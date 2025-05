Cargadores solares: la solución cuando haya cortes de luz y que son mejores que las powerbank

Los cargadores solares emergen como solución clave durante un apagón al transformar luz solar en energía utilizable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario de desconexión total, como el apagón que vivió España, la necesidad de mantener operativos los teléfonos móviles, radios y linternas puso a prueba las soluciones tecnológicas de emergencia. Frente a las tradicionales baterías externas y generadores eléctricos, una opción poco explorada emergió con notable eficacia: los cargadores solares.

La utilidad de estos dispositivos, que transforman la luz solar en energía utilizable, es una opción ideal frente a estas situaciones, en las que no hay forma de obtener energía tradicional y el sol es la única fuente disponible.

Qué son los cargadores solares y cómo funcionan

Un cargador solar es un dispositivo portátil que convierte la luz solar en electricidad. Lo hace mediante paneles fotovoltaicos que captan la radiación y generan una corriente continua, la cual puede alimentar directamente un teléfono celular, una tableta, una linterna o incluso recargar una batería externa.

A diferencia de las powerbanks solares —baterías externas que pueden recargarse con energía solar—, los cargadores solares no almacenan energía, sino que actúan en tiempo real. Son, en esencia, como un grifo conectado directamente al río: mientras haya sol, hay carga.

Opciones híbridas de cargadores solares incluyen baterías integradas, permitiendo su uso nocturno o en días nublados.

Algunos modelos avanzados sí incluyen una batería interna que almacena la energía captada, lo que permite usarla más adelante. Esta variante híbrida ofrece una ventaja significativa, ya que permite cargar dispositivos incluso durante la noche o en condiciones de nubosidad intensa, aunque la mayoría de modelos más básicos funcionan únicamente bajo luz directa.

Diferencias frente a baterías externas y generadores

Las baterías externas tradicionales —comúnmente conocidas como powerbanks— deben cargarse previamente desde una fuente eléctrica. Una vez que se agota su energía, resultan inútiles si no hay una toma de corriente disponible.

Por su parte, los generadores a combustión pueden ofrecer grandes cantidades de energía, pero tienen un uso limitado en espacios interiores, generan ruido y requieren combustible, además de representar un costo elevado.

Los cargadores solares, en cambio, utilizan una fuente inagotable y gratuita: la luz solar. No producen emisiones, no hacen ruido y no dependen de una red eléctrica ni de combustibles fósiles.

La potencia, capacidad de batería, voltaje y conexiones son factores clave al elegir un cargador solar adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchos modelos actuales están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas, incluyendo lluvia y polvo, lo que los hace ideales para actividades al aire libre o situaciones de catástrofe.

Características clave a tener en cuenta al elegir uno

Seleccionar un cargador solar adecuado implica considerar varios factores técnicos y de diseño:

Potencia de salida : se mide en vatios (W) y determina la velocidad con la que se puede cargar un dispositivo. Los modelos más comunes oscilan entre 20 W y 40 W. Para que el cargador sea compatible con el dispositivo, se debe verificar que no supere la potencia admitida por el mismo. Por ejemplo, no tiene sentido utilizar un cargador de 100 W para un teléfono que solo admite 33 W.

Capacidad de la batería : en los modelos que incluyen batería integrada, esta se mide en miliamperios hora (mAh). Cuanto mayor sea este número, más veces podrá recargar un teléfono o dispositivo. Por ejemplo, un cargador con 8,000 mAh puede alimentar una computadora portátil, mientras que uno de 2,000 mAh será útil solo para teléfonos.

Voltaje de salida : la mayoría de los cargadores solares portátiles ofrecen una salida de 5V, adecuada para smartphones, reproductores MP3 y cámaras pequeñas. Para dispositivos más grandes, como tablets o notebooks, se requieren salidas de entre 16V y 20V.

Compatibilidad y conexiones : es esencial que el dispositivo cuente con conectores adecuados. Muchos modelos incluyen puertos USB-A, USB-C e incluso adaptadores para diferentes marcas de dispositivos. Algunos modelos más sofisticados ofrecen varias salidas con diferentes voltajes.

Resistencia y portabilidad: muchos cargadores están diseñados para soportar condiciones exigentes. Existen modelos ultracompactos, ideales para mochilas o excursiones, y otros más robustos, pensados para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente. Algunos incluso incluyen estuches protectores, asas para colgar en árboles o carpas y pantallas LED que indican el nivel de carga.

Aunque prácticos, los cargadores solares más económicos presentan limitaciones en durabilidad y eficiencia bajo nubosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las limitaciones de los cargadores solares

A pesar de sus ventajas, estos dispositivos no están exentos de limitaciones. Los modelos más económicos suelen tener una durabilidad reducida y baja eficiencia en días nublados. Además, aunque su precio ha bajado con el tiempo, siguen siendo más caros que las baterías externas tradicionales.

También hay que considerar el tiempo de carga. Aunque los paneles de alta calidad permiten recargar dispositivos en menos de un día bajo sol directo, la eficiencia disminuye notablemente con nubosidad o si el dispositivo no se orienta correctamente al sol.