo de los productos de Nvidia ha llevado a entidades como Bank of America a elevar su precio objetivo para las acciones de la compañía. El analista Vivek Arya y su equipo han señalado en una nota de investigación compartida con The Street que Nvidia puede mantener márgenes brutos en torno al 70 %, gracias a la fortaleza de sus productos y al apoyo de varios proveedores de memoria.

Bank of America ha incrementado el precio objetivo de las acciones de Nvidia de 235 a 275 dólares, justificando esta valoración por el liderazgo de la empresa en mercados de computación y redes de inteligencia artificial en rápido crecimiento, aunque advierte de la volatilidad de los proyectos globales de inteligencia artificial y de las preocupaciones sobre el acceso a la energía.

Tecnología, competencia y retos geopolíticos

Nvidia controla el 90 %
Nvidia controla el 90 % del mercado de GPU para centros de datos, superando a competidores como AMD e Intel (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El producto más rentable de Nvidia en la actualidad es la gama de aceleradores de inteligencia artificial Blackwell, que toma su nombre del matemático David Blackwell. Esta línea, al igual que la anterior Hopper, deriva de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas en videojuegos, pero adaptadas para tareas de inteligencia artificial.

Tanto Blackwell como Hopper incorporan tecnología que permite agrupar ordenadores equipados con chips de Nvidia y convertirlos en unidades capaces de procesar grandes volúmenes de datos a gran velocidad, lo que resulta esencial para el entrenamiento de redes neuronales avanzadas.

La compañía ha perfeccionado sus productos para mejorar el rendimiento en tareas de inferencia, es decir, en la identificación de objetos y patrones, una capacidad cada vez más demandada a medida que la inteligencia artificial se aplica a un abanico creciente de tareas. El superchip GB200, que integra dos GPU Blackwell y una CPU Grace, es una de las opciones más avanzadas que ofrece Nvidia.

Según datos recogidos por Bloomberg, Nvidia controla aproximadamente el 90% del mercado de GPU para centros de datos, de acuerdo con la consultora IDC. Sus principales competidores, Advanced Micro Devices (AMD) e Intel, están intentando igualar las capacidades de los productos de Nvidia.

AMD ha firmado acuerdos con OpenAI y Oracle para suministrar su nueva línea de aceleradores de inteligencia artificial, mientras que Intel, tradicionalmente líder en procesadores, está reorientando su estrategia para entrar en el mercado de aceleradores de inteligencia artificial, aunque no prevé lanzar un producto competitivo hasta dentro de al menos un año. Mientras tanto, Intel ha optado por colaborar con Nvidia en el desarrollo de nuevos chips para ordenadores personales y centros de datos.

El liderazgo de Nvidia en
El liderazgo de Nvidia en el mercado de chips para inteligencia artificial se refleja en la magnitud de los pedidos asegurados por la empresa (REUTERS/Lisi Niesner)

La demanda de chips de inteligencia artificial sigue superando la capacidad de producción de Nvidia, incluso para modelos anteriores. Microsoft, Amazon, Meta y Google han anunciado inversiones conjuntas de cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial y centros de datos, mientras que OpenAI continúa adquiriendo capacidad de computación para desplegarla próximamente.

En el ámbito geopolítico, las restricciones impuestas por Estados Unidos y China han tenido un impacto significativo en las ventas de Nvidia. En abril, la compañía asumió una depreciación de inventario de 5.500 millones de dólares debido a la prohibición estadounidense de suministrar su chip H20 a empresas chinas.

Aunque posteriormente se autorizó la reanudación de las ventas, el gobierno chino respondió instando a sus empresas a evitar los productos de Nvidia. Jensen Huang ha defendido ante las autoridades estadounidenses que permitir la venta de chips a China es beneficioso para la seguridad nacional de Estados Unidos, argumentando que, de lo contrario, otros países, especialmente China a través de Huawei, ocuparán ese espacio y pondrán en riesgo el liderazgo tecnológico estadounidense.

Hasta la fecha, no se ha alcanzado ningún acuerdo concreto que permita a Nvidia reanudar plenamente sus ventas en el mercado chino, según ha informado Bloomberg.

Temas Relacionados

Nvidia Inteligencia artificial Jensen Huang Deutsche Telekom Estados Unidos Alemania Chips Centros de datos Bank of America SAPNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descarga ya mismo la nueva app de Sora en Android para crear videos con IA

La plataforma permite generar contenido en el que el usuario o sus amigos pueden aparecer como protagonistas gracias a la función ‘cameo’

Descarga ya mismo la nueva

“En menos de un año podrían desaparecer empleos que hoy haces desde casa”, afirmó un experto en IA

Expertos como Jon Hernández y Geoffrey Hinton advierten que la eficiencia y velocidad de la IA amenazan empleos administrativos, soporte y generación de contenidos

“En menos de un año

‘Las guerreras K-pop’: así se verían sus personajes si fueran latinas

La estética de la película generó una ola de usuarios que utilizan modelos de IA para recrearse como heroínas dentro de ese universo, pero con rasgos latinos

‘Las guerreras K-pop’: así se

Actualiza tu iPhone al nuevo iOS 26.1 y agrega más funciones gratuitas

Ahora los usuarios pueden optar por el efecto transparente clásico, llamado Liquid Glass, o activar un modo tintado que incrementa la opacidad de elementos en apps y notificaciones de la pantalla de bloqueo

Infobae

Con este truco podrás cargar la batería del smartphone cuando no hay luz

Ante un corte de luz, disponer de baterías portátiles, cargadores solares o adaptadores para automóvil garantiza la continuidad de las comunicaciones

Con este truco podrás cargar
DEPORTES
El padre de Lamine Yamal

El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con una joven 16 años menor y encendió el debate

El lujoso detalle en el contrato de Memphis Depay que abrió las puertas a la polémica con Corinthians

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Argentina presentó su camiseta titular para la Copa del Mundo 2026: el álbum de todas las casacas de la Selección en los Mundiales

De Riquelme a Batistuta: el informe que reveló los 5 futbolistas argentinos que más nombres inspiraron en Brasil

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Marta

El conmovedor recuerdo de Marta Fort a Ricardo el día de su cumpleaños: “Me hubiera gustado compartir esto con vos”

Juana Viale habló de su ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre: “No vivo de los rumores”

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz y Edmand Lara

Rodrigo Paz y Edmand Lara reciben las credenciales de gobernantes con llamados a la unidad

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales para el sector productivo y una cumbre empresarial el viernes

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden solicitarla hasta el 30 de noviembre

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Bob Dylan recibió un doctorado honoris causa de Berklee College of Music por su influencia en la música moderna