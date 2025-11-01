Tecno

OpenAI aumenta la creación diaria de videos con IA para usuarios de Sora

La compañía activó un sistema de pago adicional que permite comprar paquetes extras de generaciones diarias para Sora, sin modificar los límites gratuitos

Guardar
OpenAI empezará a cobrar por
OpenAI empezará a cobrar por videos adicionales en Sora. (OpenAI)

OpenAI sumó un nuevo modelo de cobro a su herramienta de generación de video Sora. Desde esta semana, los usuarios podrán pagar un cargo adicional para acceder a más generaciones diarias de video, por encima de lo que ofrece el uso gratuito.

Con esto, la compañía introduce una nueva fuente de ingresos asociada directamente a la demanda de creación de contenido audiovisual con IA. La decisión se basa en el alto consumo actual de la plataforma y en la necesidad de hacer sostenible el uso del modelo, debido al costo computacional que requiere generar video sintético en alta calidad.

Según explicó Bill Peebles, director de Sora en OpenAI, los límites gratuitos no cambiarán por el momento. Hoy, el plan estándar ofrece 30 generaciones de video por día y los suscriptores Pro tienen 100. Sin embargo, OpenAI ya anticipó que estos límites deberán reducirse en el futuro para poder acompañar el crecimiento de usuarios y la disponibilidad de infraestructura. Como solución intermedia, se implementó un esquema de compra extra: los usuarios podrán pagar 4 dólares para sumar 10 generaciones adicionales diarias.

OpenAI busca que su plataforma
OpenAI busca que su plataforma de videos Sora sea rentable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Con este mecanismo, OpenAI busca equilibrar tres elementos: el incremento acelerado de demanda por videos generados con IA, el costo de ejecutar modelos de síntesis de video a gran escala y la intención de que Sora sea una plataforma en la que también exista una economía interna.

La compañía señaló que la adopción del sistema superó lo que se proyectó inicialmente. La firma esperaba que las 30 generaciones sin costo fueran suficientes para la mayoría, pero el crecimiento de uso profesional demostró lo contrario.

Además del cobro por uso, OpenAI adelantó que la visión de largo plazo del producto contempla otro nivel de monetización, permitir que titulares de derechos o empresas puedan cobrar por usos específicos dentro de los videos. Entre los ejemplos planteados está la posibilidad de pagar extra por la aparición de personajes conocidos o figuras que puedan tener vínculo con licencias comerciales.

OpenAI asegura que generar videos
OpenAI asegura que generar videos con Sora tiene un alto costo en su GPU.

La idea apunta a armar un mercado interno entre creadores y dueños de propiedad intelectual, en el que las compañías puedan cobrar por apariciones o referencias autorizadas dentro de los videos generados.

De acuerdo con OpenAI, esta fase formará parte de un piloto que se implementará primero para los usuarios que estuvieron en la plataforma desde el inicio, con el fin de dar prioridad a los primeros adoptantes.

La empresa afirma que ese proceso podría derivar en que creadores que lleguen temprano al ecosistema puedan generar ingresos por contenido generado, si se aprueba el mecanismo de licencias. La compañía plantea este punto como una futura estructura de economía digital dentro de Sora, lo que permitiría retribuir a quienes quieran habilitar contenido protegido para uso en videos generados.

OpenAI quiere su Sora sea
OpenAI quiere su Sora sea rentable. (Foto: OpenAI)

Para que el producto sea rentable, la organización sostuvo que deberá ajustar la infraestructura que actualmente soporta el plan Pro, ya que generar video sintético requiere un volumen considerable de GPU. Por ese motivo, parte del ajuste de precios se implementará también de manera gradual. El modelo de video aún está en fase experimental, y OpenAI indicó que seguirá comunicando los pasos que adopte a medida que Sora incremente su base de uso y se formalicen los sistemas de cobro interno.

La expansión de Sora hacia pagos extras se inserta en un contexto en el que los modelos generativos para video son uno de los segmentos de mayor costo dentro de la IA aplicada. El ajuste de precios, junto con la introducción de una economía interna, representa un paso explícito para convertir esta tecnología en un negocio sostenible, sin depender únicamente de suscripciones fijas o planes gratuitos.

Temas Relacionados

SoraOpenAIInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Rockstar Games en la mira global y no precisamente por GTA 6: los acusan de despidos injustos

El estudio detrás de Grand Theft Auto enfrenta acusaciones de despidos vinculados a intentos de sindicalización entre parte de su personal técnico

Rockstar Games en la mira

Gemini para el hogar: 100 ideas para exprimir al máximo el nuevo asistente de voz de Google

El asistente de voz Gemini para el hogar inicia su despliegue en fase de acceso anticipado y permitirá a los usuarios interactuar con sus dispositivos inteligentes con respuestas más conversacionales

Gemini para el hogar: 100

La mentalidad emprendedora, la nueva habilidad clave en la era de la IA

Ante el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, directivos y analistas coinciden: la mayor ventaja de los profesionales será su capacidad para innovar y resolver problemas en un entorno donde la tecnología cambia las reglas

La mentalidad emprendedora, la nueva

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

¿Cómo se han comportado las

WhatsApp llega por fin a Apple Watch con una aplicación única: cómo usarla

Hasta ahora, el reloj inteligente solo permitía ver notificaciones y responder a estas. Ahora, las funciones disponibles se amplían significativamente

WhatsApp llega por fin a
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

TELESHOW
Tini Stoessel y La Joaqui:

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

INFOBAE AMÉRICA

El oro del Comando Vermelho

El oro del Comando Vermelho se convirtió en una amenaza social y medioambiental para la cumbre de la COP30

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada