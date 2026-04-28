Juicio por Maradona: declaran Verónica Ojeda y el psicólogo acusado de aislar a Diego antes de morir

Carlos Díaz y Diego Maradona

El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este martes 28 de abril con más declaraciones clave para la causa. Una de ellas será la de Verónica Ojeda, expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando, quien volverá a hablar ante el tribunal luego de haberlo hecho durante largas horas en el debate oral nulo de 2025. También testificará Rita Maradona, una de las hermanas del astro del fútbol argentino, y otro forense de la Policía Científica.

Sin embargo, probablemente el relato más esperado de la jornada sea el de uno de los principales imputados, quien ya adelantó que hablará por primera vez ante los jueces del TOC N° 7 de San Isidro para dar explicaciones sobre su rol en el tratamiento que recibía el Diez antes de fallecer.

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Se trata del psicólogo Carlos Díaz, acusado por la fiscalía y la propia familia del futbolista de ser quien mantuvo aislado a Diego en sus últimos días de vida dentro de la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

El imputado, que es defendido por el abogado Diego Olmedo, era quien estaba a cargo de la rehabilitación por drogas de Maradona. Es especialista en adicciones y patologías mentales severas y había comenzado a trabajar con el astro del fútbol apenas un tiempo antes del trágico 25 de noviembre de 2020.

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Verónica Ojeda, expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando

Díaz había logrado algo fundamental para el entorno del ex DT: una muy buena relación con él, que era un paciente que —según varios testimonios— solía desconfiar de los médicos que se le acercaban. Por este motivo, él terminó siendo una de las personas más cercanas a Diego en su último mes.

Sin embargo, pesa sobre él una fuerte acusación. Y es ser la persona que provocó que Maradona “muriera solo”.

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Según los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari —y como también consta en declaraciones testimoniales como la de Gianinna Maradona—, Díaz fue quien le dio la orden a la familia de Diego de no acercarse a la internación domiciliaria donde estaba alojado ni tomar contacto con él.

La decisión la tomó una semana antes de su muerte. Según aseguró su abogado, fue para no presionarlo, porque Maradona por esos días no tenía ganas de ver gente.

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Sus hijas aceptaron confiando en el bien de su papá, de acuerdo a lo que declararon. Sin embargo, dijeron que se sentían incómodas con la situación y cinco días después pidieron ir a verlo para que su padre no pensara que “lo habían abandonado”. Ese día, el del reencuentro, fue el 25 de noviembre de 2020: cuando Jana y Gianinna Maradona llegaron a la casa, Diego ya había muerto.

El psicólogo Carlos Díaz. (Foto/RSFotos)

La defensa de Carlos Díaz —que está acusado por homicidio simple con dolo eventual y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión—; sin embargo, se centra en algunos datos puntuales para argumentar por qué el psicólogo no es culpable del fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino.

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En primer lugar, remarca que Díaz tomó contacto con Maradona recién en su último mes de vida y que, en ese período de tiempo, solo lo vio unas pocas veces. Además, insiste en que él es psicólogo y que la causa de muerte del Diez fue por un paro cardiorrespiratorio, que no tenía que ver con su especialidad.

Finalmente, y el dato más importante para su equipo defensor, es que la autopsia de Diego determinó que no tenía ni alcohol ni drogas en su cuerpo. Es decir que Carlos Díaz habría cumplido con su tarea asignada.

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En los lineamientos de apertura del juicio, el abogado Olmedo fue contundente y subrayó: “No se le puede imputar el hecho de la muerte. No hay un solo elemento que indique que Díaz tuvo algo que ver en la muerte de Maradona”.

En este sentido, dijo que lo acusan por unos mensajes que mandó a un chat que compartía con los otros acusados —Leopoldo Luque y Agustina Cosachov—. “Podrán ser más o menos antipáticos los comentarios de WhatsApp, pero ninguna tiene como hecho la muerte de Maradona, a quien todos lloramos. Incluso mi defendido. Díaz hizo lo que tenía que hacer”, concluyó Olmedo.

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