Nintendo estrena app oficial en iPhone y Android: los usuarios pueden comprar consolas y consultar promociones en un solo lugar

Una de sus funciones es la posibilidad de revisar el historial de juego, incluyendo los títulos utilizados, las fechas y el tiempo dedicado a cada sesión

La nueva aplicación es compatible
La nueva aplicación es compatible con Android y con iPhone. (Nintendo)

Nintendo ha lanzado la aplicación oficial Nintendo Store para dispositivos iOS y Android. La tienda virtual se extiende a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la mayor parte de Europa, luego de cinco años de exclusividad en Japón bajo el nombre My Nintendo.

La llegada de la app busca facilitar el acceso a la eShop desde teléfonos y tabletas, acercando el catálogo digital de Nintendo a más usuarios en todo el mundo.

A través de la nueva aplicación, es posible explorar y comprar consolas Switch 2 y Switch, accesorios, videojuegos en formato físico y digital, así como una amplia variedad de productos de la marca.

La nueva aplicación móvil de
La nueva aplicación móvil de Nintendo integra diversas funciones para facilitar la experiencia de usuario. (Nintendo)

Aunque la compra se finaliza en el navegador predeterminado del dispositivo, la app proporciona una experiencia más ágil y centralizada respecto a la navegación manual en la tienda web móvil.

Entre las principales funciones, destaca la posibilidad de consultar el historial de actividad de juego, con detalles sobre títulos jugados, fechas y duración de las sesiones.

Esta función abarca información de Switch, Switch 2, Nintendo 3DS y Wii U, aunque para estas dos últimas la actividad solo llega hasta febrero de 2020. Hasta la fecha, acceder a estos datos requería controles parentales, lo que limitaba el acceso para muchos jugadores.

Ahora, para revisar este historial, basta con disponer de una cuenta Nintendo y un ID de red vigente.

Los usuarios pueden comprar consolas
Los usuarios pueden comprar consolas en esta nueva plataforma. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La aplicación permite activar notificaciones cuando los artículos de la lista de deseos están en oferta y ofrece un canal de noticias sobre los lanzamientos y eventos de la compañía.

Además, incorpora un sistema de recompensas que incentiva a la comunidad a registrar su presencia en tiendas oficiales y eventos de Nintendo mediante el uso de la app.

Con el lanzamiento, Nintendo refuerza su ecosistema digital y amplía los canales de interacción con sus seguidores, sumando esta herramienta a otras aplicaciones de destino como Nintendo Music y la app de noticias Nintendo Today.

Qué otras aplicaciones móviles tiene Nintendo

Además de la nueva Nintendo Store, Nintendo dispone de varias aplicaciones móviles destacadas en iOS y Android, que amplían su ecosistema y ofrecen diferentes experiencias vinculadas a sus franquicias y servicios. Entre las opciones más relevantes se encuentran:

Nintendo cuenta con aplicaciones compatibles
Nintendo cuenta con aplicaciones compatibles tanto con Android como con iPhone. REUTERS/Maxim Shemetov
  • Nintendo Switch Online: Permite acceder a funciones en línea de los juegos de Switch, como chat de voz, servicios adicionales para títulos específicos y gestión de invitaciones multijugador.
  • Miitomo (ya discontinuada): Fue la primera app social de Nintendo, centrada en la personalización y comunicación a través de los avatares Mii.
  • Super Mario Run: Juego de plataformas adaptado para pantallas táctiles, basado en la famosa franquicia de Mario.
  • Fire Emblem Heroes: Versión móvil de la saga de rol táctico, con combates adaptados y un sistema de coleccionismo de personajes.
Nintendo cuenta con varios juegos
Nintendo cuenta con varios juegos disponibles en su versión móvil. (Play Store)
  • Animal Crossing: Pocket Camp: Simulador donde los jugadores pueden gestionar un campamento, socializar y decorar entornos al estilo de Animal Crossing.
  • Pokémon GO (desarrollada por Niantic, en colaboración con Nintendo y The Pokémon Company): Juego de realidad aumentada que permite capturar criaturas en el mundo real.
  • Pokémon HOME: Herramienta para transferir, almacenar y gestionar Pokémon de distintos juegos.
  • Nintendo Music: Aplicación para escuchar música y bandas sonoras de juegos emblemáticos de Nintendo.
  • Nintendo Today: Canal de noticias oficial con actualizaciones sobre lanzamientos, eventos y anuncios de la compañía.
Nintendo cuenta con una aplicación
Nintendo cuenta con una aplicación móvil destinada exclusivamente al control parental. (Play Store)
  • Mario Kart Tour: Adaptación para móviles del clásico de carreras de Nintendo, con circuitos inspirados en ciudades reales y personajes icónicos.
  • Pikmin Bloom: Juego de realidad aumentada donde los usuarios pueden plantar flores virtuales y explorar su entorno acompañados de los Pikmin.

Estas aplicaciones refuerzan la integración digital y permiten a los jugadores conectar con el universo Nintendo desde distintas perspectivas, combinando entretenimiento, conectividad social y servicios complementarios.

