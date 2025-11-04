Tecno

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz en casa: la forma más fácil y segura

Es necesario contar con baterías portátiles certificadas o cargadores solares para poder mantener el acceso a cuentas personales o bancarias en caso de una emergencia

Encontrar alternativas prácticas permite tener
Encontrar alternativas prácticas permite tener comunicación con el exterior hasta que se restablece el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el servicio de electricidad se interrumpe en el hogar, la preocupación por mantener el celular cargado se convierte en una prioridad para quienes dependen de este dispositivo para trabajar, comunicarse o acceder a información personal o bancaria.

En estas circunstancias, existen alternativas prácticas y seguras que permiten continuar utilizando el teléfono incluso durante un corte de luz. La batería portátil, conocida como power bank, representa la solución más inmediata y eficiente para recargar un celular sin acceso a la red eléctrica.

Estos dispositivos, de tamaño compacto y fácil transporte, almacenan energía suficiente para ser utilizada en situaciones de emergencia o durante cortes de luz que duran varias horas hasta su restablecimiento.

Cómo elegir cuál batería portátil comprar para cargar el celular

Un modelo de power bank de 10.000 mAh puede proporcionar hasta dos cargas completas a un celular promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al seleccionar una power bank, resulta esencial considerar su capacidad, medida en miliamperios hora (mAh). Un modelo de 10.000 mAh puede proporcionar hasta dos cargas completas a un celular promedio, aunque la cantidad exacta depende del modelo y la capacidad de la batería del teléfono.

Además de su capacidad, muchas power banks cuentan con varios puertos USB, lo que permite cargar simultáneamente más de un dispositivo. Algunos modelos incorporan indicadores LED que muestran el nivel de carga restante, facilitando el control del uso energético.

Para garantizar su eficacia, es indispensable mantener la batería portátil completamente cargada antes de que ocurra una emergencia, porque si se encuentra a media carga podría no ser suficiente para recargar el celular por completo.

De qué forma evitar que la batería portátil ocasione un accidente o incendio

El uso de cargadores y power banks certificados garantiza la seguridad y previene riesgos de sobrecarga o cortocircuitos.(Imagen ilustrativa Infobae)

La seguridad en el uso de estos dispositivos es un aspecto fundamental. Se debe emplear siempre cargadores y power banks certificados, que cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

Muchos modelos incluyen sistemas de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos, mecanismos que contribuyen a evitar incidentes como la explosión de la batería o la pérdida de información almacenada en el teléfono.

A pesar de estas protecciones, no se aconseja dejar el celular cargando durante el horario nocturno o en espacios sin ventilación adecuada, porque el calor generado durante la carga puede aumentar el riesgo de accidentes.

Qué hacer si no se cuenta con una batería portátil durante un corte de luz

Los autos modernos cuentan con puertos que permiten cargar el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ausencia de una power bank, existen otras alternativas para recargar el celular durante un corte de luz. Los cargadores solares portátiles permiten aprovechar la energía del sol para alimentar el dispositivo, constituyendo una opción ecológica y útil en situaciones de emergencia.

Sin embargo, la velocidad de carga del dispositivo depende de la intensidad de la luz solar disponible y suele ser inferior a la de los cargadores convencionales. Otras maneras prácticas pero que deben utilizarse en pocos momentos es cargar el teléfono en el auto, siempre que exista compatibilidad.

Cómo prolongar la batería del teléfono hasta que se restablezca la energía

Para quienes desean maximizar la autonomía del celular en estas circunstancias, es clave adoptar ciertas medidas que ayudan a prolongar la duración de la batería. Reducir el brillo de la pantalla al mínimo es una de las acciones más efectivas, porque este componente consume una parte de la energía.

Reducir el brillo de la pantalla y cerrar aplicaciones en segundo plano ayuda a prolongar el uso del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es útil cerrar aplicaciones que funcionan en segundo plano y consumen recursos, como redes sociales, servicios de geolocalización y programas de actualización.

Activar el modo de ahorro de energía, presente en la mayoría de los teléfonos modernos, ajusta automáticamente la configuración del dispositivo para minimizar el consumo y extender el tiempo de uso.

Mantener dispositivos de respaldo cargados y contar siempre con una power bank lista para ser utilizada son estrategias que permiten afrontar con mayor tranquilidad los cortes de electricidad, asegurando la disponibilidad del celular cuando más se necesita.

