Samsung transforma sus tiendas en Poképaradas de Pokémon Go en América Latina

La alianza permite a jugadores acceder a recompensas y objetos exclusivos en Argentina, México, Chile y Perú. (México)

Samsung y Pokémon GO se unen para darle a los fanáticos del videojuego, la oportunidad de encontrar Poképaradas en las tiendas oficiales e de la marca en distintos países de Latinoamérica.

Esta actividad se está llevando a cabo en países como Argentina, México, Chile y Perú, con la idea de que los jugadores tengan un nuevo espacio para compartir en comunidad y aprovechar diferentes beneficios en dispositivos, así como en contenido digital para el videojuego de celulares.

Cómo serán las Poképaradas en las tiendas de Samsung

Argentina

En Argentina, la iniciativa comenzó durante el periodo de preventa del Galaxy S25 FE. Varias tiendas seleccionadas de Samsung adoptaron la figura de Poképaradas oficiales, lo que permitió a los jugadores visitar estos puntos para obtener objetos y recompensas dentro del juego.

Como parte del despliegue, las tiendas organizaron activaciones especiales, entre ellas un photobooth temático donde los participantes reciben tarjetas coleccionables exclusivas. Para participar, los fanáticos debieron publicar sus fotos en redes sociales.

La campaña busca fortalecer la comunidad de jugadores y promover la interacción en espacios físicos. (Samsung)

Adicionalmente, la marca entregó a quienes adquirieron productos durante la vigencia de la alianza un cupón de la Galaxy Store valorado en 15.000 pesos argentinos. Estos cupones habilitaron la posibilidad de canjear diversos objetos relevantes para la jugabilidad, como Pokémonedas, boletos para eventos especiales y artículos de avatar. La promoción se mantendrá vigente hasta el 9 de noviembre.

Perú

En el caso de Perú, Samsung extendió igualmente la innovación de convertir sus tiendas oficiales en Poképaradas de Pokémon GO. La actividad comenzó el 6 de octubre y se prolongará hasta el 6 de noviembre. Durante esta etapa, las tiendas seleccionadas recibieron a los jugadores con activaciones especialmente pensadas para el público local.

La implementación incluyó un photobooth decorado con motivos del videojuego y la entrega de cartas coleccionables a quienes compartieron sus fotos en redes sociales, utilizando los hashtags de la campaña.

El incentivo económico local también formó parte de la propuesta: los compradores recibieron un voucher de la Galaxy Store con un valor de 30 soles. Esta suma podía ser usada para comprar moneda virtual, acceder a boletos para eventos internos de la aplicación, o actualizar el avatar personal.

Las tiendas Samsung ofrecen activaciones, photobooths y cupones para mejorar la experiencia de Pokémon GO. (Samsung)

México

Samsung replicó la estrategia en México con algunas particularidades en los plazos y premios ofrecidos. Durante la campaña realizada entre el 26 de septiembre y el 31 de octubre, varias tiendas seleccionadas operan como Poképaradas oficiales, invitando a la comunidad a interactuar con el ecosistema Pokémon GO en un espacio físico seguro y organizado.

Entre los incentivos propuestos, destacaba la incorporación de un cupón especial canjeable en la Galaxy Store, el cual otorgaba acceso a diferentes objetos útiles dentro del juego a cambio de 190 pesos mexicanos. Los participantes destinaron este valor a Pokémonedas, boletos para eventos digitales y objetos de personalización.

“Más que un lanzamiento, esta colaboración es una invitación a jugar, explorar y vivir la innovación en el mundo real. Sabemos que los gamers buscan dispositivos potentes, duraderos y con experiencias que los acompañen dentro y fuera de la pantalla”, dijo Misael Moreno, director de Mercadotecnia de la división Mobile de Samsung México.

Los compradores reciben cupones y descuentos para canjear en la Galaxy Store y dentro del juego. (Samsung)

Chile

Samsung también extendió la campaña a Chile. La estrategia se tradujo en una invitación activa para que jugadores y seguidores de Pokémon GO concurrieran a los establecimientos, participaran en actividades especialmente programadas y recogieran objetos y recompensas con solo visitar los puntos de venta.

La marca incentivó a los compradores con un descuento exclusivo de 50.000 pesos chilenos en sus tiendas físicas, sumado a un voucher adicional de 10.000 pesos exclusivamente para usar dentro de Pokémon GO.

Según explicó María Paz Pozas, responsable de branding para smartphones en Samsung Chile, la alianza representó “una colaboración de gran alcance, que une innovación y entretenimiento” y convirtió a las tiendas en “espacios donde la comunidad viva lo mejor del ecosistema Galaxy y de la experiencia Pokémon GO”.