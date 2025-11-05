Nintendo estrena app oficial en iPhone y Android: los usuarios pueden comprar consolas y consultar promociones en un solo lugar

Nintendo ha lanzado la aplicación oficial Nintendo Store para dispositivos iOS y Android. La tienda virtual se extiende a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la mayor parte de Europa, luego de cinco años de exclusividad en Japón bajo el nombre My Nintendo.
La llegada de la app busca facilitar el acceso a la eShop desde teléfonos y tabletas, acercando el catálogo digital de Nintendo a más usuarios en todo el mundo.
A través de la nueva aplicación, es posible explorar y comprar consolas Switch 2 y Switch, accesorios, videojuegos en formato físico y digital, así como una amplia variedad de productos de la marca.
Aunque la compra se finaliza en el navegador predeterminado del dispositivo, la app proporciona una experiencia más ágil y centralizada respecto a la navegación manual en la tienda web móvil.
Entre las principales funciones, destaca la posibilidad de consultar el historial de actividad de juego, con detalles sobre títulos jugados, fechas y duración de las sesiones.
Esta función abarca información de Switch, Switch 2, Nintendo 3DS y Wii U, aunque para estas dos últimas la actividad solo llega hasta febrero de 2020. Hasta la fecha, acceder a estos datos requería controles parentales, lo que limitaba el acceso para muchos jugadores.
Ahora, para revisar este historial, basta con disponer de una cuenta Nintendo y un ID de red vigente.
La aplicación permite activar notificaciones cuando los artículos de la lista de deseos están en oferta y ofrece un canal de noticias sobre los lanzamientos y eventos de la compañía.
Además, incorpora un sistema de recompensas que incentiva a la comunidad a registrar su presencia en tiendas oficiales y eventos de Nintendo mediante el uso de la app.
Con el lanzamiento, Nintendo refuerza su ecosistema digital y amplía los canales de interacción con sus seguidores, sumando esta herramienta a otras aplicaciones de destino como Nintendo Music y la app de noticias Nintendo Today.
Qué otras aplicaciones móviles tiene Nintendo
Además de la nueva Nintendo Store, Nintendo dispone de varias aplicaciones móviles destacadas en iOS y Android, que amplían su ecosistema y ofrecen diferentes experiencias vinculadas a sus franquicias y servicios. Entre las opciones más relevantes se encuentran:
- Nintendo Switch Online: Permite acceder a funciones en línea de los juegos de Switch, como chat de voz, servicios adicionales para títulos específicos y gestión de invitaciones multijugador.
- Miitomo (ya discontinuada): Fue la primera app social de Nintendo, centrada en la personalización y comunicación a través de los avatares Mii.
- Super Mario Run: Juego de plataformas adaptado para pantallas táctiles, basado en la famosa franquicia de Mario.
- Fire Emblem Heroes: Versión móvil de la saga de rol táctico, con combates adaptados y un sistema de coleccionismo de personajes.
- Animal Crossing: Pocket Camp: Simulador donde los jugadores pueden gestionar un campamento, socializar y decorar entornos al estilo de Animal Crossing.
- Pokémon GO (desarrollada por Niantic, en colaboración con Nintendo y The Pokémon Company): Juego de realidad aumentada que permite capturar criaturas en el mundo real.
- Pokémon HOME: Herramienta para transferir, almacenar y gestionar Pokémon de distintos juegos.
- Nintendo Music: Aplicación para escuchar música y bandas sonoras de juegos emblemáticos de Nintendo.
- Nintendo Today: Canal de noticias oficial con actualizaciones sobre lanzamientos, eventos y anuncios de la compañía.
- Mario Kart Tour: Adaptación para móviles del clásico de carreras de Nintendo, con circuitos inspirados en ciudades reales y personajes icónicos.
- Pikmin Bloom: Juego de realidad aumentada donde los usuarios pueden plantar flores virtuales y explorar su entorno acompañados de los Pikmin.
Estas aplicaciones refuerzan la integración digital y permiten a los jugadores conectar con el universo Nintendo desde distintas perspectivas, combinando entretenimiento, conectividad social y servicios complementarios.