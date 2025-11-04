Google Maps y Google Fotos cambian después de 5 años: este es el nuevo ícono

Íconos de Google Maps y Google Fotos antiguos. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Google ha iniciado una nueva etapa visual alineando el diseño de sus íconos con la era de la inteligencia artificial. Tras la actualización icónica que primero adoptó la ‘G’ degradada y luego la expansión de Gemini, la compañía se prepara para desplegar oficialmente logotipos renovados en algunos de sus productos más populares.

Después de un brillo sin grandes modificaciones, tanto Google Maps como Google Fotos modernizan su identidad gráfica con efectos de degradado y un enfoque visual acorde a las nuevas tecnologías de IA que integran. Así lo dio a conocer 9to5google.

Cómo cambia la identidad visual de Google Maps y Google Fotos

La evolución del ícono de Google Maps mantiene el clásico marcador, pero lo transforma en una versión más estilizada y actual. El círculo central se ha ampliado y se han eliminado las divisiones diagonales azuladas del diseño anterior, aportando una apariencia más limpia y coherente con las funciones inteligentes integradas, como la presencia de Gemini en los listados de ubicaciones.

En la parte derecha figura el nuevo ícono de Google Maps. (9to5google.com)

Este ajuste no solo moderniza la aplicación visualmente, sino que también refleja el posicionamiento de Google en la vanguardia de la innovación tecnológica.

En el caso de Google Fotos, el nuevo ícono respeta la forma establecida, pero suma un efecto de degradado que irradia desde el interior hacia el exterior. A simple vista, la parte central parece traslúcida, lo que aporta luminosidad al ícono y mejora su integración en interfaces modernas y móviles.

Google Fotos refuerza así su asociación con herramientas de IA avanzada, como Remix —que genera videos a partir de imágenes (Veo)—, edición conversacional y Ask Photos, todo sobre la tecnología de Gemini. Además, se prevé la incorporación de funciones como Nano Banana, consolidando el producto como una central de creatividad inteligente.

En el sector derecho aparece el nuevo icono de Google Fotos. (9to5google.com)

Razonamiento y estrategia visual detrás de los nuevos íconos de Google

La decisión de Google de actualizar sus íconos con degradados responde a una estrategia comunicada recientemente por la compañía. El mensaje es explícito: “Si bien nos mantenemos fieles a los cuatro colores icónicos de Google, los tonos más brillantes y el diseño degradado simbolizan el auge de la innovación impulsada por la IA y la energía creativa en todos nuestros productos y tecnología”.

Este rediseño convierte a la ‘G’ degradada en emblema general de frente a usuarios y refuerza la unidad de la marca en todos los dispositivos y plataformas.

Todavía no existe una fecha confirmada para el lanzamiento de estos nuevos íconos, pero la integración actual de funciones de inteligencia artificial en Maps y Fotos apunta a una implementación inminente. Todo indica que Google seguirá aplicando estos cambios gráficos en otros servicios a lo largo de los próximos meses, consolidando una estética unificada en la nueva era de la IA.

Google primero adoptó la ‘G’ degradada. REUTERS/Dado Ruvic

Google Maps actualizó el diseño de su función para compartir ubicación en 2020

Google Maps sigue afianzándose como líder indiscutido entre las aplicaciones de navegación, no solo por su precisión en los mapas, sino también por la gran variedad de funciones que facilitan la vida cotidiana de sus usuarios. Una de las herramientas más valoradas —la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real— ha recibido recientemente un cambio visual que la integra aún más con el renovado estilo de diseño de Google, mejorando la experiencia general de usuario.

La última versión de la aplicación, Google Maps 10.40.2, introduce un menú rediseñado para compartir la localización con otros. Aunque la funcionalidad de fondo sigue siendo la misma, la interfaz ahora luce una organización visual más moderna y coherente con la estética actual del ecosistema Google.

Destaca especialmente el uso extendido de la fuente Roboto y la reubicación de los botones clave, incluyendo el botón de acción para compartir, que adopta una forma llamativa de píldora y se sitúa en la esquina inferior derecha de la pantalla.

En 2020, Google renovó su clásico pin de ubicación rojo, incorporando los colores de la marca para darle una imagen representativa y dinámica. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Al seleccionar los contactos y establecer la duración del tiempo durante el cual se compartirá la ubicación, el usuario se encuentra con una interfaz mucho más intuitiva. El nuevo selector temporal, también con forma de píldora, permite elegir fácilmente el tiempo de uso o dejar la función activada hasta que se decida desactivarla manualmente.

Este rediseño transforma los menús en herramientas más cómodas, alineadas con el resto de productos y aplicaciones de Google, ofreciendo una experiencia visual y funcional que resulta más integrada y sencilla para el usuario.